Магический дракон, цветные шатры и Караканский бор: 500 сибиряков окунулись в Индию на музыкальном фестивале — 10 кадров
Фестиваль проходил с 17 по 19 июня на побережье Оби за деревней Завьялово
С 17 по 19 июня в Караканском бору за деревней Завьялово прошел фестиваль электронной и этнической музыки INDIA forest camping 2022. Как он прошел, можно узнать из фотографий корреспондента НГС Виктора Бобровникова.
Первая «Индия» состоялась в 2009 году, с тех пор проводится ежегодно (не считая
— С 2006 года фестиваль трансформировался в мультиформатный, добавились сцены с другими музыкальными направлениями — техно и драм-н-бейс. Также развивается формат кемпинга (в прошлом году фестиваль проходил 10 дней). Некоторые люди приезжают просто отдыхать в этом живописном месте, кто-то даже не дошел ни до одной из сцен (их в этом году четыре только от организаторов), — рассказывает один из организаторов «Индии» Дмитрий Ким.
Формально INDIA 2022 — трехдневная: в дневной программе тематические мастер-классы по различным направлениям йоги, танцев, массажа, медитации и психологии.
Ближе к вечеру стартуют выступления артистов: диджеи, музыканты и танцевальные коллективы.
Задолго до начала INDIA в Караканский бор приезжают волонтеры, наводят уборку: несколько КАМАЗов мусора было вывезено до начала фестиваля, еще больше вывезут после, отмечают организаторы. Установка сцен, туалетов, создание арт-пространства для мастер-классов и объектов для создания магической атмосферы ночью — всё это занимает не менее недели.
Один из гостей фестиваля, Сергей из Новосибирска, рассказал, что его INDIA — это всегда десять дней отдыха: он приезжает с семьей до начала фестиваля и уезжает через несколько дней после окончания.
Участники отдыха в формате кемпинга регулярно покидают свой лагерь и ходят к соседям знакомиться.
Организаторы говорят, что ключевой целью каждой «Индии» значится оставить лес в более чистом состоянии, чем было до приезда волонтеров и гостей.
Тем, кто поддержал акцию по раздельному сбору мусора, выдавали бутылочки с водой от партнера организаторов. Регоператор «Артика Сити» со своей стороны предоставил контейнеры для раздельного сбора. На момент публикации этого материала уборка Караканского бора еще продолжается.
Начало фестиваля омрачило неприятное событие: перед мероприятием ранним утром к берегу, где расположились участники кемпинга, прибило тело мужчины.