Главные красавчики страны по мнению наших читательниц: очень горячая команда

Как любая уважающая себя редакция мы начали готовиться к
Вячеслав Макаров
Начнем наш топ с Вячеслава Макарова — музыканта, шоумена, ведущего, комика и просто красавца.
Еще в школе Вячеслав Макаров занимался музыкой и мечтал о сцене, но его творческий путь начался лишь после окончания вуза. Еще в студенческие годы Макарова звали в местный КВН, но тогда парень с головой погрузился в учебу. Получив диплом, будущий шоумен присоединился к творческому коллективу «Камызяки» и начал свой путь к славе.
Карьера Вячеслава Макарова быстро набирала обороты: в 2013 году его назвали золотым голосом КВН, а с 2016 года артист начал сниматься в шоу «Однажды в России» (
Помимо юмора, Макаров активно занимался музыкой: долгие годы артист пел в КВН и участвовал в песенных шоу на федеральных телеканалах, а в 2019 году он собрал свою сольную группу «Makarov Band», с которой активно дает концерты по всей стране.
Станислав Бондаренко
Среди главных красавцев России наши читательницы назвали Станислава Бондаренко — звезду сериалов «Талисман любви» (
В кино Бондаренко попал уже на третьем курсе Российского института театрального искусства — начинающего артиста сразу же утвердили на главную роль в сериале «Талисман любви». Благодаря роли сердцееда Павла Уварова за актером на долгие годы закрепилось амплуа романтического героя.
К тридцати годам за плечами актера было порядка сорока фильмов и сериалов: «Капитанские дети» (
Милош Бикович
Сегодня Милош Бикович, пожалуй, один из самых узнаваемых актеров российского кино. Не удивительно, что он попал в топ главных красавчиков по мнению наших читательниц!
Впервые на съемках Бикович побывал в
Впервые в российском кино Милош Бикович сыграл в 2014 году — ему на почту пришло предложение от ассистента Михалкова. Сначала начинающий актер подумал, что его разыгрывают, но когда следом прислали сценарий «Солнечного удара» (
Актер молниеносно набирал популярность: после «Солнечного удара» он снялся во второй части «Духless», в мелодраме «Без границ» (
Антон Батырев
Не остался без внимания наших читательниц и Антон Батырев — актер, знаменитый ролями полицейского Терещенко в сериалах «Пятницкий» (
Из последних ролей актера стоит вспомнить его игру в сериале «Грозный» (
Антон Батырев трижды прошел через развод, пока наконец-то не встретил свою настоящую любовь в 2020 году — именно тогда он познакомился с Анной Савельевой, с которой живет в счастье и гармонии вот уже четыре года.
Павел Прилучный
Среди главных красавчиков нашлось место и Павлу Прилучному — главному «Мажору» (
В юности Прилучный думал, что станет профессиональным боксером. В
В 2005 году Павел Прилучный закончил Новосибирское театральное училище. К тому времени актер уже выступал в местном театре «Глобус», и, получив диплом, начинающий актер решил поехать покорять Москву. В столице артист поступил во МХАТ, но учеба не задалась — Прилучный оставил вуз ради голливудской актрисы Никки Рид. Он планировал улететь вместе с ней в США и устроился мойщиком посуды, чтобы подкопить денег, но планам не суждено было сбыться.
Карьера в кино у Павла Прилучного началась в 2007 году — сначала актер снимался в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Клуб» (
Но проснулся знаменитым Павел Прилучный в 2011 году — тогда начал выходить сериал «Закрытая школа», где актер сыграл одну из центральных ролей. Затем последовали съемки в не менее популярном «Мажоре», закрепившим за Прилучным статус народной звезды.
