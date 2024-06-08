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Развлечения подробности Саков выбил Левина? Кого выгнали из «Битвы экстрасенсов» за шаг до финала

Саков выбил Левина? Кого выгнали из «Битвы экстрасенсов» за шаг до финала

Новый сезон подходит к концу, и скоро мы узнаем имя сильнейшего

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В прошлом выпуске Александр Саков вызвал на дуэль Максима Левина

Финалисты очередного сезона «Новой битвы экстрасенсов» определены. После минувшей серии в безопасности остались ясновидящая Елизавета Петрова и вампир Артем Краснов, который от выпуска к выпуску только укреплял свои позиции. Худшим тогда наблюдатели назвали деревенского колдуна Александра Сакова, и он выбрал для дуэли победителя одного из предыдущих сезонов — Максима Левина.

В дуэльном испытании Сакову и Левину нужно было, не глядя на фотографии, понять, кто на них запечатлен. На одном снимке оказался сам Александр Левин, на втором — французский модельер Ив Сен-Лоран, а на третьем — портрет, сгенерированный искусственным интеллектом, объединивший в одном изображении Левина и Ив Сен-Лорана.

С испытанием оба экстрасенса справились, но Левин оказался чуть лучше.

— Если бы я голосовал, я бы отдал свой голос за Максима, — заявил после дуэли Артем Краснов.

— Поскольку подходим к финалу, в контексте пройденных испытаний целиком, несомненно, Максим сильнее, — подчеркнула Елизавета Петрова. — Хотя пройдено было одинаково, но если мы смотрим по испытаниям.

Судьбу экстрасенсов решало зрительское голосование. И по нему Александр Саков набрал почти втрое больше голосов, чем Максим Левин.

Для накала интриги итоги голосования за двоих остановили на числе 97 230. Но потом цифры продолжили крутиться, и в результате оказалось, что за то, чтобы дальше прошли и Саков, и Левин, проголосовали более 177 тысяч зрителей.

Пока экстрасенсы остались вчетвером, но скоро состоится финальная битва, и в ней, скорее всего, останутся только три участника.

ПО ТЕМЕ
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