«Я не могу ходить больше 10 минут»: как живет самая маленькая женщина в мире

Маленькие дети принимают ее за свою ровесницу, а на вопросы консультантов в магазине одежды о ее размере она отвечает: «Трехмесячный». С ее ростом чуть больше 60 сантиметров никто и не скажет, что на днях ей исполнилось 30. Это Джоти Амджи. Многогранная и маленькая. Самая маленькая женщина в мире.
Джоти Амджи. Начало
Джоти родилась в 1993 году в индийском Нагпуре. Еще в первом триместре беременности ее матери Ранджане врачи сообщили о том, что плод не дышит, и предложили аборт.
— Когда я была беременна Джоти, она не шевелилась внутри, как другие дети. Мы сделали обследование, и нам сказали, что ее не видно на сонограмме. Сказали, что такие дети не выживают, что нужно делать кесарево сечение, — рассказывала мать Джоти в интервью телеканалу TLC.
— Она весила всего один килограмм 300 граммов. Нам сказали, что ребенок долго не проживет, что ей осталось всего несколько часов, — говорил отец Джоти.
И все-таки она выжила. Росла как обычный ребенок, вовремя научилась ходить, вовремя прорезались зубы. Но в какой-то момент родители заметили, что другие дети растут, а Джоти — нет. Когда они обратились к врачу, тот сказал, что у малышки отсутствует гормон роста, и поставил диагноз: «ахондроплазия».
Ахондроплазия — это врожденная патология, главным клиническим признаком которой является низкий рост из-за существенного укорочения нижних конечностей. При рождении длина тела в норме или чуть ниже возрастных нормативов.
Родители Джоти спрашивали врачей, могут ли они прописать гормоны для роста, но они сказали, что она не сможет расти как обычный человек: если дать гормоны, то может начать расти только голова или одна рука.
Джоти Амджи и ее рекорды
Джоти дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса. В первый раз — в 2008 году, когда ей было 15 лет, во второй — в
— Иногда кажется, что этот мир создан совсем не для меня. Словно я далеко внизу, а весь мир над моей головой, — рассказывала Джоти в одном из интервью. — С самого детства моя жизнь была другой. Из-за размера я не могу поднимать тяжести. Мне всё очень трудно дается. Не могу сама повернуть кран, открыть дверь, пойти в туалет. Не могу одна выйти на улицу. Мне обязательно нужна чья-то помощь. Я не могу просто пойти куда хочется. Мне всегда очень трудно.
Из-за того, что Джоти жила вопреки прогнозам, к ее семье стали приходить люди, чтобы познакомиться с чудо-девочкой. Потом они вообще начали верить в ее божественность. В то, что она богиня, Джоти не верила и всегда хотела быть актрисой.
Джоти Амджи. Актриса
Первый опыт съемок у Джоти был в восемь лет — она снималась в музыкальном клипе. Потом о ней стали узнавать всё больше людей, и о «дюймовочке» сняли несколько документальных фильмов. Настоящая слава к Джоти пришла в 2015 году после съемок в четвертом сезоне сериала «Американская история ужасов» (18+) — «Фрик-шоу». Тогда же девушка познакомилась со своими будущими менеджерами.
После съемок в сериале девушка переехала из Индии в США, где она продолжила сниматься в реалити-шоу, рассказывая об особенностях своей жизни.
Кроме съемок, Джоти ведет активную социальную жизнь. Она любит путешествовать и основала благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без родителей, и пожилым людям.
«Всегда продолжай улыбаться»
Джоти Амджи, запертая в теле ребенка, зависит от других, но идет по жизни, гордо подняв голову. Хоть ходьба и дается ей очень тяжело.
— Я не могу ходить больше 10 минут — ноги начинают болеть. Однажды мы ездили отдыхать в Кашмир на каникулы. Я пошла играть в снегу в горах. Спускалась вместе с отцом, он нес меня на руках. Вдруг он поскользнулся и упал. Я подвернула ноги и получила переломы. Мне было так больно. Я пробовала все возможные лекарства — всё, кроме операций. Мы обращались в лучшие больницы Индии, там сказали, что операция очень опасна из-за моего размера.
У Джоти — сильный дефицит кальция. Из-за этого у нее крайне хрупкие кости, и в случае переломов они практически не срастаются.
Еще одна проблема — она не может держать равновесие из-за небольшой поверхности ступней — всего
В доме у маленькой актрисы специальная мебель и даже посуда. Кстати, порции у нее тоже значительно меньше, чем у обычного человека ее лет. Она любит лапшу, момо и пиццу, одного слайса которой ей хватает, чтобы наесться.
На вопросы о том, хочется ли ей завести отношения и собственную семью, Джоти отшучивается, что «не любит браки и проблемы с детьми», а когда говорит на эту тему всерьез, то признаётся: она очень влюбчивая, но понимает, что не может рассчитывать на полноценные отношения.
Вместе с тем в своем маленьком росте Джоти находит и преимущества.
— Преимущество в том, что меня уважают. Куда бы ни пошла, люди молятся за меня. И мне нравится эта ситуация. Если мы получаем удовольствие от жизни, мы выполняем нашу миссию. Несмотря на то, что жизнь непростая штука, мы должны жить на полную катушку и быть счастливыми. Неважно, что произойдет — всегда продолжай улыбаться.