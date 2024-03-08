Главные красавчики страны по мнению наших читательниц: очень горячая команда

Карьера в кино у Павла Прилучного началась в 2007 году — сначала актер снимался в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Клуб» ( 18+ ), «Школа № 1 » ( 18+ ) и «Паутина» ( 16+ ), а затем дорос до роли второго плана в комедии «Любовь.ru» ( 16+ ). Первой крупной ролью артиста стал персонаж по кличке Доктор в боевике «На игре».



Но проснулся знаменитым Павел Прилучный в 2011 году — тогда начал выходить сериал «Закрытая школа», где актер сыграл одну из центральных ролей. Затем последовали съемки в не менее популярном «Мажоре», закрепившим за Прилучным статус народной звезды.