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Развлечения обзор «У меня были иллюзии насчет мира»: вернется ли Никита Кологривый к роли Кащея в продолжении «Слова пацана»

«У меня были иллюзии насчет мира»: вернется ли Никита Кологривый к роли Кащея в продолжении «Слова пацана»

Ходят слухи о начале съемок 2-го сезона сериала — что думает об этом актер

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1 комментарий
Кадр из «Шоу Воли»: Никита Кологривый поделился инсайтами после недели в камере

Новосибирец Никита Кологривый объяснил, почему он не будет возвращаться к роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер стал гостем «Шоу Воли» на ТНТ, где ведущие задали ему вопросы о работе с Жорой Крыжовниковым.

Никита Кологривый выразил искреннее удивление, когда Павел Воля сообщил ему, что начались съемки второго сезона проекта. Актер признался, что его не звали принять участие в продолжении.

— Кто меня позовет-то, после такого, — отшутился актер, намекая на скандал в новосибирском баре. — Сейчас самое главное, что я посмотрел на всю эту систему и на себя со стороны. Я считаю, что у меня были иллюзии насчет себя и насчет мира, в котором я нахожусь. Сейчас я чуть-чуть по-другому смотрю и на профессию, и на себя самого, я нахожусь с собой в каком-то другом диалоге.

Актер поделился, что после произошедшего в Новосибирске его настигла череда скандалов, но сейчас ситуация улучшилась. В скором времени зрители увидят Никиту Кологривого в роли Владимира Маяковского. Актер также делится кадрами со съемок проекта «Любовь зла».

Новосибирская актриса Софья Зайка поспорила с Никитой Кологривым о новосибирских актерах — она считает Новосибирск театральным городом.

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Никита Кологривый Шоу Воли Слово пацана
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Комментарии
2
Гость
3 июля 2024, 14:24
Да кому это интересно не понимаю((((
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