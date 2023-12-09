«Пол в крови, стены — в крови»: новосибирцы в новогоднюю ночь застревали на пустыре и дрались — истории худших праздников

«Не хотелось умирать в нарядном платье»

Алина, жительница Новосибирска:





Новый 2010 год я запомню, наверное, на всю жизнь, хотя предпочла бы забыть. Я дружила с мальчиком, и мы по традиции вместе поехали на праздники в Восточный Казахстан. Родители мои жили в городе, бабушка — в деревне. Мы с Костей решили сделать ей сюрприз, и поэтому родителям сказали, что поехали праздновать Новый год к друзьям в черте города, бабушке сказали то же самое. На самом же деле купили петарды, захватили заранее приготовленный подарок для бабушки и тронулись в путь.



На подъезде к деревне Мало-Убинка на трассе есть развилка — чтобы попасть к бабушке, нужно повернуть налево, а поворот направо ведет в другую деревню, Быструху. Мой парень Костя всегда подбирал попутчиков по дороге. Он всегда вспоминал, как работал на стройке и, возвращаясь с заработков в город, часто сам стоял на трассе в поиске попуток. Нередко люди игнорировали его, но потом находились те, кто оказывал помощь.