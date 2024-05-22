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Развлечения тест Не так уж и элементарно, Ватсон! Попробуйте ответить на все вопросы о Шерлоке Холмсе

Не так уж и элементарно, Ватсон! Попробуйте ответить на все вопросы о Шерлоке Холмсе

Тест покажет, кто зачитывался детективами, а кто и экранизацию ни одну не посмотрел

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Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проявить недюжинные детективные способности (или посмотреть все экранизации)

Шерлок Холмс — один из самых знаменитых персонажей в мире. Про гениального сыщика уже больше века снимают всё новые фильмы, и пока одни обожают советский сериал с Ливановым, другие фанатеют от Камбербэтча в образе детектива. В честь дня рождения Артура Конан Дойля, подарившего нам Шерлока Холмса, мы решили проверить, сколько среди наших читателей настоящих знатоков легендарного детектива.

ТЕСТ
1 / 10
Как только повести и рассказы о великом сыщике увидели свет, на адрес Холмса стали приходить тысячи писем от читателей, а фанаты принялись выискивать его жилище на этой улице — вспомните, на какой?
  • Гоулстон-стрит
  • Тисовая улица
  • Бейкер-стрит
  • Улица Вязов
2 / 10
Метод Шерлока Холмса, которым он разгадывал преступления, всегда работал как часы. Как он называется?
  • Дедукция
  • Индукция
  • Редукция
  • Эмпиризм
3 / 10
В историях о Шерлоке Холмсе иногда появляется один его родственник — кто?
  • Отец, пропивший всё имущество
  • Брат, работающий в правительстве Великобритании
  • Двоюродная тетушка, у которой Холмс снимает жилье
  • Внебрачный сын, добившийся успехов в криминальном мире
4 / 10
Шерлок Холмс всегда занят расследованием какого-нибудь интересного дела (а если нет — то умирает со скуки). Нашлось ли в жизни гениального сыщика место любимой женщине?
  • Шерлок Холмс любил лишь однажды, и после смерти возлюбленной не смог забыть ее
  • Шерлок Холмс — настоящий ловелас, и регулярно находит, с кем провести вечер
  • Шерлок Холмс женат, но его возлюбленная всегда остается за страницами рассказов и повестей
  • Шерлока Холмса не интересуют женщины
5 / 10
Холмс — не только отличный сыщик, но и неплохой музыкант. На каком инструменте играл детектив?
  • Скрипка
  • Виолончель
  • Флейта
  • Барабаны
6 / 10
Одна из самых знаменитых повестей о Шерлоке Холмсе — «Собака Баскервилей». А почему собака, собственно, «Баскервилей»?
  • Так в повести за глаза называли одного из героев
  • Собака жила на Баскервильских болотах
  • Этот пес преследовал семейство Баскервилей
  • Порода у него такая, Баскервилей
7 / 10
В одном из рассказов Шерлок Холмс погибает. Как закончил свою жизнь гениальный детектив?
  • Холмса отравляет другой сыщик, который завидовал таланту Шерлока
  • Холмс погибает в схватке со злейшим врагом
  • Холмс доживает до преклонных лет и умирает в своей постели
  • В смысле погибает?! Не может такого быть
8 / 10
Кем же был профессор Мориарти, с которым Шерлок Холмс оказался готов расправиться ценой своей жизни?
  • Коррумпированным политиком
  • Лидером преступного мира
  • Иностранным агентом, действующим в Англии
  • Убийцей, который готовил покушение на королевскую семью
9 / 10
Зачем же Артур Конан Дойл решил убить своего персонажа?
  • Писатель хотел закончить историю героя, чтобы после его смерти никто не писал новые истории о Холмсе
  • Артур Конан Дойл всегда недолюбливал своего персонажа и решил наконец-то прекратить писать о его приключениях
  • Это был хитрый план — писатель планировал заработать денег на выросших тиражах
  • Писателю пришло письмо от королевской семьи с просьбой прекратить писать о Шерлоке Холмсе
10 / 10
Истории о Шерлоке Холмсе экранизировали сотни раз, но кто из этих актеров никогда не играл роль великого сыщика?
  • Генри Кавилл
  • Александр Петров
  • Роберт Дауни-младший
  • Максим Матвеев

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