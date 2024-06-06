На Михайловской набережной поставят детскую площадку за 3,5 миллиона — рассматриваем эскизы

В Новосибирске обустроят детскую площадку на Михайловской набережной. Власти ищут подрядчика, который выполнит работы.
Информацию об аукционе опубликовали в сервисе «Контур.Закупки». В документах ориентиром для площадки указана улица Большевистская, 12б, где находится колесо обозрения. Заказчик — муниципальная «Дирекция городских парков». Максимальная стоимость работ по установке составляет 3 462 017 рублей, она может снизиться в ходе торгов. Средства выделят из городского бюджета на 2024 год.
В документах о закупке указано, что на площадке установят башню с горкой, качели, карусель, качалку и другие игровые объекты. Они должны быть сделаны из дерева породы Белая акация (Робиния). Срок службы — 10 лет, у элементов площадки должны быть сертификаты о безопасности.
Последний день подачи заявок на торги — 6 июня. Подрядчик должен будет выполнить работ до 30 сентября 2024 года.
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