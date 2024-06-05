Первые в России: в Новосибирске ищут актеров для художественного полнокупольного кино — съемки кадров будут на 360 градусов

Идея съемок первого полнокупольного игрового кино появилась еще до пандемии Источник: Новосибирский Планетарий











В Новосибирске среди актеров местных театров идут кастинги в первый российский полнокупольный фильм. Начало съемок запланировано на лето, проектом занимается Новосибирский планетарий. Всероссийская премьера полнокупольного художественного фильма «Покрышкин» запланирована на май 2025 года. Покажут ее только в крупнейших планетариях страны, так как формат фильма не подходит для «плоских» больших экранов кинотеатров.



Для реализации проекта руководство Планетария подало заявку в Президентский фонд культурных инициатив в направлении креативных индустрий и выиграло грант. Сценарий, режиссура, оборудование — все ресурсы для съемок фильма взяла на себя команда Планетария.



— У нас будет рассматриваться не только исторический боевой путь самого летчика Великой Отечественной Войны Александра Ивановича Покрышкина, мы хотим показать становление его как значимой фигуры того времени. Покажем, как впервые в детстве он увидел самолет, загорелся желанием стать летчиком и до того момента, как он стал героем Советского Союза, — рассказывает начальник отдела полнокупольного контента Детско-юношеского центра «Планетарий имени космонавта Анны Кикиной» Алена Зейналова.

Формат полнокупольного фильма подразумевает съемки кадра на 360 градусов Источник: Новосибирский Планетарий











Бюджет фильма «Покрышкин» составляет около 2 млн рублей. 1,3 млн — это грантовые деньги. 40% от этой суммы из своего бюджета выделяет сам центр.



Сейчас проходят кастинги среди актеров театров Новосибирска. Пока кандидаты на главные роли не утверждены. Однако, по словам Алены Зейналовой, уже есть предварительные договоренности об участии в съемках новосибирского актера и режиссера Олега Захарова, а также актера Новосибирского музыкального театра Антона Лидмана. Съемки фильма должны начаться уже этим летом и продлятся около полугода. После этого начнется работа над спецэффектами и графикой. Авторы обещают зрителям полное погружение в мир воздушных боев и участие в сюжете от первого лица.



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