Хомяк богатства или мошенник? Можно ли заработать реальные деньги, тапая на грызуна в Hamster Combat

От пользователя не требуется ничего кроме тапания — кликания по экрану Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Telegram набирает обороты игра Hamster Combat. Пользователям предлагают кликать или использовать новомодное слово — тапать на хомяка, зарабатывая монетки. Пользователям мессенджера обещают, что после выхода игры на криптобиржу можно будет перевести всё натапанное в реальные деньги. Перспектива крайне заманчива, а у игры в аккаунте уже 27,7 миллиона подписчиков. Корреспондент НГС узнала, что за новый формат так привлекает новосибирцев и жителей других городов, а также спросила у экспертов по информационной безопасности, почему такое кликание может обернуться потерей квартиры или огромной суммы денег.



Что такое Hamster Combat и как всё начиналось

Для тех, кто не особо хочет углубляться в тонкости криптовалют и криптобирж, объясним максимально простым языком. Кликеры появились в системе TON, и, по сути, это децентрализованная компьютерная сеть, позиционирующая себя как суперкомпьютер. Это игры внутри Telegram на основе бота с визуальным дополнением. В случае с Hamster Combat придется кликать на хомяка, а вот один из самых популярных первопроходцев этого жанра в Сети — Notcoin предлагал тапать по монетке. Именно после его успеха в этом году стало всё больше появляться подобных игр.

Сейчас Notcoin уже предлагает за бонусы посмотреть на сторонних ресурсах рекламу, подписаться на определенные каналы. Без подобных усилений набрать много монеток будет сложно. Проект регулярно информационно поддерживает Павел Дуров. Так, два дня назад в своем официальном телеграм-аккаунте он написал, что объем торгов токеном NOT на биржах превысил 4 миллиарда долларов. Как это произошло? Разработчики Notcoin добились листинга на крупнейших криптобиржах. То есть виртуальную монетку оценили в определенное количество долларов, а точнее, сначала в центах. Сообщений о том, что кто-то перевел свои миллионы монеток в миллионы долларов, нет, в основном в соцсетях люди сообщают о десятках или сотнях полученных долларов, потому что в системе есть определенные ограничения.

Подобных игр стало появляться всё больше. И вот вам предлагают перейти по ссылке в «Телеграм» и стать хомяком — владельцем крупной биржи. Сюжета у такой игры нет. Главное — много кликать по хомяку и зарабатывать монетки, переходя с уровня на уровень. С прокачиванием навыка увеличивается и стоимость одного клика. В игре есть разные бонусы, которые пока можно купить за внутриигровую валюту, также она предлагает вознаграждение за приведенных друзей. Ничего не напоминает?

В TikTok и YouTube сейчас множество роликов о том, как побольше заработать монет. Люди покупают дополнительные смартфоны и приспособления, чтобы кликать по хомяку как можно больше. И всё ради обещания — создатели Hamster Combat заявляют, что тоже пройдут листинг и пользователи смогут на своих кликах заработать. Когда же именно и сколько можно будет заработать, создатели игры точно не говорят. Да и в принципе данных о создателях игры нет никаких. White paper — техническая документация с философией и устройством проекта Hamster Combat — сейчас на сайте игры не доступна. В официальном аккаунте уже 27,7 миллиона подписчиков, но из-за ботов и возможности входа сразу с нескольких смартфонов точное число играющих посчитать невозможно.

Зарабатывают игроки или создатели на игроках?

Сюжета в игре нет. Есть одна глобальная задача — тыкать в экран Источник: читательница НГС











Игроки Hamster Combat сейчас не зарабатывают настоящих денег. Они накликивают только виртуальные монетки в надежде на листинг. Но нужно всегда помнить, что криптобиржа может запустить и делистинг: обратный процесс, который превратит все монетки, оцененные в долларах, в тыкву назад в виртуальные внутриигровые бонусы. Так называемые мемкоины взлетают обычно в цене на старте и стремительно обесцениваются, поэтому выиграть пару тысяч рублей с кликов смогут, скорее всего, те, кто начал играть с самого запуска игры — примерно с апреля, или те, кто накручивает монеты каким-то другим способом, помимо своего собственного пальца.

