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Кологривый сыграет мошенника в комедии с гномами

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Развлечения Унаследует живых гномов: Никита Кологривый сыграет мошенника в новой комедии

Унаследует живых гномов: Никита Кологривый сыграет мошенника в новой комедии

В прокат лента выйдет в конце мая 2025 года

1 033
22 комментария
Съемки фильма уже стартовали в Москве и Подмосковье

Новосибирец Никита Кологривый сыграет мошенника в новом фильме «Сокровища гномов». Информацию о картине опубликовала кинопрокатная компания «Наше кино».

Кологривый сыграет в ленте главную роль — предпринимателя Романа. По сюжету неудачливый бизнесмен решает пойти на преступление и вписывает себя в завещание одинокого старика. Вместе с домом и участком герой Никиты Кологривого наследует четырех живых гномов. Эти существа могут находить клады, но тратить их можно только на добрые дела.

Главный герой мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого Роме хватило бы на всю оставшуюся жизнь.

Вместе с Кологривым в съемках фильма принимают участие Анастасия Уколова, Владимир Сычев, а также Алиса Руденко, Михаил Орлов и Андрей Свиридов. Гномов создатели фильма создадут при помощи анимации.

Жанр нового фильма с участием Никиты Кологривого — приключенческая комедия. Съемки уже стартовали в Москве и Московской области. В широкий прокат она выйдет 29 мая 2025 года.

Ранее Никита Кологривый раскрыл, вернется ли к роли Кащея в продолжении сериала «Слово пацана». Съемки проекта уже начались

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Новосибирск Кино Никита Кологривый Комедии
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Комментарии
22
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
7 июля 2024, 21:04
💩гривый. 😂😂😂
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
7 июля 2024, 21:09
Это вроде Утёсова нашего времени, как же пал этот мир.
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