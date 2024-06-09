«В селе большое оживление»: в Новосибирскую область приехала «Битва экстрасенсов» — фото со съемок

По информации соцсетей, съемки проходят в Тогучинском районе Источник: Константин Штельман, vk.com











В Сети заявили, что в Новосибирской области проходят съемки передачи «Битва экстрасенсов» (16+) телеканала ТНТ. Участников шоу заметили в Тогучинском районе.



Об этом сообщили в группе «Тогучинская газета» во «ВКонтакте». Уточняется, что съемка идет в селе Кудельный Ключ — населенный пункт находится недалеко от дороги 50К-16.



— В селе Кудельный Ключ идёт съёмка передачи «Битва экстрасенсов». Местные жители рассказали о том, что якобы (по непонятным причинам) в селе горят дома, — сказано в сообщении. — В селе сейчас очень большое оживление: практически все жители собрались в центре Кудельного-Ключа.

По словам очевидцев, многие жители села собрались в центре населенного пункта Источник: Константин Штельман, vk.com











Отмечается, что съемочная группа планирует работать примерно до полуночи. В сообществе газеты опубликовали снимки из села, их сделал фотограф Константин Штельман.



НГС обратился в пресс-службу ТНТ с просьбой подтвердить, действительно ли в регионе проходят съемки передачи.

Накануне стало известно, кто из участников прошел в финал «Битвы экстрасенсов». Остались четверо — Александр Саков, Артем Краснов, Максим Левин и Елизавета Петрова.



9 июня Елизавета Петрова опубликовала в своем телеграм-канале новое видео, на котором можно заметить лошадей и одноэтажные здания. Она не уточнила, где именно снимала кадры.