Сейчас игра предлагает бонусы только за приведенных друзей и не просит денег за вход или определенные опции. Но обычно в такие проекты вшивают разные другие предложения. Например, Notcoin предлагает посмотреть рекламу, подписаться на определенные каналы, и для создателей подобные действия выгодны. Пользователи смотрят рекламу, за которую, соответственно, платят рекламодатели.

— Пока человек просто кликает, то опасности особой нет. Просто игра, какое-то избавление от стресса, — отметил Иван Рева, декан факультета автоматики и вычислительной техники, доцент кафедры защиты информации НГТУ. — Другой вопрос, это когда потребуется ввести свой номер телефона или номер карты.

Чем могут быть опасны такие игры

Тапать по экрану безвредно, но вводить свои данные лучше не надо Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Говорить сейчас о том, что это мошенники разработали игру или люди с каким-то злым умыслом, конечно, нельзя. Игра Hamster Combat пока не требует донатов, введение данных, номера карты. Но при этом у многих в Telegram указан номер телефона. В любом случае нужно с большим подозрением относиться ко всем ссылкам, которые приходят вам в соцсетях.

— Сейчас много тех же чат-ботов, которые связываются с людьми, с тобой в итоге разговаривает какой-то «крупный чиновник» или «начальник твой» тебе что-то рассказывает, просит. И люди ведутся на это, некоторые даже пытаются деньги переводить. Нужно строгое соблюдение цифровой гигиены, — подчеркнул Иван Рева. — Ты должен понимать, какие вещи можно делать в Сети, какие вещи делать нельзя. Играться вполне безвредно, а по ссылкам переходить да данные свои вводить очень опасно.

У многим мошенников сейчас одна из главных целей — получить доступ к «Госуслугам» и банковским картам. Поэтому ни на каких ресурсах и играх нельзя вводить свой имейл и тем более номер телефона.

— Я могу предположить такой вариант. Просто как пример, не конкретно к игре про хомяка. Вот вы на игрушке кликаете по экрану механически, допустим, по конфетке, а телефон к ней привязан. На каком-то этапе кликания за конфеткой может быть скрыт запрос, скажем так, подтверждение аккаунта в «Госуслугах». Должен прийти СМС-код. Он придет, вы можете случайно где-то его, допустим кликнуть, открыть или даже заскринить и отправить в игрушку. Или случайно его скопировать кликанием и также кликанием вставить, — объяснил специалист. — Технологии есть очень разные, вплоть до записи ваших разговоров через установленные игры или приложения.

Так эксперт объясняет, каким образом у вас на экране может появиться реклама кроссовок, покупку которых вы планировали и обсуждали с подругой по телефону.

— Чаще всего приложения и игры собирают информацию. Но можно и без квартиры остаться, если мошенники получат доступ к «Госуслугам». Можно многомиллионные кредиты получить, — предупреждает Иван Рева.

Александр Горнштейн, специалист по информационной безопасности, также призывает не вводить свои данные ни в каких играх и приложениях.

— Есть и методы заражения через специализированные сообщения. Они используют те уязвимости, которые возникают в тех или иных чат-ботах. Очень опасно и переходить по ссылкам, которые присылают даже друзья, потому что аккаунты сейчас легко взламывают, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что если игра подразумевает заработок, то средства нужно будет выводить — а значит, вбивать свои данные. Это может быть опасно. В погоне за несколькими тысячами рублей можно получить крупные неприятности.

Чтобы хотя бы минимально защитить свои аккаунты в соцсетях и на «Госуслугах», эксперты советуют всегда подключать двухфакторную идентификацию. И еще раз напоминают, что любые личные данные, которые попадут посторонним, могут привести к серьезным проблемам.

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