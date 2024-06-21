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Развлечения «Там проводят странные обряды»: сибиряки потребовали отменить популярный музфестиваль — они считают его оккультным

«Там проводят странные обряды»: сибиряки потребовали отменить популярный музфестиваль — они считают его оккультным

PR-директор фестиваля заявляет, что мероприятие проводится в рамках закона

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Фестиваль проходит уже не первый год

Жители села Завьялово Новосибирской области запустили в интернете петицию против проведения по соседству с ними музыкального фестиваля «Индия». Недовольные считают, что во время мероприятия могут совершаться странные обряды. PR-директор фестиваля Дмитрий Ким, напротив, заявил, что никакого оккультизма на мероприятии нет. НГС приводит две точки зрения.

В этом году фестиваль электронной музыки INDIA electronic music festival проводится с 20 по 23 июня между селом Завьялово Искитимского района и деревней Ерестной в Ордынском районе. Сибирячка Дарья Алексеева, которая представилась директором одной из местных баз, в разговоре с редакцией НГС отметила, что в символике ежегодного фестиваля используются изображения грибов, флуоресцентные краски. По ее наблюдениям, участники пьют странные чаи, а кто-то еще и курит кальяны.

— Ну и самое страшное — музыка. Фестиваль переехал дальше — по сути в Ордынский район, за реку Каракан, но этот ужас продолжается. В прошлом и позапрошлом году писали, звонили — совсем они не прекращали, но убирали колонки в лес, и было тихо. А вчера ночь до шести утра была бессонная, со стуканьем. Трансмузыка объявляется как особый вид ухода в другую реальность, — уверяет женщина, подчеркивая, что полностью решить проблему местные пытаются уже около десяти лет.

Как отмечается в петиции, опубликованной на сайте change.org, то, что происходит на фестивале, вызывает у жителей тревогу.

— Оккультизм: проводятся странные обряды. Такие действия противоречат нашим культурным и моральным ценностям. На территории фестиваля нет ограничений на употребление алкоголя, — полагают авторы.

PR-директор фестиваля «Индия» Дмитрий Ким заверил НГС в том, что музыки не должно быть слышно, так как сейчас мероприятие проводится весьма далеко от населенных пунктов. По его мнению, даже если непосредственно в лесу отойти дальше от сцены, звук становится минимальным. Там он не должен распространяться так сильно, как на открытом и водном пространстве, уверен Ким. Он считает, что, в частности, возмущаться могут те, кто сам посетил место мероприятия. Ким также уточнил, что транс — это жанр электронной музыки, и заявил, что какие-либо обряды на фестивале не совершаются, а чаи люди пьют обычные.

— Никакого оккультизма здесь точно нет. Под оккультизмом и обрядами, возможно, принимают светомузыку, при которой всё светится и моргает. Есть рисунки в стиле транс-музыки, психоделики, но это антураж. Оформление сцен. Не какое-то движение человеческое, что здесь собираются вызывать кого-то. Отдыхать приезжают семьями с маленькими детьми, животными, кошками, собаками. Мы следим за порядком, у нас охрана, — уверяет Дмитрий Ким.

НГС отправил запрос в правительство НСО и обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МВД, поскольку с петицией возмущенные новосибирцы обратились и в эти инстанции.

Несколько лет назад корреспондент НГС побывал на фестивале «Индия»: 10 ярких кадров оттуда можно посмотреть по ссылке.

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Петиция Фестиваль Музыкальный фестиваль Новосибирская область Развлечения
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