Девять лет без индексаций: считаем, сколько денег потеряли работающие пенсионеры

С 2016 года индексация полагалась только тем, кто полноценно ушел на пенсию, отказавшись от работы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











На днях Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам — она была заморожена с 2016 года. Всё это время люди, которые продолжили трудиться после выхода на пенсию, могли не рассчитывать на ежегодное повышение выплат. Теперь эту несправедливость решили наконец-то устранить — по новым правилам выплаты будут индексировать каждый год всем пенсионерам независимо от того, работают они или нет.



Есть, конечно, нюанс — индексацию за период с 2016-го по 2024 год пенсионеры по-прежнему смогут получить только после увольнения. Сумму, которую они могли получать в этот период ежемесячно, если бы не пропускали индексации, тоже не компенсируют. Размер пенсии индивидуален, поэтому сказать, сколько именно за эти годы недополучил каждый конкретный пенсионер, невозможно. Но можно показать общие принципы на примере круглой суммы. Это мы и сделали, взяв для наглядности стартовую сумму 10 тысяч рублей.

Как мы считали

Размер индексации ежегодно устанавливает правительство, показатели за все предыдущие годы можно найти в документах и на сайте Соцфонда. Сумма прибавки в каждом случае будет индивидуальна, потому что власти устанавливают процент, на который повысят пенсии — его применяют к изначальному размеру пенсии, который каждому пенсионеру рассчитывали индивидуально.



Для расчетов здесь мы не использовали рост пенсии, который связан со стажем и накоплением ИПК — каждый год работающим пенсионерам пересчитывали выплаты с учетом накопленных за год пенсионных баллов и стоимости каждого балла. Подробней о пенсионных коэффициентах мы рассказывали ранее.



Допустим, в 2016 году индексация составила 4% — делим размер пенсии на 100 и умножаем на 4. Получается, что если пенсия составляла 10 тысяч рублей, то она растет на 400 рублей, если 11 тысяч — на 440. Чем выше пенсия, тем больше прибавка.



Если человек с пенсией в 10 тысяч рублей пропустил индексацию 2016 года, потому что работал, то он продолжал получать 10 тысяч, а не 10 400. Соответственно, за год он не получил 4800 рублей, которые получал бы, если б не работал.



В 2017-м индексацию установили на уровне 5,8% — увеличить на этот показатель нужно сумму после индексации за предыдущий год, то есть 10 400 рублей. Таким образом, после индексации 2017 года 10 тысяч превращаются в 11, но работающий пенсионер по-прежнему получает 10 тысяч рублей. И так каждый год, пока не уволится.



У каждого человека размер пенсий индивидуален, но принцип индексаций можно показать на круглой сумме Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Для проведения индексации в 2025 году будут брать не ту сумму, которую работающий пенсионер получает сейчас, а ту, которую он получал бы, если бы индексации не пропускал. Вернемся к нашему абстрактному пенсионеру, которому в 2015 году назначили пенсию в 10 тысяч рублей и все эти годы он продолжал работать. Индексацию ему будут насчитывать не от 10 тысяч рублей, а от 18 627 рублей. Но прибавят полученную сумму всё равно к 10 тысячам, потому что индексацию за годы с 2016-го по 2024 можно будет по-прежнему получить только при увольнении.

