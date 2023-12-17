«Я не могу ходить больше 10 минут»: как живет самая маленькая женщина в мире

Джоти Амджи. Начало

Джоти родилась в 1993 году в индийском Нагпуре. Еще в первом триместре беременности ее матери Ранджане врачи сообщили о том, что плод не дышит, и предложили аборт.



— Когда я была беременна Джоти, она не шевелилась внутри, как другие дети. Мы сделали обследование, и нам сказали, что ее не видно на сонограмме. Сказали, что такие дети не выживают, что нужно делать кесарево сечение, — рассказывала мать Джоти в интервью телеканалу TLC.

