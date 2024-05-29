Надела хиджаб, замазала татуировки на лице: «пацанка» Мария Лебедева вышла замуж

До недавнего времени татуировки Марии Лебедевой бросались в глаза раньше, чем появлялась девушка Источник: xmoverox__ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Участница шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» (16+) Мария Лебедева надолго пропала из соцсетей после того, как в декабре 2022 года приняла ислам. Зимой 2023 года она написала у себя в соцсетях, что путешествует по Дагестану, после чего стала выходить на связь с поклонниками значительно реже.



— Странствую в Дагестане. Место силы и железного опыта. Я как игрок. Чтоб удержаться на плаву, нужно пройти выживание в другом менталитете, — написала тогда Мария.

В 2022 году девушка перебралась в Дагестан Источник: xmoverox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











И вот спустя несколько долгих месяцев Лебедева снова появилась в соцсетях. Причем в непривычном для «Махи-рукопахи», как она себя раньше называла, образе. В коротком опубликованном видео она предстала с букетом белых роз, в мусульманском свадебном наряде и без татуировок. Теперь все смогли увидеть, как она выглядит без рисунков на лице.

Источник: xmoverox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Причем новость о том, что она готовится стать женой, бывшая «пацанка» скрывала так же старательно, как замазывала татуировки на лице.



— Мы до последнего не афишировали это, — призналась Лебедева. — Но в скором времени решили оформить наши отношения официально. Я готова быть верной супругой, и в будущем — счастливой мамой.

Так Мария выглядела раньше Источник: xmoverox__ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Отвечая на вопросы подписчиков, Мария также рассказала, что муж у нее русский и что он тоже принял ислам.



— А я разве могу выйти за кого-то другого, как не за мусульманина? — удивилась Лебедева.

Источник: xmoverox__ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Показывать мужа она отказалась, намекнув разве что на то, что у него есть борода.



Ранее Мария рассказывала, что приняла ислам после того, как приехала в Дагестан.

Источник: xmoverox__ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— С первого месяца, как переехала в Дагестан, мне давали литературу, навязывали религию, говорили, что должны привести меня в мечеть. Иногда мне казалось, что я нахожусь в секте, — рассказывала девушка. — Я просила религиозные книги в подарок, много интересовалась, у всех было разное мнение.



Но для всех у нее был один ответ: «Пока не разберусь, не буду ни во что верить». В итоге так и не нашлось ни единого человека, кто смог бы убедить Марию принять ислам. Решение пришло к ней самостоятельно.

