«Сейчас есть люди, над которыми шутить не стоит». Чемпион КВН — о деградации юмора и закулисье игры

О жизни после победы

— 2002-й — сумасшедший год был, особенно когда мы в декабре выиграли Высшую лигу. В тот момент эйфория была. Я не верил долго, не мог понять, что я — чемпион КВН. Вот она, медаль у меня, это же здорово! Но это был огромный труд всей команды, административной части, авторской, актерской. Работали реквизиторы, огромнейшая команда была. Я думаю, круто, что мы по большому счету создали вот это. Хотя сейчас я мог бы судить первенство области по футболу. После победы мы гастролировали: Европа, Америка, Дальний Восток... Объездили всё, кроме Австралии и Африки. Времени не хватало. Я женился в 2000 году, а сын родился только в 2005-м . Я уставал эмоционально, но понимал, что раз играем в эту игру, надо терпеть.



Почему «Уездный город» не пошел путем «Уральских пельменей»

— Создание своего шоу не обсуждалось. У нас были одни из лучших авторов: Вячеслав Дусмухаметов, Денис Хорошун, Кирилл Огошков, Дмитрий Баранов, много людей. Они были очень сильные, и когда мы закончили играть, им нужно было чем-то заняться. У нас, у актеров, была гастрольная жизнь, а они решили быть поближе к ТВ. Низкий поклон им за «Интернов»: мы еще когда играли, подсмеивались над Славой Дусмухаметовым. Он говорил, мол, я сам из мединститута, хочу создать такой вот сериал. А мы такие: «Слав, ну что ты, разве у тебя получится?» А чувак взял и доказал, создал великолепнейший проект. У нас почти все авторы нашли себя. Мозги растеклись по всему телевидению. Это всё креатив, голова, нешаблонное мышление.