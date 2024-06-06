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Развлечения На Михайловской набережной поставят детскую площадку за 3,5 миллиона — рассматриваем эскизы

На Михайловской набережной поставят детскую площадку за 3,5 миллиона — рассматриваем эскизы

Работы должны закончить в этом году

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Михайловская набережная — популярное место для прогулок, в том числе с детьми

В Новосибирске обустроят детскую площадку на Михайловской набережной. Власти ищут подрядчика, который выполнит работы.

Информацию об аукционе опубликовали в сервисе «Контур.Закупки». В документах ориентиром для площадки указана улица Большевистская, 12б, где находится колесо обозрения. Заказчик — муниципальная «Дирекция городских парков». Максимальная стоимость работ по установке составляет 3 462 017 рублей, она может снизиться в ходе торгов. Средства выделят из городского бюджета на 2024 год.

Один из игровых объектов, которые поставят на площадке — балансир

В документах о закупке указано, что на площадке установят башню с горкой, качели, карусель, качалку и другие игровые объекты. Они должны быть сделаны из дерева породы Белая акация (Робиния). Срок службы — 10 лет, у элементов площадки должны быть сертификаты о безопасности.

Также дети смогут качаться на качелях
Слева — элемент «Башня», справа — наклонные стойки

Последний день подачи заявок на торги — 6 июня. Подрядчик должен будет выполнить работ до 30 сентября 2024 года.

Недавно на Михайловской набережной зацвели розовые яблони. Новосибирцы поделились снимками этих красивых растений — посмотрите на них в нашей подборке.

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Михайловская набережная Госзакупки Детская площадка Колесо обозрения
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