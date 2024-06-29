Тест на скуфа: ответьте на 10 простых вопросов, а мы раскроем ваш внутренний возраст

Даже тот, кто редко заходит в интернет, за последний год наверняка слышал слово «скуф». Так пользователи называют людей старше 30 лет, не следящих за своим здоровьем. Мы уверены, что это не про вас, но никто не отменял внутреннего скуфа, которого с головой выдают увлечения и привычки. У нас есть 10 вопросов, чтобы узнать, кто есть кто. За каждый «скуфный» вариант будем добавлять один балл.