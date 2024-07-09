«Он надеялся, что ему скажут про порчу»: сибирячка-медиум — о новых испытаниях на мистическом шоу ТНТ

Испытания проходят в Санкт-Петербурге Источник: ТНТ











Найти Янтарную комнату, разгадать загадку смерти человека и найти бывшую заключенную предстояло новосибирской хироманту-медиуму Эльвире Гебар. Сибирячка участвует в проекте «Место силы» (16+) на ТНТ, где должна продемонстрировать свои магические способности. Удалось ли девушке справиться со всеми заданиями, читайте в материале.



В первом испытании участникам нужно было определить, что в коробке спрятан амулет из натурального янтаря (янтарь — это застывшая смола).



— Эта вещь, которая несет в себе энергию, что-то в нем запечатлено. Но я не вижу в коробке никакого камня, — сказала во время задания Эльвира Гебар. Прохождение этого испытания ей засчитали



После этого всем участникам нужно было рассказать, куда пропала Янтарная комната из Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге.



— Очень много разных людей хотели обладать этим, но комната находится у каких-то влиятельных людей. Они могут влиять на тех, кто может пытается ее искать, но без магии, — отметила медиум.



В личном телеграм-канале, сибирячка отметила, что те, кто будут заниматься поиском комнаты будут погибать при странных обстоятельствах. По словам хироманта, Янтарную комнату в ее первоначальном виде вряд ли когда-то соберут.



Во время второго испытания экстрасенсам нужно было определить, кому предлежит вещь, спрятанная в коробке.



— Энергетика мужская, он достаточно твердый. У него свои правила, — отметила Гебар.



Как оказалась, в коробке была спрятана кожаная перчатка, которая принадлежит бывшему вратарю петербургского ФК «Зенит» Вячеславу Малафееву. Когда спортсмен вышел к экстрасенсам, он попросил их рассказать о его дочери. Как оказалась мать девочки и погибла во время автокатастрофы.



— Он пришел с надеждой на то, что ему скажут, что может это порча. Настолько человек тяжко переносит эту травму, потерю близкого человека. Но нет, это ни порча, ни проклятье, это просто выбор души. Я довольно тем, как я прошла задание, — написала Гебар в телеграм.



Определить кто из людей отбывал наказание в тюрьме стало третьим испытанием для экстрасенсов. Тут сибирячке не удалось обнаружить нужного человека.



— Я решили прислушаться к своим ощущениям, когда стояла спиной. Посмотрела на девушек и тут понимаю, что девушка в розовом подходит, но думаю, что не может быть все так просто и выбираю другу. Но все же экстрасенс не бог и может ошибаться, — отметила Гебар. Девушка в розовом оказалась той, кого нужно было отгадать.

