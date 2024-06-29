Тест на скуфа: ответьте на 10 простых вопросов, а мы раскроем ваш внутренний возраст

Даже тот, кто редко заходит в интернет, за последний год наверняка слышал слово «скуф». Так пользователи называют людей старше 30 лет, не следящих за своим здоровьем. Мы уверены, что это не про вас, но никто не отменял внутреннего скуфа, которого с головой выдают увлечения и привычки. У нас есть 10 вопросов, чтобы узнать, кто есть кто. За каждый «скуфный» вариант будем добавлять один балл.
- Даже если на улице +30, надеваю костюм-тройку
- Не слежу за модой и стилем
- Люблю мешковатые худи и прочий оверсайз
- Белая майка и шлепки с носками — мой выбор
- Передачи про рыбалку
- Новости
- Футбольные трансляции
- Не смотрю телевизор
- «Педро Педро Педро»
- «Можно я с тобой?»
- «Их виль нихт»
- Никакие, это же просто енот
- Конечно, в основном в танки
- Люблю одиночные игры с захватывающим сюжетом
- Не играю в компьютер
- Играю в мобильные игры
- Стендапы молодых комиков
- Юмористические программы 2000-х
- Выступления Аркадия Райкина
- Постирония
- Это удар в самое сердце, я сидел в ICQ до самого ее закрытия
- Аська? Это что?
- Мое сердце принадлежало QIP
- Подкрадули
- Лабутены
- Черевички
- Снегоступы
- Часто гладить своего домашнего грызуна
- Не делиться ни с кем сладостями
- Играть в игру Hamster Kombat
- Очень быстро убегать
- Зарплата
- Получка
- Офис
- Контора
- Неформалок с крашеными волосами и ярким макияжем
- Любящих хозяек и примерных матерей
- Целеустремленных карьеристок
- Женщин-скуфов