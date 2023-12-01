Весам — траты, Скорпионам — новая любовь: гороскоп на декабрь 2023 года для всех знаков зодиака

О том, что в середине декабря придется поставить важные задачи на паузу, мы говорим не просто так. Всё потому, что в это время в очередной раз начнет ретроградить Меркурий. Он с нами, кстати, и Новый год будет встречать.

— С 13 декабря по 1 января возможны различные ошибки в оформлении документов, неудачные покупки, сломанные гаджеты, адские пробки на дорогах, день жестянщика — это всё заслуги ретроградного Меркурия, — говорит Ольга Якубовская. — Так что покупки подарков, особенно если это техника, лучше совершить до 13 декабря. В противном случае крайне велик риск бракованных вещей.

Зато в начале декабря Меркурий перейдет в знак строгого Козерога, одновременно сделав позитивный аспект с Сатурном, поэтому в первые дни месяца нам будет легче решать важные вопросы, требующие сосредоточенности и усидчивости.

— Просить повышения, решать дела с госструктурами, бюрократическими инстанциями, наметить себе график на ближайшие месяцы лучше всего в первые дни декабря, — говорит астролог. — И здесь же надо отметить, что многим из нас в этот период становится не до амурных дел. В лучшем случае на первый план выходит эмоциональная холодность. Но нередко можно встретиться с необоснованной ревностью, обостренным чувством собственности. Отключайте режим Отелло, выплескивайте эту энергию в интенсивные занятия спортом или другую полезную бурную деятельность.

Еще одна планета, которая подкинет нам сюрпризов в декабре, — Венера. Она перейдет в знак Скорпиона, где пробудет до 29 числа. Всё это время нам будет хотеться драмы, надрыва, накала эмоций. И во вторую неделю месяца эти проявления только усилятся: добавятся претензии по части дефицита внимания, отсутствия миллиона алых роз и комплиментов.

— Если вы чувствуете приближение этой бури — подготовьтесь морально заранее. Ну а тому, кто одинок, с 7 по 12 декабря захочется гулять на все накопленные средства. Будьте бдительны и не поддавайтесь импульсивным покупкам, — предупреждает астролог.

А теперь от общего перейдем к частному и расскажем, чего ждать от декабря 2023 года разным знакам зодиака.