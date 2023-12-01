Весам — траты, Скорпионам — новая любовь: гороскоп на декабрь 2023 года для всех знаков зодиака

1
Общие факторы
О том, что в середине декабря придется поставить важные задачи на паузу, мы говорим не просто так. Всё потому, что в это время в очередной раз начнет ретроградить Меркурий. Он с нами, кстати, и Новый год будет встречать.
— С 13 декабря по 1 января возможны различные ошибки в оформлении документов, неудачные покупки, сломанные гаджеты, адские пробки на дорогах, день жестянщика — это всё заслуги ретроградного Меркурия, — говорит Ольга Якубовская. — Так что покупки подарков, особенно если это техника, лучше совершить до 13 декабря. В противном случае крайне велик риск бракованных вещей.
Зато в начале декабря Меркурий перейдет в знак строгого Козерога, одновременно сделав позитивный аспект с Сатурном, поэтому в первые дни месяца нам будет легче решать важные вопросы, требующие сосредоточенности и усидчивости.
— Просить повышения, решать дела с госструктурами, бюрократическими инстанциями, наметить себе график на ближайшие месяцы лучше всего в первые дни декабря, — говорит астролог. — И здесь же надо отметить, что многим из нас в этот период становится не до амурных дел. В лучшем случае на первый план выходит эмоциональная холодность. Но нередко можно встретиться с необоснованной ревностью, обостренным чувством собственности. Отключайте режим Отелло, выплескивайте эту энергию в интенсивные занятия спортом или другую полезную бурную деятельность.
Еще одна планета, которая подкинет нам сюрпризов в декабре, — Венера. Она перейдет в знак Скорпиона, где пробудет до 29 числа. Всё это время нам будет хотеться драмы, надрыва, накала эмоций. И во вторую неделю месяца эти проявления только усилятся: добавятся претензии по части дефицита внимания, отсутствия миллиона алых роз и комплиментов.
— Если вы чувствуете приближение этой бури — подготовьтесь морально заранее. Ну а тому, кто одинок, с 7 по 12 декабря захочется гулять на все накопленные средства. Будьте бдительны и не поддавайтесь импульсивным покупкам, — предупреждает астролог.
А теперь от общего перейдем к частному и расскажем, чего ждать от декабря 2023 года разным знакам зодиака.
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2
Овен
По сравнению с ноябрем, декабрь для Овнов будет более легким и позитивным, хотя могут появиться вопросы материального характера.
— Причем возможна приятная неожиданность в виде возврата вам долга, который вы уже и не надеялись получить. Ну а если вы сами задолжали, то постарайтесь приложить усилия, чтобы не входить в новый год с займами, — говорит Ольга Якубовская. — Уже в начале месяца Овнов ожидает много обсуждений касаемо работы. Можно попробовать вернуть себе определенный статус, который вы занимали ранее, а также поговорить с руководством о повышении в должности. Только не переоцените свои возможности, не берите больше, чем можете унести, хотя это и весьма в вашем стиле.
Несмотря на обычно повышенную активность Овнов, многим из них захочется побыть наедине с собой и своими мыслями, абстрагироваться от социума, погрузиться в свое творчество. Это будет подходящее время для того, чтобы подвести личные итоги года и сделать правильные выводы.
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3
Телец
— Для Тельцов последний месяц уходящего года подсвечивает сферу отношений. Вы можете всё чаще задаваться вопросами о том, насколько они вам полезны, что можно поменять, как их улучшить, — говорит астролог. — Попробуйте найти общие интересы и увлечения, отдыхайте не раздельно, а вместе, в кругу своих друзей и людей, с которыми вы и партнер на одной волне. Составьте вместе список желаний и целей на будущее.
Тем, кто еще не обзавелся возлюбленным, астролог рекомендует снять розовые очки, чтобы не вляпаться в отношения с абьюзером. Дайте себе время оценить накатившую на вас волну эмоций, чтобы она вас не поглотила полностью.
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4
Близнецы
А вот Близнецам декабрь подсвечивает сферу денег. Причем не тех, что вы заработали сами, а скорее чужих — кредиты, наследства, деньги партнера. Именно оттуда будет основной приход в ваш карман в декабре.
— Стоит подумать, как сформировать домашнюю бухгалтерию таким образом, чтобы не нервничать по поводу денежных операций, — говорит Ольга Якубовская. — Меркурий, как раз отвечающий за знак Близнецов, с 13 декабря разворачивается в обратном направлении, притягивая внимание к сфере как финансовой, так и личной. Отношения могут проходить через зону турбулентности. Острые углы возможно обойти, если правильно воспользоваться вашим природным даром — словесными дебатами.
