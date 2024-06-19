«Господи, какие нервы»: Агата Муцениеце поделилась переживаниями из-за премьеры нового фильма с «Иванушками»

Кадр из фильма «Тур с Иванушками» Источник: kinopoisk.ru











Агата Муцениеце поделилась с подписчиками новостью о премьере фильма «Тур с Иванушками» (12+), где она сыграла главную роль. На этот раз актриса появится перед зрителями в образе сотрудницы полиции Кати.



— Сегодня премьера «Тур с Иванушками». Господи, какие нервы. Я вообще надеюсь что вы все сходите в кино и посмотрите этот фильм, столько в него вложено души, сердца и сил, — написала Агата Муцениеце в своем Telegram-канале.



Сюжет рассказывает о трех подругах, которые осознали, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, а только и делали, что следовали правилам и жили для кого-то. Девушки — фанатки группы Иванушки International, неожиданно для себя они отправляются в тур по югу России вслед за группой, чтобы отвлечься от проблем.

В массовый прокат фильм выйдет 20 июня — «Тур с Иванушками» можно будет посмотреть в кинотеатрах города.

В начале недели Муцениеце поделилась кадрами со спектакля «Абсолютно другая Нага», где также появилась в главной роли. Это кабаре шоу от театра «Крейв», где режиссер-постановщик показывает философские рассуждения о вопросах неравенства, сексуальности и роли женщин в современном обществе.