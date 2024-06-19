Колдун Левин или вампир Краснов? Стало известно имя победителя «Битвы экстрасенсов»

До финала в новом сезоне добрались четыре участника Источник: шоу «Битва экстрасенсов» (16+)











В шоу «Битва экстрасенсов» (16+) подвели итоги зрительского голосования и объявили победителя нового сезона. Судьба финалистов решалась под Новосибирском — в деревне Кудельный ключ, которую местные жители называют «аномальной зоной». Всё потому, что дома здесь вспыхивают как спички, а пожары, пусть и загадочные, стали привычным делом. Причем дома горят только на окраине поселения.



В пожароопасную деревню съемочная группа привезла четверых финалистов: Максима Левина, Артема Краснова, Лизу Петрову и Александра Сакова. Работали до глубокой ночи, ходили в поисках непознанного наукой по всей деревне, заглянули даже на погост.

— Тут сложно не поверить в то, что они экстрасенсы. По крайней мере, Лиза [Петрова], — убежденно говорит Алина, приехавшая к маме погостить вместе с мужем и детьми. — Она описала моего отчима, моего отца, мамину прошлую жизнь. Прямо по-настоящему: до этого редакторам мы не рассказывали ничего, в тайне держали, чтобы самим понять, экстрасенсы они или нет.



Алина (на фото с дочкой Софьей) и ее семья экстрасенсам поверили. Девушка уверяет: она сама видела нечто загадочное. А муж — даже дважды Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мама Алины, Эльмира, была одной из героинь шоу: именно пообщавшись с ней, маги и колдуны должны были понять, что происходит в Кудельном ключе. Но получилось это не у всех.



— Один испытания не прошел, не успел по времени, — говорит Алина. — Потом другому попалась вещь, и он всё-всё рассказал. Но больше всех угадала девушка, Лиза. Я прямо увидела, как она работала: пошла, маму мою за голову взяла и подержала, а потом за руку взяла и пошла на перекресток. И там про отца и отчима рассказала.



Несмотря на то что некоторые жители деревни считают, что они прикоснулись к чуду, многие заявили, что экстрасенсов не бывает. Кто-то не убедил очевидцев, а кто-то не справился с заданием. В том числе потому, что на него выделили ограниченное время.

Но финальное испытание уже практически ничего не решало: зрители начали голосовать за победителя еще за неделю до него.

Как вы думаете, кто взял синюю руку в этом сезоне?

Кто, по-вашему, победил в «Битве экстрасенсов»? Максим Левин Артем Краснов Елизавета Петрова Александр Саков

Если вы собираетесь узнать имя победителя во время финального выпуска нового сезона, то настоятельно рекомендуем бросить читать этот текст прямо сейчас.

Потому что дальше будет не то чтобы жирный спойлер — мы объявим имя победителя нового сезона «Битвы экстрасенсов».

Вы уверены, что хотите узнать его прямо сейчас?

Ну смотрите, мы предупредили.

Как думаете, это Максим Левин?

Максим Левин с самого начала сезона был одним из главных фаворитов шоу Источник: maximlevin999 / Vk.com











А может быть, Левин уступил победу Артему Краснову?

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Следующая фотография расставит всё по своим местам.

Зрители посчитали, что лучше всех в этом сезоне себя показал Вампир Артем Краснов.

Источник: Экстра новости / vk.com











Нового обладателя синей руки поздравили не только коллеги, но и победитель одного из прошлых сезонов ставшей уже легендой «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс.

Источник: Экстра новости / vk.com









