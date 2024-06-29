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Развлечения тест Тест на скуфа: ответьте на 10 простых вопросов, а мы раскроем ваш внутренний возраст

Тест на скуфа: ответьте на 10 простых вопросов, а мы раскроем ваш внутренний возраст

Чем больше баллов наберете, тем ближе вы к гордому званию

246
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Сколько признаков скуфа насчитаете на картинке?

Даже тот, кто редко заходит в интернет, за последний год наверняка слышал слово «скуф». Так пользователи называют людей старше 30 лет, не следящих за своим здоровьем. Мы уверены, что это не про вас, но никто не отменял внутреннего скуфа, которого с головой выдают увлечения и привычки. У нас есть 10 вопросов, чтобы узнать, кто есть кто. За каждый «скуфный» вариант будем добавлять один балл.

ТЕСТПройден 50 раз
1 / 11
Какой стиль в одежде вы предпочитаете?
  • Даже если на улице +30, надеваю костюм-тройку
  • Не слежу за модой и стилем
  • Люблю мешковатые худи и прочий оверсайз
  • Белая майка и шлепки с носками — мой выбор
2 / 11
Что из этого списка вы чаще смотрите по телевизору?
  • Передачи про рыбалку
  • Новости
  • Футбольные трансляции
  • Не смотрю телевизор
3 / 11
Какие слова возникают у вас в голове при виде этой картинки?
  • «Педро Педро Педро»
  • «Можно я с тобой?»
  • «Их виль нихт»
  • Никакие, это же просто енот
4 / 11
В компьютерные игры играете?
  • Конечно, в основном в танки
  • Люблю одиночные игры с захватывающим сюжетом
  • Не играю в компьютер
  • Играю в мобильные игры
5 / 11
Что заставляет вас смеяться?
  • Стендапы молодых комиков
  • Юмористические программы 2000-х
  • Выступления Аркадия Райкина
  • Постирония
6 / 11
В 2024 году ICQ, легендарную «аську», закрыли. Что вы об этом думаете?
  • Это удар в самое сердце, я сидел в ICQ до самого ее закрытия
  • Аська? Это что?
  • Мое сердце принадлежало QIP
7 / 11
Как по-другому называются бархатные тяги?
  • Подкрадули
  • Лабутены
  • Черевички
  • Снегоступы
8 / 11
Что значит «тапать хомяка»?
  • Часто гладить своего домашнего грызуна
  • Не делиться ни с кем сладостями
  • Играть в игру Hamster Kombat
  • Очень быстро убегать
9 / 11
Что приходит на вашу банковскую карту дважды в месяц?
  • Зарплата
  • Получка
10 / 11
А из этих слов какое звучит роднее?
  • Офис
  • Контора
11 / 11
Если верить популярному мему, каждому скуфу положена альтушка. Кого называют этим словом?
  • Неформалок с крашеными волосами и ярким макияжем
  • Любящих хозяек и примерных матерей
  • Целеустремленных карьеристок
  • Женщин-скуфов

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