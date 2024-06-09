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Гимнастка вернулась на манеж после падения

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Развлечения «Врачи усмехнулись, но они не знали меня»: сорвавшаяся с высоты в новосибирском цирке гимнастка вернулась на манеж

«Врачи усмехнулись, но они не знали меня»: сорвавшаяся с высоты в новосибирском цирке гимнастка вернулась на манеж

Елизавета Чумакова вылечилась и продолжила выступать

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Пока Елизавета Чумакова выступает в качестве артистки балета, но даже такой прогресс её радует

Гимнастка, которая сорвалась с высоты во время выступления в новосибирском цирке в марте, вернулась на манеж. Об этом Елизавета Чумакова рассказала на своей странице в соцсети.

— Позади остались обследования, больницы, операция, реабилитация и 12 недель больничного. Как-то ещё в апреле в больнице меня спросили: «Ты вернешься в цирк?». А я гордо и уверенно ответила: «Да, 8 июня я выйду в манеж на премьеру во Владивостоке!». Врачи усмехнулись, что 8 июня я еще даже на ноги не встану. Но они просто не знали меня, — пишет артистка.

В мае гимнастка с разрешения врачей встала на ноги, а накануне, 8 июня, Елизавета выступила на шоу во Владивостоке.

— Пусть пока в роли артистки балета, но для меня сейчас это очень важно, — заключила она.

О происшествии стало известно 16 марта, после инцидента выступление в цирке продолжилось. В продюсерском центре «Королевский цирк Гии Эрадзе» уточнили, что Елизавета Чумакова сорвалась на манеже Новосибирского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере «Коронация» п/р В. Дулича. Девушку доставили на карете скорой помощи в Городскую клиническую больницу №1. На следующий день Елизавета Чумакова рассказала о своём состоянии — врачи диагностировали переломы пяток и тазобедренного сустава.

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