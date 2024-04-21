Кислотные лосины, яркие украшения и мини-юбки: в чем зажигали новосибирцы под хиты 90-х — фоторепортаж

«А у реки», «Нас не догонят», «Кислотный DJ» под эти известные многим хиты зажигали новосибирцы 20 апреля в ЛДС «Сибирь-Арена». Вчера, 20 апреля, там прошел концерт «Супердискотека 90-х». На выступление артистов пришли сотни сибиряков, некоторые из них, чтобы еще лучше проникнуться в атмосферу вечера, оделись в стиле 90-х. Кислотные цвета, яркие очки и необычные украшения — рассматриваем костюмы с привкусом ностальгии.