Дима дома? Говорят, Нагиев начал рубить бабло в Дубае. Мы узнали, чем он теперь занимается

Шоумен публикует кадры из России, параллельно работая в Арабских Эмиратах Источник: nagiev.universal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дмитрий Нагиев долгое время оставался одним из самых популярных актеров и шоуменов России — он красовался на федеральных телеканалах, снимался в популярных фильмах и сериалах и регулярно выкладывал фото и видео в соцсетях. Но последние несколько лет от звезды ни слуху ни духу — Нагиев как будто испарился из медиапространства. Рассказываем, куда исчез популярный шоумен и где он сейчас.

«Я не знаю, что вам сказать»

В начале 2022 года Дмитрий Нагиев оставался на высоте — харизматичный актер совсем недавно сыграл роль Чикатило в одноименном сериале, вел популярнейшее шоу «Голос» на первом канале, а в кино шел фильм «Бумеранг» (16+), в котором он сыграл главную роль.



Но в конце февраля Дмитрий Нагиев внезапно уволился с Первого канала. В марте 2022-го артист выложил видео в соцсети — на нем Нагиев молча брился под песню «Поезд в огне».

— До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд, — подписал видео Нагиев. — Как говорил мой дед перед причастием: «Что ж я, старый, натворил?»

Источник: nagiev.universal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого фанаты предположили, что Дмитрий Нагиев покинул Россию. Но шоумен вскоре опроверг свой отъезд.



— Для тех, кто спрашивает, где я, — здесь я. Тем, кто говорят «уезжай отсюда», — сам уезжай отсюда, — обратился Дмитрий Нагиев к подписчикам. — Дима дома.

Больше ничего о себе Дмитрий Нагиев не рассказывал. Частые и веселые посты в соцсетях сменились редкими видео и черно-белыми фото, подписанными: «Всё серое, как привыкли», «Может, хватит?» и «Я не знаю, что вам сказать».

«Пока идет спецоперация, он не будет участвовать ни в каких развлекательных проектах»

Мнения о том, почему Дмитрий Нагиев ушел с федеральных телеканалов, расходятся. На Первом канале уход артиста объясняли тем, что Нагиев взял творческий отпуск и никто не знает, когда он вернется.



А вот по версии экс-солиста «АукцЫона» Сергея Рогожина, отдыхать шоумена отправило руководство Первого канала. Музыкант заявил, что после февраля 2022 года развлекательные шоу закрыли, из-за чего всем ведущим пришлось взять отпуск.



— Дима спросил: «Нас увольняют или это отпуск?» Но ему не дали четкого ответа, на какое время «отпуск», — заявил Сергей Рогожин.

Нагиев вел «Голос» десять лет — с 2012 по 2022 год Источник: кадр из шоу «Голос» (12+)











Пока съемки шоу приостановились, Дмитрий Нагиев стал активно сниматься в других проектах, и, когда «Голос» вернулся, у артиста попросту не осталось времени в графике для съемок, заявил экс-солист «АукцЫона».



Однако, если верить радиоведущей Алле Довлатовой, Дмитрий Нагиев не вернулся бы на федеральные телеканалы в любом случае — в эфире YouTube-шоу «Алена, блин» она заявила, что артист добровольно ушел с телевидения по политическим мотивам.

Нагиев, пока идет спецоперация, сказал, что не будет участвовать ни в каких развлекательных проектах. Алла Довлатова, радиоведущая

— Вот это его решение, — заявила Алла Довлатова. — Решение отказаться от денег, от работы.



Но, как мы узнали совсем недавно, без денег Дмитрий Нагиев точно не останется — в недавнем выпуске своего шоу журналист Отар Кушанашвили раскрыл то, где сейчас Дмитрий Нагиев, чем он занимается и сколько зарабатывает.



«Он хорошо живет, не беспокойтесь»

В выпуске шоу «Каково?!» Кушанашвили озаглавил часть про артиста «Сомнительные подработки Нагиева». Ведущий признался, что у него часто спрашивают, куда подевался артист, и попросил не беспокоиться за жизнь своего друга.



— Вы спрашивали, чем занимается мой друг Дмитрий Нагиев. Он в Дубае учит людей азам лицедейства — как вживаться в нынешнюю обстановку? Набирает группу за четыре тысячи евро, — заявил Отар Кушанашвили.

Источник: nschool.pro











На самом сайте актерского мастерства расценки другие: за два дня обучения придется заплатить 9900 дирхамов — чуть больше чем 240 тысяч рублей.



За эти деньги Дмитрий Нагиев проведет трехчасовой мастер-класс на темы «Из чего складывается уверенность и харизма», а также «Секреты перед выходом на любую публику и актерские фишки при любой коммуникации». После этого звезда оценит успехи своих учеников и ответит на их вопросы.



— Все эти актерские техники помогут собрать ту энергию, которую порой рано утром вы не знаете, откуда взять, — рассказывает Дмитрий Нагиев в рекламном ролике. — Как ты можешь убедить тех, кто вокруг, что ты красавчик? В продажах, в разговоре, в заплывах, в сексе ты должен ощутить свою индивидуальность, небанальность, нетривиальность. Об этом мы будем очень много разговаривать.

Источник: KseniyaMitrofanova / YouTube.com

Помимо курсов актер также активно снимается в рекламе — по словам Отара Кушанашвили, за один съемочный день Нагиев получает 17 миллионов долларов.



То есть, если верить Кушанашвили, Дмитрий Нагиев мог бы за пару рабочих дней без проблем купить солидный коттедж в Дубае. Но почему-то до сих пор им не обзавелся. А ведь недвижимость в Арабских Эмиратах — давняя мечта артиста, и в конце 2023 года он даже начал подыскивать варианты заграничного жилья. Об этом он рассказал в рекламном подкасте о недвижимости в ОАЭ. Там же шоумен добавил, что не планирует переезжать в другую страну, а покупку жилья в другой стране называет просто хорошим способом заставить деньги работать.

Стоит ли ждать Нагиева в России в ближайшее время — неизвестно. Артист по-прежнему не делится подробностями жизни с подписчиками и фанатами, а свое молчание называет «временем осмысления».



— В соцсетях я приостановил общение. Как, впрочем, и в медийном пространстве. Для меня это некое время осмысления, — объяснил Дмитрий Нагиев.