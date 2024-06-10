«Это мэтр, это легенда»: новосибирцы собрались у ДКЖ на концерт Шуфутинского — НГС принес им картонную копию

Новосибирцы буквально не давали прохода нашему Шуфутинскому Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











В Новосибирске в ДК имени Железнодорожников в понедельник, 10 июня, проходит концерт известного шансонье Михаила Шуфутинского. Горожане собрались у дома культуры за час до мероприятия. Корреспонденты НГС взяли с собой ростовую картонную куклу легенды, которую прокатили 3 сентября по знаковым объектам города, чтобы порадовать гостей снимками с любимым исполнителем. Зрители поделились с НГС, почему решили посетить выступление.

Новосибирцы спели хором припев одной из песен Шуфутинского Источник: Ева Михалевская / NGS.RU

Молодая компания из 5 парней и девушек призналась НГС, что все они — давние поклонники творчества Шуфутинского.



— Это метр, это легенда, с самого детства его песни слушали, — улыбается молодежь.

Многие признались, что выросли на его хитах Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Вокруг — и трезвые, и выпившие зрители. Некоторые пришли на концерт с букетами. Лариса со спутником купили алые розы.



— Что можно ждать от Шуфутинского, кроме восторга. Мне кажется, он не стареет, всегда в одном возрасте, — улыбается светловолосая Лариса.

Лариса пришла на концерт со спутником и цветами Источник: Настасья Медведева/ NGS.RU











Софья с мамой Татьяной пришли на концерт, так как девушка с детства — поклонница творчества Шуфутинского. Когда Софье было 5 лет, дядя взял ее на концерт Филиппа Киркорова. На месте оказалось, что концерт был не Киркорова, а Шуфутинского.

Софью в мир шансонье привел дядя Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











— Бегом ее одели — шиворот навыворот. Она сходила, и с той поры обожает его творчество. Сегодня пришли на концерт семьей. У меня еще и день рождения. Софья хотела дочь с собой взять тоже, приобщить к творчеству, но почему-то возрастное ограничение теперь, нельзя, — говорит мама Софьи Татьяна.



Молодую сибирячку Марину к Шуфутинскому приучил отец во время долгих поездок в машине. С тех пор девушка — в рядах поклонниц его творчества.

Марина слушала Шуфутинского у папы в машине Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











— Я ездила к бабушке в деревню, и вся дорога под него просто на кассете проходила. Кассета заканчивалась, и заново начиналась. А это 600 километров, на секундочку. И также назад 600 километров. Поэтому я максимально в теме. Для меня этот человек — способ вернуться в свое прошлое, в свое детство, — признается Марина.



Елена была на концерте Михаила Захаровича 30 лет назад. Женщине стало интересно, изменилось ли что-то в творчестве исполнителя со временем.

Елена уже была на концерте Михаила захаровича Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











— Я раньше, до первого концерта, предвзято к нему относилась, так как он вроде как чужие песни перепевает, а когда послушала вживую, поняла: достойно поёт, зауважала, — говорит сибирячка.



Взрослая пара Владимир и Ольга с молодости — поклонники певца. На концерт пришли впервые, и ждут приятных эмоций. А еще на выступление артиста пришла целая семья из семи человек.

Владимир и Ольга любят творчество шансонье давно, но на концерт попали впервые Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











— Случайно увидели в феврале информацию о концерте и купили на всю семью. И на друзей семьи. Просто за 2 минуты выкупили билеты, — смеется веселая компания с прохладительными напитками в руках.



Они дружно исполнили песню Шуфутинского «Наколочка».

Кто-то пришел на концерт всей семьей Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Всего же новосибирцы за 15 минут назвали десятки композиций, разрушив миф о том, что все знают только «3 сентября». Среди них — «Русская осень», «В заброшенном парке», «Кружит листопад», «За милых дам», «Берег Дона», «Еврейский портной», «Марджанджа», и многие другие.

Ранее НГС писал о том, как фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске. Мужчина поделился с редакцией, оправдало ли шоу его надежды.

