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Развлечения «Он надеялся, что ему скажут про порчу»: сибирячка-медиум — о новых испытаниях на мистическом шоу ТНТ

«Он надеялся, что ему скажут про порчу»: сибирячка-медиум — о новых испытаниях на мистическом шоу ТНТ

Эльвира Гебар участвует проекте «Место силы» (16+)

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28 комментариев
Испытания проходят в Санкт-Петербурге

Найти Янтарную комнату, разгадать загадку смерти человека и найти бывшую заключенную предстояло новосибирской хироманту-медиуму Эльвире Гебар. Сибирячка участвует в проекте «Место силы» (16+) на ТНТ, где должна продемонстрировать свои магические способности. Удалось ли девушке справиться со всеми заданиями, читайте в материале.

В первом испытании участникам нужно было определить, что в коробке спрятан амулет из натурального янтаря (янтарь — это застывшая смола).

— Эта вещь, которая несет в себе энергию, что-то в нем запечатлено. Но я не вижу в коробке никакого камня, — сказала во время задания Эльвира Гебар. Прохождение этого испытания ей засчитали

После этого всем участникам нужно было рассказать, куда пропала Янтарная комната из Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге.

— Очень много разных людей хотели обладать этим, но комната находится у каких-то влиятельных людей. Они могут влиять на тех, кто может пытается ее искать, но без магии, — отметила медиум.

В личном телеграм-канале, сибирячка отметила, что те, кто будут заниматься поиском комнаты будут погибать при странных обстоятельствах. По словам хироманта, Янтарную комнату в ее первоначальном виде вряд ли когда-то соберут.

Во время второго испытания экстрасенсам нужно было определить, кому предлежит вещь, спрятанная в коробке.

— Энергетика мужская, он достаточно твердый. У него свои правила, — отметила Гебар.

Как оказалась, в коробке была спрятана кожаная перчатка, которая принадлежит бывшему вратарю петербургского ФК «Зенит» Вячеславу Малафееву. Когда спортсмен вышел к экстрасенсам, он попросил их рассказать о его дочери. Как оказалась мать девочки и погибла во время автокатастрофы.

— Он пришел с надеждой на то, что ему скажут, что может это порча. Настолько человек тяжко переносит эту травму, потерю близкого человека. Но нет, это ни порча, ни проклятье, это просто выбор души. Я довольно тем, как я прошла задание, — написала Гебар в телеграм.

Определить кто из людей отбывал наказание в тюрьме стало третьим испытанием для экстрасенсов. Тут сибирячке не удалось обнаружить нужного человека.

— Я решили прислушаться к своим ощущениям, когда стояла спиной. Посмотрела на девушек и тут понимаю, что девушка в розовом подходит, но думаю, что не может быть все так просто и выбираю другу. Но все же экстрасенс не бог и может ошибаться, — отметила Гебар. Девушка в розовом оказалась той, кого нужно было отгадать.

Ранее Эльвира Гебар заявила в личном телеграм-канале, с первых испытаний она показала себя с сильной стороны, из-за чего на нее ополчились другие участники шоу.

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Экстрасенс Эльвира Гебар Новосибирск
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Комментарии
28
Гость
9 июля 2024, 14:11
Кодироваться ей надо, судя по лицу.
Barmaleя
9 июля 2024, 14:55
Переключала каналы, и вот на ТНТ некий тип на кладбище руками машет: "Душа парня СТОИТ слева от меня". Ого. У души есть ноги? А прочие части тела? То, что между ногами - тоже? Вызываю, вызываю...
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