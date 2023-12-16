«Сейчас есть люди, над которыми шутить не стоит». Чемпион КВН — о деградации юмора и закулисье игры

На вручение Народной премии 74.RU кавээнщик Евгений Никишин вышел с Сергеем Соколовым: токарем, который похудел на 92 килограмма. Евгений на это заметил: «Вот вы тролли, конечно. Зовете человека, который сбросил 92 килограмма, и человека, который эти килограммы подобрал». С самоиронией у него полный порядок, хотя прилипший к нему с КВН образ пухлого ботаника верен лишь отчасти. Например, до недавнего времени Евгений не носил очки (кроме как на сцене), а перед тем, как уйти с головой в КВН, выбирал между ним и спортивной карьерой. В 2002 году с командой «Уездный город» он стал чемпионом Высшей лиги КВН, и в интервью мы расспросили его как о прошлом (например, какой на самом деле Масляков), так и о настоящем (куда катится российский юмор сейчас?). Ниже — ответы Евгения.
Как попасть в КВН
— До четвертого курса я не интересовался КВН, — рассказывает Евгений. — Но в Магнитогорском государственном университете был культ КВН, и было множество разных фестивалей и празднований, так что попасть в актовый зал было почти невозможно. Как-то меня попросили подменить заболевшего актера на одной из репетиций, я стал выступать и понял, что у меня получается. А еще через какое-то время подошел Сергей [Писаренко, капитан «Уездного города»] и сказал: «Жень, не хочешь в институтскую команду попасть?» Чтобы вы понимали, институтская команда — это были боги. Все ходили и шептали: «Это же парень из сборной КВН». Я сказал: «Конечно, Сергей Николаевич». Тогда еще мы были на вы, он преподавал у меня психологию, причем у него очень интересные лекции были. А потом постепенно я перестал его называть по имени-отчеству, потом перестал называть на вы. Так мы по большому счету и сдружились.
О развилке между футболом и КВН
— Вообще никогда не думал стать актером. Для меня всегда был только спорт, спорт, футбол, футбол. Играл с третьего класса, после
Об образе ботаника
— Он возник довольно-таки спонтанно. Я просто дурачился: надел очки, стал изображать ботаника. И все такие: «Вот! А давай так!» Я сразу почувствовал себя комфортно: я был круглым отличником до пятого класса, потом стал съезжать на четверки, но школу окончил без троек. Авторы писали шутки под этот образ, и он получился одним из самых выигрышных. В наш третий сезон, чемпионский, был момент, когда мы решили поменять образы, подумали, что народ, наверное, от нас устал. И с этими новыми образами еле-еле прошли дальше. А после игры к нам подошел Юлий Соломонович Гусман и сказал: «Ребята, что вы делаете? Есть образы, которые зритель любит, очень удачные, очень смешные, поэтому давайте к следующей игре возвращайте их и бомбите дальше». Но «Уездный город» был актерски разноплановой командой, где каждый мог сыграть не только свой образ, а параллельно еще пять-шесть. У нас женщин в команде не было, а женские образы были. Кто их играл? Естественно, мальчик с более-менее высоким голосом. Я играл женщин, дальнобойщиков, пьяниц... Но народ помнит именно ботаника.
О Маслякове
— Масляков — это отец КВН, если характеризовать его одним эпитетом, это справедливый отец. Если ты приезжаешь на игру неподготовленный, тебе сложно смотреть ему в глаза. Он может ничего не говорить, просто посмотреть. Это человек, о котором я просто не могу сказать ничего плохого. Это мудрый человек. Приведу пример. В финале Высшей лиги КВН в 2002 году, когда мы стали чемпионами, был конкурс «Бриз»: читка шуток с листов. У сборной Санкт-Петербурга получился действительно очень смешной «Бриз», на предыгровых просмотрах мы тоже смеялись. А наш «Бриз» тогда нам показался каким-то несмешным, правильным, на игре слов, в стиле Жванецкого. И мы пошли к Маслякову и говорим: «Александр Васильевич, мы понимаем, что проиграем наверняка, можно мы что-нибудь другое придумаем?» А он отвечает: «Не надо. На игре будут сидеть люди другого уровня, другого интеллекта и склада ума». И действительно, уже на игре люди нам так аплодировали, что просто... слов нет. Прямолинейный юмор Петербурга проиграл более умному, заковыристому, более интеллектуальному юмору. Вот в этом проявлялась его мудрость: он всё просчитал.
