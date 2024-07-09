«Я не считаю себя лучшим зэком»: Кологривый в гостях у Басты — разговоры о хате, Даве и эротических сценах

Актер многое обсудил с участниками программы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский актер Никита Кологривый дал большое интервью на шоу «Вопрос Ребром» (18+), ведущий которого — рэпер Баста. Выпуск со знаменитостью опубликован на YouTube-канале Gazgolder. Никита ответил на вопросы участников программы — о блогере Давиде Манукяне, постельной сцене с актрисой Настасьей Самбурской и о том, как неделю провел в спецприемнике.



Один из участников шоу спросил у Кологривого, кого тот считает более «зашкварным» — себя или Даву, который тоже из Новосибирска. Никита поинтересовался, что имеет в виду автор вопроса, а потом сказал следующее:



— Мы с ним здороваемся, иногда видимся. Я с ним не знаком, так скажем.



Актер также рассказал, что во время постельной сцены с Самбурской в сериале «Макс и Гусь» (18+) он не думал о реальном интиме — только о работе.



— У тебя организм не реагирует ни на что, потому что вокруг куча народа. Еще режиссер говорит: «Не гладь ее там, вот там, да, руку выше. Стоп, стоп, стоп, давай еще раз», — подчеркнул Кологривый. — В основном постельная сцена, если это хорошее кино, несет в себе какой-то смысл. И ты больше думаешь о том, получается у вас история любви, этот секс похож на житейский или из разряда эротического кино придуманного.



Прошедшей весной звезда «Слово пацана» (18+) семь суток отсидел за мелкое хулиганство — сначала актер покусал хостес одного из новосибирских баров, затем разделся и полез в драку с ее коллегами. На шоу у него спросили, как он заходил в так называемую хату, то есть в спецприемник. Он рассказал, что находился там в одиночестве, читал книги, и ему было скучно.



— Я не считаю себя лучшим зэком ни в коем разе. Пусто, скучно. Читал книги — «Бесы» Достоевского и Анри Шарьер «Мотылек». Скучно, никому не советую. Ни интервью никто не брал, — поделился впечатлениями Кологривый.



Никита Кологривый разгромил студию и кусался на съемках шоу Павла Воли.

