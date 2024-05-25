«Набережная утопает в сладком аромате цветов»: новосибирцы делятся кадрами цветущих розовых яблонь

Жители Новосибирска массово едут на Михайловскую набережную, а всё потому, что там зацвели яблони с ярко-розовыми бутонами. Даже пасмурная и ветреная погода не останавливает горожан от того, чтобы отправиться на берег Оби и сделать яркие кадры. Читатели прислали в редакцию НГС весенние фото и видео. Смотрим кадры с цветущей набережной.
Сегодня температура воздуха за окном показывает +17 градусов, а к вечеру вдобавок начался еще и дождь. Но это не отпугнуло сибирячку Дарью от прогулок по Михайловской набережной.
Цветущую яблоню запечатлела и еще одна читательница НГС, Марина. По ее словам, «набережная просто утопает в сладком аромате цветов».
Запечатлеть ярко-розовые цветущие яблони отправился на набережную и читатель НГС Максим.
Кадрами цветущих яблонь поделилась и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Сибиряки стараются успеть сделать фото на память, пока не закончился период цветения у яблонь.
А тем временем в некоторых районах Новосибирской области выпал снег. Кадрами очевидцы делятся в соцсетях.