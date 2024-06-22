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Развлечения тест Быстрый психологический тест: просто посмотрите на свои ногти, а мы расскажем о ваших скрытых чертах

Быстрый психологический тест: просто посмотрите на свои ногти, а мы расскажем о ваших скрытых чертах

Такого вы точно не ожидали

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15 комментариев
Думаете, о ваших ногтях больше всего знает мастер по маникюру?

Когда в следующий раз вы захотите узнать характер человека, не начиная диалог, просто посмотрите на его ногти. Их форма легко раскроет психологический портрет любого. Не верите? Тогда пройдите этот тест из одного вопроса и убедитесь, что этот метод действительно работает.

ТЕСТ
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Какая у вас форма ногтей?
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О характере человека говорит не только форма, но и длина и цвет ногтей. Так, длинные ногти часто отращивают недоверчивые и мнительные люди, обожающие комфорт и роскошь. Маникюр покороче выбирают решительные и целеустремленные люди, а самые короткие ногти встречаются у очень конфликтных людей.

На ногти человека не нанесен лак? Тогда присмотритесь к их натуральному цвету. Если они розовые, то с таким человеком можно не боясь строить семью — он будет верным в браке. А бледные ногти чаще свойственны хладнокровным и жестоким людям.

Кладезь информации содержится в том, в какой цвет человек красит свои ногти. Вот всё, что нужно знать о самых популярных цветах маникюра.

  • белые ногти выбирают люди с четкой целью в жизни, но которым не хватает немного комфорта и чувства защищенности. Такой человек чаще всего открытый и искренний и всегда вам поможет;

  • видите черный лак? Нередко обладатель таких ногтей — властный, решительный, влиятельный и надменный. А еще у таких людей очень развита интуиция — прислушивайтесь к их советам;

  • обладатели зеленого маникюра живут в полной гармонии с миром. Они доброжелательны, обладают сильной волей. А кроме того, любители зеленых ногтей — те еще непоседы. Рядом с ними разговорится и оживится любой интроверт;

  • желтый цвет выдает жизнерадостную натуру. У таких людей яркий характер, а еще они способны подметить любую важную деталь;

  • оттенки синего и голубого часто можно заметить у спокойных людей и немного холодных людей. Несмотря на несколько отстраненный характер, им легко даются новые знакомства;

  • главные любители роскоши — фанаты лилового и фиолетового маникюра. Их поведение может показаться вызывающим, хотя по большей части внутри они настоящие романтики;

  • розовый цвет привлекает тонко чувствующих людей и нежных людей. Но их не стоит считать наивными: фанаты розового знают себе цену.


Узнать о характере человека можно не только по форме ногтей. Ваш психологический портрет станет понятен любому психологу даже по тому, какую картинку вы сочтете самой красивой. Кроме того, ментальное состояние человека выдает его почерк, а также поза, в которой он спит.

Совпал ли результат теста с вашим характером?

Да, я именно такой человек
В чем-то мои ногти действительно выдали меня
Нет, у меня совсем другой характер

ПО ТЕМЕ
Тест Ногти Характер Психологический портрет
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