«Набережная утопает в сладком аромате цветов»: новосибирцы делятся кадрами цветущих розовых яблонь

Жители Новосибирска массово едут на Михайловскую набережную, а всё потому, что там зацвели яблони с ярко-розовыми бутонами. Даже пасмурная и ветреная погода не останавливает горожан от того, чтобы отправиться на берег Оби и сделать яркие кадры. Читатели прислали в редакцию НГС весенние фото и видео. Смотрим кадры с цветущей набережной.

