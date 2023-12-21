Бузова располнела, Киркоров постройнел, Батруха нашел невесту: что покажут по телевизору в Новый год

Подозреваем, что телевидение изобрели только для того, чтобы мы не ели оливье и не бренчали бокалами в новогоднюю ночь в абсолютной тишине. Сразу следом за телевидением изобрели программу передач. И мы решили заглянуть в нее, чтобы узнать, что будут показывать по телевизору в Новый год. Рассказываем вам о самых интересных шоу. Но сперва ответьте, какой канал вы обычно включаете в праздники.
Первый канал
За час до боя курантов на Первом канале начнется музыкальное шоу «Десять лет спустя». Первый канал решил в этом году оторвать молодежь от YouTube и пригласил YouTube к себе. Точнее, тех его представителей, кто своим музицированием в уходящем году собрал больше всего просмотров. Например, группа Dabro, собравшая под песней «Юность» 136 миллионов просмотров на YouTube. Или блогер Хабиб, прославившийся записью каверов на известные песни.
Но если все эти имена вам ни о чём не говорят, не спешите переключать канал. Компанию молодым артистам составит старая гвардия: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ани Лорак, Елена Ваенга, Леонид Агутин, IOWA, Нюша, Бьянка, Полина Гагарина, Баста, Егор Крид и другие. Всего со сцены прозвучат более 70 хитов.
Для каждого выступления организаторы приготовили отдельные декорации. Для съемки хита Киркорова «Цвет настроения синий» команда готовилась неделю, перекрашивая реквизит в синий цвет, а Нюша поразит поклонников образом байкерши, исполнив на мотоцикле песню «Цунами».
«Россия 1»
«Россия 1» начнет провожать Новый год «Песнями от всей души». Шоу действительно обещает быть душевным — в студию приедут исполнители со всех уголков России. Покорившие сердца зрителей артисты выступят с самыми яркими хитами, а Андрей Малахов в роли ведущего сделает всё, чтобы создать новогоднее настроение.
Ну а затем нас ждет традиционный новогодний «Голубой огонек». Кстати, вы знали, что название шоу появилось благодаря голубоватому свету от экранов телевизоров? Теперь знаете!
В плане артистов тоже сюрпризов не будет: выступят Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Олег Газманов, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Стас Михайлов и многие другие. Проведут «Голубой огонек» Андрей Малахов и Николай Басков.
Специально для программы артисты подготовили необычные номера. Например, Сергей Лазарев найдет
Не обойдется и без звездных гостей, артистов и телеведущих: зрителей поздравят Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ольга Скабеева, Евгений Попов и многие другие.
НТВ
Телеканал НТВ в канун праздника покажет спецвыпуск своего главного музыкального шоу. В «Новогодней маске» знакомые всем артисты выйдут на сцену в неузнаваемых образах.
В отличие от обычных выпусков, в праздничном участники раскроют свои лица сразу после выступления. Постоянные зрители увидят самые яркие номера четвертого сезона: на сцену вернется Ваня Дмитриенко в маске ворона, который споет дуэтом со скунсом, под маской которого скрывается Shena. Вновь выступит Лада Дэнс в маске пуделя, Ильдар Абдразаков в костюме — символе Нового года Драконе и многие другие.
Во время подготовки к шоу не обошлось без трудностей — маска новогоднего леденца за несколько дней до съемки сменила цвет с белого на темно-серый. Пришлось экстренно перекрашивать маску — результат вы увидите совсем скоро. Весит эта маска, кстати, 12 килограммов!
В креслах жюри нас ждут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригес, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев. К ним также присоединятся победители четвертого сезона шоу — Дима Билан и Сергей Лазарев. А вот имена участников мы раскрывать не будем, чтобы вам было интереснее угадывать, кто же из знаменитых артистов скрывается под маской тарантула или золотой белки.
Ну а те герои, кто продолжит застолье уже в новом году, смогут посмотреть специальный выпуск «Квартирника НТВ у Маргулиса» и войти в
СТС
Если вы не хотите провожать уходящий год под музыку, то стоит обратить внимание на СТС — в течение всего 31 декабря по телеканалу будут идти шоу «Уральских пельменей». Ближе к бою курантов состоится премьера нового новогоднего концерта уральских комиков.
ТНТ
Телеканал ТНТ — еще один вариант для тех, кто предпочитает комедию музыке. Перед боем курантов нас ждет фильм «Иван Васильевич меняет всё». Пародия на культовую картину Гайдая расскажет о том, как айтишник Шурик пытается вернуть Ивана Грозного в прошлое с помощью машины времени, которая постоянно сбоит. В итоге герои оказываются в разных временах и странах, меняя ход истории.
Новое прочтение «Ивана Васильевича» снимает та же команда, что и «СамоИронию судьбы» год назад. Роль Шурика исполнит Демис Карибидис, Ивана Васильевича сыграет Тимур Батрудинов, а роль жены Бунши сыграет Ольга Бузова — вы вряд ли узнаете ее в гриме. Появятся в картине и новые персонажи, например Наполеон в исполнении Олега Верещагина.
«Иван Васильевич меняет всё» объединит сюжет оригинала с отсылками на другие знаменитые советские фильмы, современные сериалы и даже музыкальные клипы.
— Наше кино — это история по мотивам, но всё равно здорово было оказаться в тех же декорациях, где снимали оригинальный фильм, — поделился впечатлениями от съемок Максим Лагашкин, исполняющий роль Жоржа Милославского.
Бонус: «VK под шубой»
Если вы один из тех, кто на вопрос, что будешь смотреть на Новый год, говорит: «Я телевизор не смотрю», — то шоу от VK придется вам по вкусу! В соцсети проведут праздничный стрим «VK под шубой». Само шоу пройдет 29 декабря, но ничего не мешает вам включить запись эфира в праздничный день.
Во время написания шоу авторы вдохновлялись «Карнавальной ночью» — в центре сюжета два режиссера, которые вынуждены находить общий язык во время записи разных новогодних шоу. Главные роли исполнят Сергей Бурунов и Даниил Вахрушев.
От участников шоу останутся в восторге зрители всех возрастов: для старшего поколения выступят Лев Лещенко и Стас Михайлов, а их дети оценят появление на сцене Эльдара Джарахова, Инстасамки и Влада A4.
Это далеко не все артисты: GONE.Fludd, Пелагея, Ислам Итляшев, SQWOZ BAB, Дима Билан, Коста Лакоста, Валерия, SODA LUV… На любой вкус найдется свой музыкант.