О психической нагрузке от КВН
— В низших лигах ты играешь — и с тебя никто не спрашивает. А в Высшей лиге мы представляли всю Челябинскую область, свои вузы, Челябинск и Магнитогорск. И когда ты едешь играть, ты настраиваешься только на победу. Когда смотришь другие команды на редактуре, ты думаешь: «Да, у этих сильная домашка, но мы за счет визитки вытянем». И всё равно переживаешь очень сильно. У нас были спонсоры, которые с нас не требовали результатов, но мы сами понимали, что должны делать. Я до сих пор волнуюсь перед выходом на сцену, пусть это огромный концерт или внутренний корпоратив на десять человек, я всегда волнуюсь. Но выходишь на сцену,
О жизни после победы
— 2002-й — сумасшедший год был, особенно когда мы в декабре выиграли Высшую лигу. В тот момент эйфория была. Я не верил долго, не мог понять, что я — чемпион КВН. Вот она, медаль у меня, это же здорово! Но это был огромный труд всей команды, административной части, авторской, актерской. Работали реквизиторы, огромнейшая команда была. Я думаю, круто, что мы по большому счету создали вот это. Хотя сейчас я мог бы судить первенство области по футболу. После победы мы гастролировали: Европа, Америка, Дальний Восток... Объездили всё, кроме Австралии и Африки. Времени не хватало. Я женился в 2000 году, а сын родился только в
Почему «Уездный город» не пошел путем «Уральских пельменей»
— Создание своего шоу не обсуждалось. У нас были одни из лучших авторов: Вячеслав Дусмухаметов, Денис Хорошун, Кирилл Огошков, Дмитрий Баранов, много людей. Они были очень сильные, и когда мы закончили играть, им нужно было чем-то заняться. У нас, у актеров, была гастрольная жизнь, а они решили быть поближе к ТВ. Низкий поклон им за «Интернов»: мы еще когда играли, подсмеивались над Славой Дусмухаметовым. Он говорил, мол, я сам из мединститута, хочу создать такой вот сериал. А мы такие: «Слав, ну что ты, разве у тебя получится?» А чувак взял и доказал, создал великолепнейший проект. У нас почти все авторы нашли себя. Мозги растеклись по всему телевидению. Это всё креатив, голова, нешаблонное мышление.
Юмор деградирует — согласен?
— Нет. Говорят, КВН не тот. Думаю, он просто стал другим. У нас был литературный КВН: если домашнее задание, то на 15 минут, с танцами, с гримом. Сейчас КВН короткой шутки. Команд много, всё растянуто очень, схема, может быть, не совсем понятная. Проблема и в том, что юмора стало много. В наше время ты знал, что в пятницу вечером КВН, ты его ждешь всей семьей. Он начал терять популярность даже не с появлением Comedy Club, а с запуском Премьер-лиги на телевидении. КВНа стало много, и меня даже знакомые спрашивали: «А что это за КВН показывают?» И приходится объяснять, что это Премьер-лига, которая как бы ниже Высшей лиги. Не думаю, что юмор в целом деградирует. Темы всегда одни. Сейчас есть темы, которые ты не поднимешь, но та же политическая сатира не ушла полностью, просто есть люди, над которыми шутить не стоит. Сейчас всё держится в основном на бытовом юморе. Но есть и новые заходы: у нас не было шуток про сотовые телефоны, а сейчас — роботы-пылесосы, электромобили...
Об актерских амбициях
— Амбиции сняться в большой роли есть. Да, если бы поступило предложение, я бы серьезно отнесся. Но этим надо заниматься, надо сниматься, быть в тонусе. Тем более людям без актерского образования, потому что всё равно есть моменты, когда образование чувствуется. Фильмы, в которых снялся, не считаю суперудачными. В
О Магнитогорске и Москве
Есть понятие «твой город, твоя родина». В пригороде Магнитогорска есть дом детства, где я родился и жил до школы. Я просто сажусь на машину, приезжаю и смотрю. Он уже переделан. Когда бабушка умерла, мы его продали, но мне иногда снится, что я захожу и говорю: «Я здесь родился». Но я захожу и не узнаю его внутри, хотя глаза закрой — и всё помню. Там въезд в гараж сделали, баню. А я такой: «Ага, построили на месте, где бабушка тюльпаны высаживала, молодцы». В Магнитогорске меня все знают: если в мире существует правило семи рукопожатий, то у нас — двух рукопожатий. Сын у меня поступил в Москву, и я теперь разрываюсь. Если честно, мне тяжело в Москве, я эмоционально проигрываю этому городу, он меня гнетет. Хотя это столица, это красиво. Но, наверное, есть понятие «родина», и если встанет вопрос о переезде, мне будет тяжело.
О нынешних проектах
— Мы с Сергеем Писаренко всё так же продолжаем и концертную, и корпоративную деятельность в составе команды «Уездный город», участвуем в спектакле «Мужчина нарасхват» вместе с несравненной Ольгой Игоревной Бузовой. А сейчас поставили новый спектакль, называется «Сестра таланта». Это экспериментальный спектакль с невероятной видеоподачей: три огромнейших экрана, параллельно транслируется персонаж, всё сделано словно съемка кино. Играем с молодыми актерами, очень интересно. Пока мы выступаем только в Москве. Спектакль идет в театре «Градский Холл»: там и свет, и звук, и три огромнейших экрана, всё складывается идеально.
Ранее мы делали интервью с другими участниками «Уездного города». Например, с одним из наиболее успешных продюсеров страны Вячеславом Дусмухаметовым и известным актером Стасом Ярушиным.