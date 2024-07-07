Унаследует живых гномов: Никита Кологривый сыграет мошенника в новой комедии

Съемки фильма уже стартовали в Москве и Подмосковье Источник: Кинопрокатная компания «Наше кино, vk.com











Новосибирец Никита Кологривый сыграет мошенника в новом фильме «Сокровища гномов». Информацию о картине опубликовала кинопрокатная компания «Наше кино».



Кологривый сыграет в ленте главную роль — предпринимателя Романа. По сюжету неудачливый бизнесмен решает пойти на преступление и вписывает себя в завещание одинокого старика. Вместе с домом и участком герой Никиты Кологривого наследует четырех живых гномов. Эти существа могут находить клады, но тратить их можно только на добрые дела.



Главный герой мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого Роме хватило бы на всю оставшуюся жизнь.



Вместе с Кологривым в съемках фильма принимают участие Анастасия Уколова, Владимир Сычев, а также Алиса Руденко, Михаил Орлов и Андрей Свиридов. Гномов создатели фильма создадут при помощи анимации.



Жанр нового фильма с участием Никиты Кологривого — приключенческая комедия. Съемки уже стартовали в Москве и Московской области. В широкий прокат она выйдет 29 мая 2025 года.

