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Развлечения мнение Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога

Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога

Время подходит для планирования карьеры

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Знак Зодиака символизирует амбиции и упорство

Полнолуние в знаке Козерога, которое состоится этой ночью 22 июня, примечательно тем, что почти совпадает с летним солнестоянием. Как объяснила новосибирский астролог Елена Коржаневская, это очень заряженное и энергетически сильное время. Знак Козерога символизирует личные амбиции, упорство, цели, карьерный рост, выносливость и победы. Читайте подробности в авторской колонке.

Энергия этого полнолуния будет подталкивать ко всевозможным решениям, связанным с карьерой, постановке новых задач и их реализации. Но важно понимать, что начинать новые проекты в этот день не рекомендуется, лучше уделить время планированию и стратегии. Рекомендуется вести к реализации уже начатые дела, доводить их до логического завершения.

Солнце, Венера и Меркурий будет в знаке Рака, что может привести к эмоциональности, выяснениям отношений. Как результат — некоторым парам захочется начать жить вместе, жениться, или, наоборот, расстаться. Решения будут приниматься кардинально.

Полнолуние в Козероге особенное — некоторые называют его кармическим. Все потому, что оппозиция Луны и Солнца делает квадратуры к Нептуну в Рыбах и Черной Луне. Это говорит о том, что в это время иллюзии начнут рушиться, раскроются тайны, обострятся страхи. При этом можно открыть и прочувствовать свои творческие способности, психологические и духовные ресурсы.

Советы на полнолуние:

  • не брать и не давать деньги в долг;

  • не начинать новые проекты, а только хорошо их планировать и продумывать;

  • не инвестировать и не совершать дорогостоящие покупки;

  • внимательно вести переговоры и следить за речью, обещаниями и условиями сделки;

  • не поддавайтесь на провокации и избегайте конфликтов;

  • рекомендуется медитировать и очистить пространство.

Советы для знаков Зодиака

Овен. Возможно, вас ждет успех в карьере. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас на работе и чего вы хотите на самом деле

Телец. Расставьте приоритеты — карьера или отдых. А может, одно другому не мешает?

Близнецы. Следует внимательно отнестись к эмоциям. Очищайте сознание от старых убеждений и страхов. Подумайте о своих личных границах.

Рак. Освободите свою жизнь от негатива, борьбы и токсичных людей.

Лев. Подумайте о графике и распорядке дня. Возможно, необходимо ввести, например, утреннюю зарядку или фитнес.

Дева. Погрузитесь в творчество и наслаждайтесь моментом: это укрепит вашу уверенность в себе.

Весы. Держите равновесие между личной жизнью и общественной.

Скорпион. Самое время наладить отношения с близким окружением.

Стрелец. Будьте внимательны с финансами, откажитесь от неоправданного риска. Подумайте о своих талантах и способностях, которые могут принести деньги.

Козерог. Необходимо взять паузу, проанализировать свое окружение и цели.

Водолей. Проведите время наедине с собой, уделите внимание самопознанию. Верьте своей интуиции.

Рыбы. Налаживайте отношения со своими близкими и несите благо в мир.

Ранее гороскоп для всех знаков Зодиака на лето составила новосибирский астролог Марина Шумкина. Некоторых ждут новые возможности, а другим советуют раздавать долги.

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Астрология Астролог Знаки зодиака Полнолуние Козерог
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