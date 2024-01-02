Не прочувствовал Бузову: что известно о медиуме-красавчике из «Битвы сильнейших» Олеге Шепсе

В октябре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что Олег Шепс намерен принять участие в шоу «Битва экстрасенсов, 18-й сезон». Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

В сентябре 2020 года на канале ТНТ стартовал 21-й сезон проекта «Битвы экстрасенсов». Олег Шепс предварительно прошел кастинг в шоу, и зрители увидели его в первом выпуске на отборочных испытаниях. Он рассказал, что пришел показать, на что способен, особенно на фоне старшего брата. Тот, узнав об успехах младшенького, публично заявил, что готов советовать и делиться опытом, однако непосредственно помогать и жульничать не собирается, потому что знает: участие — большая ответственность.

