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Магический дракон, цветные шатры и Караканский бор: 500 сибиряков окунулись в Индию на музыкальном фестивале — 10 кадров

Фестиваль проходил с 17 по 19 июня на побережье Оби за деревней Завьялово

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На территории лагеря было несколько зон для отдыха, таких как эта

На территории лагеря было несколько зон для отдыха, таких как эта

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С 17 по 19 июня в Караканском бору за деревней Завьялово прошел фестиваль электронной и этнической музыки INDIA forest camping 2022. Как он прошел, можно узнать из фотографий корреспондента НГС Виктора Бобровникова.

Каждая INDIA имеет свою тематику, в 2021 году главной темой были стихии, в 2022 году — цвета

Каждая INDIA имеет свою тематику, в 2021 году главной темой были стихии, в 2022 году — цвета

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Первая «Индия» состоялась в 2009 году, с тех пор проводится ежегодно (не считая 2010-го и 2016-го). Первые фестивали проводились по аналогии с зарубежными мероприятиями гоа-транса на побережье, имелась и вторая сцена с легкой (chillout) музыкой.

По словам организаторов, в фестивале приняло участие не менее 500 человек. Они обустраивают свой лагерь для отдыха на несколько дней

По словам организаторов, в фестивале приняло участие не менее 500 человек. Они обустраивают свой лагерь для отдыха на несколько дней

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— С 2006 года фестиваль трансформировался в мультиформатный, добавились сцены с другими музыкальными направлениями — техно и драм-н-бейс. Также развивается формат кемпинга (в прошлом году фестиваль проходил 10 дней). Некоторые люди приезжают просто отдыхать в этом живописном месте, кто-то даже не дошел ни до одной из сцен (их в этом году четыре только от организаторов), — рассказывает один из организаторов «Индии» Дмитрий Ким.

Всем желающим помогали сделать свой образ ярче

Всем желающим помогали сделать свой образ ярче

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Формально INDIA 2022 — трехдневная: в дневной программе тематические мастер-классы по различным направлениям йоги, танцев, массажа, медитации и психологии.

«Индия 2022» — одиннадцатая по счету

«Индия 2022» — одиннадцатая по счету

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Ближе к вечеру стартуют выступления артистов: диджеи, музыканты и танцевальные коллективы.

Хедлайнеры INDIA 2022: LAVR [Москва] psytrance/psyprog/zenonsque;<br /> TEDDY KILLERZ [Краснодар] neurofunk/dnb;<br /> STEPPA STYLE [Москва] reggae/ragga jungle

Хедлайнеры INDIA 2022: LAVR [Москва] psytrance/psyprog/zenonsque;
TEDDY KILLERZ [Краснодар] neurofunk/dnb;
STEPPA STYLE [Москва] reggae/ragga jungle

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Задолго до начала INDIA в Караканский бор приезжают волонтеры, наводят уборку: несколько КАМАЗов мусора было вывезено до начала фестиваля, еще больше вывезут после, отмечают организаторы. Установка сцен, туалетов, создание арт-пространства для мастер-классов и объектов для создания магической атмосферы ночью — всё это занимает не менее недели.

Территория возле сцен и дорожки между ними украшены арт-объектами. В темноте они выглядят завораживающе

Территория возле сцен и дорожки между ними украшены арт-объектами. В темноте они выглядят завораживающе

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Один из гостей фестиваля, Сергей из Новосибирска, рассказал, что его INDIA — это всегда десять дней отдыха: он приезжает с семьей до начала фестиваля и уезжает через несколько дней после окончания.

Такие арт-объекты сооружают волонтеры и организаторы INDIA, они умудряются не повторяться из года в год

Такие арт-объекты сооружают волонтеры и организаторы INDIA, они умудряются не повторяться из года в год

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Участники отдыха в формате кемпинга регулярно покидают свой лагерь и ходят к соседям знакомиться.

Посиделки у костра — неотъемлемая часть такого отдыха. Танцевать несколько дней без передышки мало кто может

Посиделки у костра — неотъемлемая часть такого отдыха. Танцевать несколько дней без передышки мало кто может

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Организаторы говорят, что ключевой целью каждой «Индии» значится оставить лес в более чистом состоянии, чем было до приезда волонтеров и гостей.

Второй год к ряду организаторы проводят раздельный сбор мусора, эта практика распространяется и на большинство гостей лагеря

Второй год к ряду организаторы проводят раздельный сбор мусора, эта практика распространяется и на большинство гостей лагеря

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Тем, кто поддержал акцию по раздельному сбору мусора, выдавали бутылочки с водой от партнера организаторов. Регоператор «Артика Сити» со своей стороны предоставил контейнеры для раздельного сбора. На момент публикации этого материала уборка Караканского бора еще продолжается.

Начало фестиваля омрачило неприятное событие: перед мероприятием ранним утром к берегу, где расположились участники кемпинга, прибило тело мужчины.

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Караканский бормузыкальный фестиваль«Индия»
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