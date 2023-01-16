«Будущее — в прошлом»: СССР могло исполниться 100 лет. Почему мы (не) тоскуем по нему?

— Чтобы о дате помнить, нужны какие-то медийные репрезентации, — указал политолог Илья Гращенков. — В девяностые, когда телевизор смотрели все, это было. Снимали какие-то документалки, каналы их пиарили, люди вспоминали и обсуждали. Сейчас какая-то волна воспоминаний об СССР прошла разве что в телеграме. Этого явно недостаточно для широкого круга.



Илья Гращенков (род. 1983) — российский политолог, президент «Центра развития региональной политики», член РАПК. Окончил факультет истории искусства РГГУ, магистратуру и аспирантуру по истории. Тема диссертации — «Цензура печати, литературного и художественного творчества в СССР 1929–1941 годах». Работал в правительстве Московской области, аппарате губернатора Московской области, вел крупные избирательные кампании в ряде российских регионов.

