Магический дракон, цветные шатры и Караканский бор: 500 сибиряков окунулись в Индию на музыкальном фестивале — 10 кадров

— С 2006 года фестиваль трансформировался в мультиформатный, добавились сцены с другими музыкальными направлениями — техно и драм-н-бейс. Также развивается формат кемпинга (в прошлом году фестиваль проходил 10 дней). Некоторые люди приезжают просто отдыхать в этом живописном месте, кто-то даже не дошел ни до одной из сцен (их в этом году четыре только от организаторов), — рассказывает один из организаторов «Индии» Дмитрий Ким.