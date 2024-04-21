НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

южн.

 760мм 44%
Подробнее
3 Пробки
USD 93,44
EUR 99,58
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Мэрия Новосибирска назвала причины появления крыс

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Кто бросил BMW
Идет жара — куда бежать
«Телебум» от поставщика
НГС и «Тотальный диктант»
Гастрономический хвост
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
НГС в Telegram
Развлечения Кислотные лосины, яркие украшения и мини-юбки: в чем зажигали новосибирцы под хиты 90-х — фоторепортаж

Кислотные лосины, яркие украшения и мини-юбки: в чем зажигали новосибирцы под хиты 90-х — фоторепортаж

В ЛДС «Сибирь-Арена» пришли сотни фанатов

165
Написать комментарий
Девушка надела множество ярких аксессуаров

«А у реки», «Нас не догонят», «Кислотный DJ» под эти известные многим хиты зажигали новосибирцы 20 апреля в ЛДС «Сибирь-Арена». Вчера, 20 апреля, там прошел концерт «Супердискотека 90-х». На выступление артистов пришли сотни сибиряков, некоторые из них, чтобы еще лучше проникнуться в атмосферу вечера, оделись в стиле 90-х. Кислотные цвета, яркие очки и необычные украшения — рассматриваем костюмы с привкусом ностальгии.

Сережки в виде молнии стали хитом на дискотеке
А кто-то нарядился как пионер
Кислотные цвета — практически обязательный пункт в костюме 90-х
А кто-то вспомнил про моду на кожаные пиджаки
Макияж тоже подобрали по моде
И куда же без спортивных костюмов
Лосины тоже не забыли
На дискотеке выступили многие звезды 90-х
Кофты в сетку тоже стали неким трендом на концерте

На концерт пришли сотни новосибирцев. О том, как проходила «Супердискотека 90-х» мы писали вчера.

ПО ТЕМЕ
Супердискотека 90-х Одежда Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Главное — не вырывать страницы»: как журналист НГС писала «Тотальный диктант» под диктовку жены священника — ищем ошибки
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Никто не умер без покупок». Многодетная семья за год необычного эксперимента накопила 250 тысяч рублей — как они это сделали
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Olga,  52

Юлия,  45

Romka,  35

genomalex,  40

Helga,  41

Галина,  33

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление