Саков выбил Левина? Кого выгнали из «Битвы экстрасенсов» за шаг до финала

В прошлом выпуске Александр Саков вызвал на дуэль Максима Левина Источник: кадр из передачи «Битва экстрасенсов» (16+)











Финалисты очередного сезона «Новой битвы экстрасенсов» определены. После минувшей серии в безопасности остались ясновидящая Елизавета Петрова и вампир Артем Краснов, который от выпуска к выпуску только укреплял свои позиции. Худшим тогда наблюдатели назвали деревенского колдуна Александра Сакова, и он выбрал для дуэли победителя одного из предыдущих сезонов — Максима Левина.

В дуэльном испытании Сакову и Левину нужно было, не глядя на фотографии, понять, кто на них запечатлен. На одном снимке оказался сам Александр Левин, на втором — французский модельер Ив Сен-Лоран, а на третьем — портрет, сгенерированный искусственным интеллектом, объединивший в одном изображении Левина и Ив Сен-Лорана.

Источник: кадр из передачи «Битва экстрасенсов» (16+)











С испытанием оба экстрасенса справились, но Левин оказался чуть лучше.

— Если бы я голосовал, я бы отдал свой голос за Максима, — заявил после дуэли Артем Краснов.

— Поскольку подходим к финалу, в контексте пройденных испытаний целиком, несомненно, Максим сильнее, — подчеркнула Елизавета Петрова. — Хотя пройдено было одинаково, но если мы смотрим по испытаниям.

Судьбу экстрасенсов решало зрительское голосование. И по нему Александр Саков набрал почти втрое больше голосов, чем Максим Левин.

Источник: кадр из передачи «Битва экстрасенсов» (16+)











Для накала интриги итоги голосования за двоих остановили на числе 97 230. Но потом цифры продолжили крутиться, и в результате оказалось, что за то, чтобы дальше прошли и Саков, и Левин, проголосовали более 177 тысяч зрителей.