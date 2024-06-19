НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

зап.

 749мм 50%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,04
EUR 93,30

СРОЧНО

В Кузбассе нашли убитой 12-летнюю девочку

iPhone в два клика
Лето с пользой
Семье запретили кондиционер
Как не пропустить отпуск
Тысячи долларов за Lego
Чем завлекать туристов в город
Откровения Мити Фомина
100-балльница ЕГЭ с окраины
«О`Кей» закрывает гипермаркет
НГС в Telegram
Развлечения обзор «Господи, какие нервы»: Агата Муцениеце поделилась переживаниями из-за премьеры нового фильма с «Иванушками»

«Господи, какие нервы»: Агата Муцениеце поделилась переживаниями из-за премьеры нового фильма с «Иванушками»

Актриса сыграет роль полицейской, которая отправилась в отрыв-путешествие по югу страны

202
Написать комментарий
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»

Агата Муцениеце поделилась с подписчиками новостью о премьере фильма «Тур с Иванушками» (12+), где она сыграла главную роль. На этот раз актриса появится перед зрителями в образе сотрудницы полиции Кати.

— Сегодня премьера «Тур с Иванушками». Господи, какие нервы. Я вообще надеюсь что вы все сходите в кино и посмотрите этот фильм, столько в него вложено души, сердца и сил, — написала Агата Муцениеце в своем Telegram-канале.

Сюжет рассказывает о трех подругах, которые осознали, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, а только и делали, что следовали правилам и жили для кого-то. Девушки — фанатки группы Иванушки International, неожиданно для себя они отправляются в тур по югу России вслед за группой, чтобы отвлечься от проблем.

В массовый прокат фильм выйдет 20 июня — «Тур с Иванушками» можно будет посмотреть в кинотеатрах города.

В начале недели Муцениеце поделилась кадрами со спектакля «Абсолютно другая Нага», где также появилась в главной роли. Это кабаре шоу от театра «Крейв», где режиссер-постановщик показывает философские рассуждения о вопросах неравенства, сексуальности и роли женщин в современном обществе.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Агата Муцениеце Премьера фильма Тур с Иванушками
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: как подготовиться к этому дню и зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Полнолуние в Козероге: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
По дороге чуть не задушила жаба: во сколько россиянам обойдется путь по платным трассам к Черному морю
Диана Храмцова
выпускающий редактор MSK1.RU
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне
Алексей Петров
Внештатный корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,  46

Dima,  46

Оленька Фролова,  27

Николай,  39

Тати,  42

Лена,  51

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление