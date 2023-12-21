Бузова располнела, Киркоров постройнел, Батруха нашел невесту: что покажут по телевизору в Новый год

«Россия 1»

«Россия 1» начнет провожать Новый год «Песнями от всей души». Шоу действительно обещает быть душевным — в студию приедут исполнители со всех уголков России. Покорившие сердца зрителей артисты выступят с самыми яркими хитами, а Андрей Малахов в роли ведущего сделает всё, чтобы создать новогоднее настроение.



Ну а затем нас ждет традиционный новогодний «Голубой огонек». Кстати, вы знали, что название шоу появилось благодаря голубоватому свету от экранов телевизоров? Теперь знаете!



В плане артистов тоже сюрпризов не будет: выступят Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Олег Газманов, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Стас Михайлов и многие другие. Проведут «Голубой огонек» Андрей Малахов и Николай Басков.

