«В селе большое оживление»: в Новосибирскую область приехала «Битва экстрасенсов» — фото со съемок

В Сети заявили, что в Новосибирской области проходят съемки передачи «Битва экстрасенсов» (16+) телеканала ТНТ. Участников шоу заметили в Тогучинском районе.
Об этом сообщили в группе «Тогучинская газета» во «ВКонтакте». Уточняется, что съемка идет в селе Кудельный Ключ — населенный пункт находится недалеко от дороги 50К-16.
— В селе Кудельный Ключ идёт съёмка передачи «Битва экстрасенсов». Местные жители рассказали о том, что якобы (по непонятным причинам) в селе горят дома, — сказано в сообщении. — В селе сейчас очень большое оживление: практически все жители собрались в центре Кудельного-Ключа.
Отмечается, что съемочная группа планирует работать примерно до полуночи. В сообществе газеты опубликовали снимки из села, их сделал фотограф Константин Штельман.
НГС обратился в пресс-службу ТНТ с просьбой подтвердить, действительно ли в регионе проходят съемки передачи.
Накануне стало известно, кто из участников прошел в финал «Битвы экстрасенсов». Остались четверо — Александр Саков, Артем Краснов, Максим Левин и Елизавета Петрова.
9 июня Елизавета Петрова опубликовала в своем телеграм-канале новое видео, на котором можно заметить лошадей и одноэтажные здания. Она не уточнила, где именно снимала кадры.
В конце мая Ольга Бузова поцеловала Даву на съемках шоу «Сокровища императора», которое идет на канале ТНТ. Момент попал на видео.