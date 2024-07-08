«Хватает, только чтобы седину закрасить»: певица Вика Цыганова пожаловалась на маленькую пенсию

Певица Вика Цыганова получает пенсию в 10 тысяч рублей Источник: vika_tsyganova63 / T.me











Российская певица Виктория Цыганова, исполнительница популярной песни «Приходите в мой дом», сообщила, что получает пенсию в размере 10,6 тысячи рублей. Она отметила, что этих средств хватает только на поход в парикмахерскую перед выступлением.



— Я уже на пенсии, она у меня составляет 10 600 рублей. Сейчас уже никому не стыдно, что люди такую пенсию получают. В общем, этих денег мне хватает, чтобы пойти в салон и покрасить волосы, закрасить свою седину, чтобы выйти на сцену в приличном виде, — поделилась Цыганова.



Виктория Цыганова — российская певица, композитор, актриса театра. Она родилась в Хабаровске в 1963 году, сейчас Виктории 60 лет. Музыкальную карьеру начала в 1988 году. Широкую известность получила благодаря дуэту с Михаилом Кругом «Приходите в мой дом». Среди других популярных песен: «Русская водка», «Андреевский флаг», «Синие цветы». Ее работы не раз удостаивались наград. Альбом «Приходите в мой дом» стал «Альбомом года» на премии «Шансон года». Там же Цыганова была лауреатом в 2009–2011 годах с сольными композициями. В последнее время в песнях певица затрагивает темы, связанные с проведением СВО, отношениями России с западными странами и героями военной операции.



Выплаты у певицы могли бы быть на 30 тысяч рублей больше. Эти деньги прибавляют к пенсии народным и заслуженным артистам власти Москвы.

— У меня есть звание «Заслуженный деятель культуры Московской области», плюс я живу в Подмосковье. Также у меня есть звание «Заслуженный артист Тувинской республики», но за это звание у меня нет никаких надбавок, ничего, — объяснила Цыганова в беседе с АиФ.

Сама звезда просить звания не хочет, хотя были ситуации, которые этому бы поспособствовали.

— Очень многие мои поклонники пытались сделать так, чтобы у меня было звание. Они мне на 50 лет хотели сделать такой подарок, собирали документы, всякие грамоты. Также было одно мероприятие в Кремле, закрытая рождественская встреча министерств, членов правительства. Я пела песню «Это Крым». На следующий день был звонок из Министерства культуры. Они поинтересовались, почему у меня нет звания заслуженной или народной. Я говорю: «Вот потому и нет. Что же я буду ходить с протянутой рукой, просить мне звание?» — сообщила певица.

Цыганова призналась, что не стремится к наградам и выгоде. А люди, которые «зависимы от материальных благ, глупой суеты и сиюминутной выгоды», ей неприятны.

Певица не единственная из звезд недовольна размером своей пенсии. Например, на скромный размер выплат пожаловалась народная артистка РФ Раиса Рязанова, известная по роли в мелодраме «Москва слезам не верит». Ежемесячно она получает 18 тысяч рублей. Певица Татьяна Анциферова, которая исполнила «До свиданья, наш ласковый Миша» на закрытии Олимпиады в Москве в 1980 году, получает чуть меньше 25 тысяч рублей, а бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина — 15. Немного от государства получает также певица Лолита Милявская. Размер ее пенсии составляет 23 856 рублей.

Артистка живет не только на пенсию, но и продолжает выступать Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Но есть среди артистов и те, кому доплачивают. Например, Александр Пашутин — известный отечественный актер, народный артист. Он снялся более чем в 200 фильмах, включая такие известные картины, как «Хождение по мукам», «Гардемарины, вперед!» и «Премия». Сейчас ему 80 лет, а его пенсия составляет 95 тысяч рублей в месяц благодаря доплатам от мэра Москвы Сергея Собянина. Доплачивают также народному артисту РФ, известному по фильмам «Андрей Рублев», «Горячий снег», «Маленькая Вера», Юрию Назарову. Артист сообщал, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей, из которых 30 тысяч — от государства и столько же от мэра Москвы.