Будет лихорадить три недели: календарь ретроградного Меркурия на декабрь

Каждый год есть несколько периодов, во время которых точно есть на кого свалить все неприятности — дни ретроградного Меркурия. В это время планета будто бы движется в обратную сторону по собственной орбите. Это, конечно, иллюзия, возникающая из-за того, что Меркурий ближе к Солнцу, чем Земля — физически он вспять не движется. Но нам от этого не легче — принято считать, что ретроградный Меркурий влияет на все сферы жизни: работу, финансы, отношения. Да даже то, что вы забыли про юбилей свадьбы, можно свалить на астрологию. А раз мы нашли виноватого, не помешает узнать, когда в ближайшее время будет ретроградить Меркурий.

