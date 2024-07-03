«У меня были иллюзии насчет мира»: вернется ли Никита Кологривый к роли Кащея в продолжении «Слова пацана»

Новосибирец Никита Кологривый объяснил, почему он не будет возвращаться к роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер стал гостем «Шоу Воли» на ТНТ , где ведущие задали ему вопросы о работе с Жорой Крыжовниковым.

— Кто меня позовет-то, после такого, — отшутился актер, намекая на скандал в новосибирском баре. — Сейчас самое главное, что я посмотрел на всю эту систему и на себя со стороны. Я считаю, что у меня были иллюзии насчет себя и насчет мира, в котором я нахожусь. Сейчас я чуть-чуть по-другому смотрю и на профессию, и на себя самого, я нахожусь с собой в каком-то другом диалоге.