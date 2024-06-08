Смотрели «сохры», носили «вансы», спрашивали за шмот: современная молодежь уже тоскует по 2к17 - что это был за год

Скучаете по 2007? А молодежь скучает по 2017 точно также! Источник: Юрий Орлов











«Было реально легендарно», «Это время связано с мемами, хитами и ютуберами», «Дети 2012–2019 не шарят». Казалось бы, эти слова можно отнести чуть ли не к каждому году, начиная с какого-нибудь 2010... Но, нет. Молодежь таким образом восхваляет только конкретный — 2017 год или, как было модно его назвать — 2к17 год. Буква К заменяет цифру 0, по разным версиям, К это сокращения либо слова «косарь», либо — «кило». Именно 2017 год в какой-то степени повлиял на современную массовую культуру и подарил молодому поколению новых кумиров, определенную манеру поведения и свои тренды, которым обязательно нужно было следовать. А как это было — расскажет в своем материале автор НГС Арина Суворова: она как раз проживала 2017 год в полной мере.



Лица поколения, реп-баттлы и диссы

Музыка, как бы банально это не звучало, — первое, что может перенести нас в определенное время. И, если отмотать свой плейлист куда-нибудь вниз, то можно найти хиты того года, некоторые из которых актуальны и сейчас.



2017 год был по-настоящему прорывным для большинства исполнителей, которые впоследствии даже стали кем-то вроде «лиц поколения». Так, одним из самых популярных считался Face*, который ронял Запад и учил правильно говорить «Эщкере».

Эщкере - это аналог английского «esketit»: сокращения фразы «let's get it». в переводе - давай сделаем это

Наравне с Face* стоял PHARAOH, громко заявивший о себе еще в 2015 году, но именно 2017 год стал для него самым успешным. Тогда вышли: трек «Дико, например» и альбом «Pink Phloyd», ставшие очень популярными. И, что самое интересное, они до сих пор вирусятся в соцсетях.

Одним из фрешемнов тогда был и T-Fest, треки которого поначалу оставались незамеченными. Но все изменилось после выхода фита со Скриптонитом — «Ламбада». Это песня, без которой не проходила ни одна «тусовка».



Но «пати на хате» не обходились и без треков Элджея. Каким-то странным образом и его творчество не осталось без внимания в 2017 году. Тогда у каждого в плейлистах были: «Рваные джинсы», фит с Feduk — «Розовое вино» и, конечно же, «Минимал».

Интересно, а сейчас у него есть такие же хиты? Источник: Телеграм-канал Элджея











— Песни были хайповыми и непохожими на то, что было раньше. Я слушала все, популярные на тот момент, песни. Помню и «Тает лед» и Despacito, да «Ламбада» до сих пор актуальна, ее все еще слушают, — рассказала жительница Новосибирска Алена К.

Без чего еще нельзя было представить свой день в 2к17, так это без просмотра реп-баттлов и прослушивания диссов (песни, в которых исполнители поносят друг друга). Тогда много шуму наделал баттл между Оксимироном** и Славой КПСС, а также дисс Лиззки на блогера Эдуарда Атеву. Если говорить просто, то ютуберы зарабатывали успех на, мягко говоря, негативных высказываниях в сторону друг друга. Ну, а молодых зрителей это все восхищало.



Подкаты, футболки с трешером и толстовки

Также 2017 год стал одним из самых модных и до стыда понтовых годов. Было реально круто, если у тебя есть футболка с надписью Thrasher или Supreme, кеды Vans, джоггеры, скинни-джинсы или штаны, которые можно «подкатать».

Как сейчас у всех можно найти широкие штаны или огромные толстовки, так и в 2017 у всех можно было найти эти кеды Источник: vans-ru.ru











Каждый уважающий себя школьник носил футболки с этой надписью. Зачем и почему, никто не знает, просто мы были модными. Источник: fabstore.ru











— Когда я видела подкаты в теплое время года, я относилась к этому нормально и сама их делала — это было модно. Но, когда я видела это зимой, мне было больно на это смотреть и я не понимала людей, которые ходили в холодное время года с подкатами и в вансах. Особенно бесило, когда люди со своим желанием навязать моду лезли, — сказала Алена К.

Внимание! Это подкаты, а не подвороты! Источник: brilliantman.ru











А это, кстати, было некой обыденностью. Буквально каждый модник-огородник обращал внимание на низ джинсов и считал своим долгом «предъявить», если они подкатаны неправильно. Но если у тебя вдобавок еще и «стремная» обувь или паль, то одними усмешками со стороны сверстников не отделаешься.



Почему-то именно в то время расцветала глупейшая манера приставать к ребятам, которые не носили модные вещи. К ним часто лезли со словами «Поясни за шмот» и обижали, если те так и не смогли объяснить свой выбор.



— В школе было такое, что подходили и просили пояснить за шмот, но это было исключительно в шутку и то, между собой. Вроде, у нас был один случай, когда серьезно пристали с этими «пояснялками», но я его не застала лично. Зато на улице подобное я видела, — добавила Алена.



Ну, а если ориентироваться на личный опыт, то автору тоже однажды даже прилетело, к счастью только словесно, за эти дурацкие подкаты на штанах. Всего-то подвернула их выше положенного и все, друзья, почти в ряды зашкварников залетела!



