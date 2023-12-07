Будет лихорадить три недели: календарь ретроградного Меркурия на декабрь

Каждый год есть несколько периодов, во время которых точно есть на кого свалить все неприятности — дни ретроградного Меркурия. В это время планета будто бы движется в обратную сторону по собственной орбите. Это, конечно, иллюзия, возникающая из-за того, что Меркурий ближе к Солнцу, чем Земля — физически он вспять не движется. Но нам от этого не легче — принято считать, что ретроградный Меркурий влияет на все сферы жизни: работу, финансы, отношения. Да даже то, что вы забыли про юбилей свадьбы, можно свалить на астрологию. А раз мы нашли виноватого, не помешает узнать, когда в ближайшее время будет ретроградить Меркурий.
По нашей просьбе астролог Ольга Якубовская посмотрела на движение планет и ответственно заявила: ближайшего ретроградного Меркурия осталось ждать недолго. Этот период начнется 13 декабря и продлится до 1 января. В общем, Новый год мы будем встречать в той еще компании.
— Покупки подарков, особенно если это техника, лучше совершить до 13 декабря. В противном случае крайне велик риск бракованных вещей, — предупреждает Ольга Якубовская. — Материальные вопросы и дела, касающиеся денежных операций, а также подписания важных договоров и прочей документации лучше решать в начале месяца, потому что с середины месяца многие заметят значительное снижение скорости по этим сферам. С 13 декабря по 1 января различные ошибки в оформлениях, неудачные покупки, сломанные гаджеты, адские пробки на дорогах и праздник жестянщика на СТО — как раз его заслуги.
Ретроградный Меркурий, по словам астрологов, отвечает за логистику, коммуникацию, документооборот, технику, гаджеты, память, речь, движение.
— Соответственно, ретроградность дает пробуксовку во всех этих сферах, — утверждает астролог Яна Катаева. — Например, назначили деловую встречу, а она внезапно сорвалась или собеседник опоздал на час. Пошли в банк и забыли важный документ дома. Купили смартфон, он через месяц начал глючить. Записываете влог для YouTube, при монтаже выясняется, что на половине ролика нет звука. Вот это типичные проявления ретроградного Меркурия. Всё, что должно хорошо печатать, ездить, говорить, записывать, начинает тормозить и внезапно ломаться. Страшно ли это? Зависит от степени важности произошедшего.
При этом у каждого из знаков зодиака ретроградность Меркурия может проявляться индивидуально. Например, для Близнецов, за знак которых как раз отвечает Меркурий, ждет «зона турбулентности» в отношениях.
— Острые углы возможно обойти, если правильно воспользоваться вашим природным даром — словесными дебатами, — говорит астролог Ольга Якубовская. — Рекомендую воспользоваться одной из моих любимых техник — «словами через рот». Проговаривайте то, что вас не устраивает в отношениях, только делайте это дипломатично, не задевая чувства другого. В противном случае велика вероятность Новый год встретить в новом качестве — свободном плаванье.
Как ретроградность Меркурия повлияет на каждый знак зодиака в отдельности и чего ждать Львам, Тельцам, Овнам, Весам и всем причастным, мы раньше разбирались с астрологом в гороскопе на декабрь.