Антон Хабаров
Следом идет еще одна звезда «Закрытой школы» — Антон Хабаров. Обворожительный актер также может быть вам известен по сериалам «Братаны» (
Первая серьезная роль Антона Хабарова в 2005 году — начинающий актер сыграл Родиона Гишара в сериале «Доктор Живаго» (
Параллельно с «Братанами» Антон Хабаров снялся в «Закрытой школе» в роли директора, после чего его стали узнавать на улице. Затем актер всё чаще стал появляться на телеэкранах: Хабаров снялся в криминальном сериале «
Алексей Воробьев
Не остался без внимания и Алексей Воробьев — певец, композитор, актер, режиссер и просто красавчик.
Музыкальную карьеру Воробьев начал еще в
Алексей Воробьев также запомнился своим выступлением на
Параллельно с музыкальной карьерой Алексей Воробьев снимался в кино: в 2006 году начинающий актер снялся в сериале «Мечта Алисы» (
Запомнился Алексей Воробьев всем фанатам шоу «Холостяк» — в 2016 году за сердце артиста билось множество девушек, и многие зрители гадали, кого же выберет актер. Но финал оказался неожиданным для всех — Воробьев решил не предлагать никому из девушек заветное кольцо.
Сегодня актер пытается покорить Голливуд: в 2020 году Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» (
Максим Матвеев
Среди главных красавчиков также оказался Максим Матвеев — звезда «Стиляг» (
Матвеев мог бы и не стать актером — после школы родители уговорили будущего актера поступить в университет на адвоката, что он и сделал. Во время учебы студент решил попытать счастья в конкурсе пар на театральном факультете Саратовской консерватории. Там его заприметил театральный педагог Владимир Смирнов и уговорил отнести документы на театральный факультет.
Уже во время учебы Максим Матвеев часто выступал на сцене. Он даже выступал на одной сцене с Олегом Табаковым. Правда Матвеева совсем не было слышно в зале, а легендарный актер после спектакля предупредил Максима, что ему «еще работать и работать».
Впервые Максим Матвеев снялся в 2007 году в фильме «Тиски» (
Затем съемки последовали одна за другой: «Тариф Новогодний» (
Сегодня Максим Матвеев продолжает сниматься в громких и успешных фильмах и сериалах: в 2018 году он снялся в «Триггере» (
Юра Борисов
Куда же без него! Перед вами один из самых популярных российских актеров сегодня — Юра Борисов, звезда «Союза спасения», «Вторжения» (
Начинал Юра Борисов как актер театра: еще учась в Щепкинском училище, он отличился ролью в «Зойкиной квартире», за которую получил премию «
Первые роли Юры Борисова были небольшими: например, он появился в «Елене» (
После выхода сериала на Юру Борисова обратили внимание многие режиссеры и стали приглашать начинающего актера в свои картины. Актер всё чаще стал появляться на экране: в 2014 году он снялся сразу в четырех проектах: драме «Выстрел» (
Одним из фильмов, принесших Юре Борисову огромную популярность, стал вышедший в 2019 году фильм «Бык» (
Иван Янковский
Одним из главных красавчиков страны наши читательницы назвали Ивана Янковского. Благодаря нашумевшему «Слову пацана» (
Впервые Иван Янковский появился на экранах в 2008 году —
Всеобщее признание Иван Янковский получил после фильмов «Текст» (
Всех влюбленных в актера девушек мы спешим разочаровать — он занят. Иван Янковский встречается с актрисой Дианой Пожарской, а в 2021 году у пары родился сын, которого назвали Олегом.
Данила Козловский
Главным покорителем сердец наших читательниц стал Данила Козловский. Звезда фильмов «Духless» (
До того как стать одним из самых знаменитых актеров России, Данила Козловский успел отучиться в кадетском корпусе, окончить Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и даже научиться играть на саксофоне. Лишь затем он стал появляться сначала на сцене театра, а после на больших экранах.
Расцвет карьеры у Козловского начался в 2012 году — главная роль топ-менеджера Максима в фильме «Духless» принесла актеру бешеную популярность. Вышедшая через год картина «Легенда
Сейчас сердце Козловского свободно: последние отношения актера закончились весной 2021 года. С тех пор о романах артиста ходят только слухи.