Не так уж и элементарно, Ватсон! Попробуйте ответить на все вопросы о Шерлоке Холмсе

Шерлок Холмс — один из самых знаменитых персонажей в мире. Про гениального сыщика уже больше века снимают всё новые фильмы, и пока одни обожают советский сериал с Ливановым, другие фанатеют от Камбербэтча в образе детектива. В честь дня рождения Артура Конан Дойля, подарившего нам Шерлока Холмса, мы решили проверить, сколько среди наших читателей настоящих знатоков легендарного детектива.
- Гоулстон-стрит
- Тисовая улица
- Бейкер-стрит
- Улица Вязов
- Дедукция
- Индукция
- Редукция
- Эмпиризм
- Отец, пропивший всё имущество
- Брат, работающий в правительстве Великобритании
- Двоюродная тетушка, у которой Холмс снимает жилье
- Внебрачный сын, добившийся успехов в криминальном мире
- Шерлок Холмс любил лишь однажды, и после смерти возлюбленной не смог забыть ее
- Шерлок Холмс — настоящий ловелас, и регулярно находит, с кем провести вечер
- Шерлок Холмс женат, но его возлюбленная всегда остается за страницами рассказов и повестей
- Шерлока Холмса не интересуют женщины
- Скрипка
- Виолончель
- Флейта
- Барабаны
- Так в повести за глаза называли одного из героев
- Собака жила на Баскервильских болотах
- Этот пес преследовал семейство Баскервилей
- Порода у него такая, Баскервилей
- Холмса отравляет другой сыщик, который завидовал таланту Шерлока
- Холмс погибает в схватке со злейшим врагом
- Холмс доживает до преклонных лет и умирает в своей постели
- В смысле погибает?! Не может такого быть
- Коррумпированным политиком
- Лидером преступного мира
- Иностранным агентом, действующим в Англии
- Убийцей, который готовил покушение на королевскую семью
- Писатель хотел закончить историю героя, чтобы после его смерти никто не писал новые истории о Холмсе
- Артур Конан Дойл всегда недолюбливал своего персонажа и решил наконец-то прекратить писать о его приключениях
- Это был хитрый план — писатель планировал заработать денег на выросших тиражах
- Писателю пришло письмо от королевской семьи с просьбой прекратить писать о Шерлоке Холмсе
- Генри Кавилл
- Александр Петров
- Роберт Дауни-младший
- Максим Матвеев