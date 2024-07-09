Кожаная куртка за 350 тысяч: сколько еще новосибирцы потратили на брендовую одежду — топ покупок за полгода

Больше всего жители Новосибирска потратили на одежду Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Аналитики изучили чеки жителей Новосибирска за полгода, чтобы найти самые крупные расходы. Рейтинг возглавила покупка брендовой одежды на 1,2 миллиона рублей в одном чеке. Новосибирцы не жалели деньги на посуду, продукты и товары для дома.



Информацию о тратах жителей региона специально для НГС собрали аналитики «Контур.Маркета». В топ вошли двадцать покупок жителей региона за полгода, публикуем самые интересные из них.

Самый крупный чек выдали покупателям брендовой одежды, житель региона решил полностью обновить гардероб и набрал на 1,2 миллиона рублей 27 позиций. Среди них есть брюки, джинсы, жилеты, нижнее белье, сандали, футболки и худи. Следующе место заняла закупка посуды, горожанин купил крышки, мерные стаканы, салатники, сковородки, формы для запекания, тарелки и другие принадлежности для кухни на 1,1 миллиона рублей.

На третьем месте снова оказалась брендовая одежда, но уже на 681 тысячу рублей, в чеке числится 13 позиций, в том числе, боксеры, брюки, кардиган, кеды и сандали. Чуть меньше потратили на продукты, напитки и готовые блюда в одном чеке. Вероятно, кто-то устроил фуршет с горячими блюдами, конфетами, салатами и хлебом на 492 тысячи рублей.

Замыкает пятерку снова посуда, кто-то решил купить бокалы, кувшины, тарелки и салатники на 370 тысяч рублей, а один человек и вовсе приобрел кожаную куртку за 350 тысяч рублей.

Недавно в Новосибирской области почти в два раза подорожал картофель. НГС прогулялся по местным магазинам и узнал, что думают о повышении цен горожане.