«Сохры», которые определят, какой ты человек

Сейчас во «ВКонтакте» мы максимум посмотрим видео или лайкнем пост. Но в 2017 году эта соцсеть позволяла создать что-то вроде имиджа. Благодаря альбому «Сохраненное» люди могли посмотреть, какие именно картинки ты сохраняешь, и сделать о тебе выводы.

Примерно так выглядели альбомы с сохраненными фотографиями Источник: Скриншот альбома Арины Суворовой











— У меня были сохраненки в минималистичном стиле, пастельных оттенков. В общем, я старалась сохранять все так, чтобы это было визуально красиво. Также брала похожие картинки у других людей и да, когда мы смотрели чужие «сохры», действительно можно было сказать что-то о человеке. Потому что, например, если у молодого человека одни чересчур пошлятские «сохры», то можно было сделать вывод, например, какой это парень. Да и просто, если у тебя были крутые сохраненки, то и ты сам крутой, — объяснила Алена.



Если «сохры» эстетичные, атмосферные и с глубоким смыслом (сейчас все дружно посмеялись), то ты автоматически вступаешь в ряды классных ребят, которые следят за трендами и с которыми стоит общаться. Самыми топовыми считались изображения:



— с панельками. Ведь нет ничего более эстетичного, чем многоэтажка с красивым закатом на фоне;



— с крышами домов. Непонятно, чем цепляло, но было что-то особенное в этих картинках с видом на город;



— с кепками, толстовками, кедами. Эти вещи могли просто лежать на кровати и такой фотки было достаточно, чтобы поместить ее в альбом с сохраненными;



— с сигаретами или алкоголем в руках/магазинных тележках;



— с надписями. Это могло быть фото заката со шрифтом из какого-нибудь PicsArt ярко-розового или фиолетового цвета;



— рандомными вещами. Это могли быть вывески магазинов на английском языке (желательно неоновые), роза в руке, куст сирени, баскетбольный мяч и т.д. Все решает только обработка и наличие цитаты.

Мы видели какую-то эстетику и романтику в том, что были такими крутыми, интернетовскими детьми. Источник: Из паблика ВК «Верните мой 2к17»











Слишком много смысла... Источник: Из паблика ВК «Верните мой 2к17»











Перечислять можно до бесконечности. На тот момент было важно, чтобы альбом цеплял, чтобы как можно больше людей просили сделать его открытым и имели возможность добавлять к себе картинки. В норме было написать человеку что-то вроде «Открой сохры» или «Скинь сохраненки».



Сделать топовое фото, чтобы потом стать той самой «сохраненкой»

Крутое и топовое фото — в чем разница? Крутой фотка может быть только для кого-то из взрослых, а вот топовая — уже для сверстников. 2017 год отличался и трендами на снимки.



Ретушь и обработка по шаблону даже не обсуждались. Тогда все делали фото со вспышкой, добавляли зернистость и максимум какой-нибудь эффект в приложении VSCO.



Было модно прятать лицо одной рукой или кепкой, фотографироваться спиной к камере или вообще снимать только руки или ноги. Довольно часто можно было увидеть фото с девушкой на фоне кустов с цветами, заката или красивого места по типу парка аттракционов, или вообще обычной панельки.

Действительно никакой обработки. В этом для нас был какой-то шарм Источник: Арины Суворовой











Показать лицо на 100%? Не-а, это было немодно. Только закрытые лица, только хардкор Источник: Арины Суворовой











А еще, мы любили делать фотки в обычных двориках и на крышах домов. Не знаю, почему, но для нас это прям эстетика была Источник: Арины Суворовой











— Да, закрывали лицо, прятали его даже. Фотографировали все подряд, наверное. Если была где-то красивая стена, то и около нее фотались. Было нормально постоянно фотографироваться в темноте со вспышкой. А почему мы это делали, я не знаю. Такая глупость, даже непонятно, почему нам это нравилось, — сказала Алена.



Тысячи лайков зарабатывали также снимки с сигаретой в руке на фоне таблички с запретом на курение. Миллион сердечек забирали фото с энергетиками или зажигалками в руках, с красивым небом или даже просто с красивым стаканом из кофейни.



Ну, и миллиард восхищений отдавались тем самым фотографиям с цитатами. Можно было сделать селфи и подписать «Хочу встретить рассвет с тобой», и все — все мальчики или девочки ваши, да и лайки тоже.



Так почему ностальгируем

Все выше перечисленное кажется абсолютно обычным и именно сейчас, наверное, даже не стало бы тем же трендом. Но именно эти моменты задавали что-то вроде ритма жизни.



В основном, ребята, которым тогда было 17–19 лет, вспоминают 2к17 потому что, как они пишут в соцсетях, тогда была особая атмосфера. Все казалось более ярким, кумиры были разными и непохожими друг на друга (это же касается и их контента), музыка также была, как говорится, на вкус и цвет.



— Лично для меня это было школьное время. Не было универа, никаких таких важных вещей, мы о них просто не задумывались. Может, из-за того, что в основном все были школьниками, мы и скучаем. У нас тогда главные задачи были в основном: пойти послушать музыку на всю улицу, поорать любимый куплет, да подумать, у кого вещь круче. Нам просто было кайфово без забот, вот и все, — подытожила Алена К.

Наверное, ностальгировать по какому-то конкретному времени — нормально. Так, например, россияне и по СССР скучают, о чем мы писали ранее.

*Face (признан в РФ СМИ-иностранным агентом в 2022 году)