Астролог рекомендует проговаривать то, что вас не устраивает в отношениях, только делать это дипломатично, не задевая чувства другого. В противном случае велика вероятность встретить Новый год в свободном плаванье.
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5
Рак
Ракам декабрь представит возможность вдоволь насытиться общением и задушевными разговорами с близкими людьми. Но ретроградный Меркурий может вносить сумятицу, играя в испорченный телефон между вами и вашими клиентами, компаньонами, партнерами и даже конкурентами.
— Конец месяца у Раков будет богат на контакты, встречи, переписки и поездки. Вторая половина вообще щедра на события — возникновение старых друзей, напомнившие о себе давно забытые гениальные идеи, планы и симбиозы с такими же творческими людьми, — говорит Ольга Якубовская.
Астролог советует Ракам перешерстить мечты и цели на будущее, и не жалея вычеркивать те, что утратили свою актуальность.
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6
Лев
Львов в первую половину декабря могут захватить страсти и эмоции. На первый план захочется вывести романтику, выстраивание отношений, посещение мероприятий.
— Не дайте творческим и креативным идеям пройти мимо — записывайте их, фиксируйте, воплощайте в жизнь. Отбросьте самокритику и оглядку на окружение, главное в вашем увлечении — чтобы оно искренне нравилось вам, — говорит астролог. — Если вам в декабре захочется наряжаться и перевоплощаться — не стесняйтесь это внедрять, возможность стать центром вечеринки вам обеспечена.
Конец декабря неожиданно может бумерангом вернуть Львам те задачи, которые они уже, казалось бы, выполнили. Переделав их на новый манер, вы можете значительно вырасти как ценный кадр в своей организации.
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7
Дева
Девы в декабре сосредоточатся на детях. Тем, кто успел стать родителями, предстоит окунуться в хоровод предпраздничной суеты, нарядов и праздников. Если вы еще не обзавелись потомством, то ваш декабрь будет наполнен романтическими свиданиями, вечеринками и обретением хобби.
— Ретроградный Меркурий, который является управителем вашего знака, может возвращать бывших возлюбленных в вашу жизнь. А может, вы встретите того, с кем раньше не смогли составить пару. Присмотритесь, во второй половине декабря судьба дает вам второй шанс на обретение бабочек в животе и мурашек, — говорит Ольга Якубовская.
Так как Девы всё-таки один из самых рациональных знаков зодиака, то к концу декабря они могут принять решение съехаться с возлюбленным. Во многом — в целях экономии.
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8
Весы
Весам декабрь несет траты, которые идут скорее от нерационального «хочу». Поэтому прежде чем потратить всё нажитое непосильным трудом, взвесьте все «за» и «против» и подумайте, действительно ли вам так необходимо то, на что вы собираетесь спустить солидную сумму.
— «Черные пятницы» вроде бы закончились, а ваша лихорадка шопоголика всё еще по инерции катится не в ту степь. Будьте рассудительны, иначе рискуете спустить весь бюджет, — советует Ольга Якубовская. — Подумайте, какую потребность вы закрываете импульсивными (и не всегда нужными) покупками.
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9
Скорпион
Скорпионам декабрь позволит построить новый мост на том месте, где большая часть представителей знака сожгла в ноябре старый.
— Достаточно удачный месяц для того, чтобы другие люди оценили по достоинству ваши таланты и способности. И достаточно неудачный для того, чтобы на этих талантах паразитировали те, кто предлагает вам создать коллаборацию. Вы прекрасно можете справиться и в одиночку, благо, внутренний стержень и закалку как у вас еще нужно поискать, — говорит Ольга Якубовская.
Магнетизм, сексуальность и привлекательность позволят одиноким Скорпионам обзавестись в декабре партнером.
А ретроградный Меркурий может принести вам старую базу данных, контакты, прежние позабытые договоренности, которые вы сможете удачно использовать в теме заработка.
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10
Стрелец
— Стрельцы в декабре будут везде и всюду, хорошо, что вам не привыкать заполнять собой пространство, в которое вы попадаете, — говорит астролог. — Фонтанировать идеями, воплощая их сразу же в жизнь не раздумывая, можно в первой половине декабря. Далее они могут давать некоторую пробуксовку, всё из-за того же ретроградного Меркурия.
Астролог советует Стрельцам в декабре стараться следить за обещаниями, которые они дают, быть пунктуальными и следить за тем, что они пишут и (особенно) подписывают.
— Амбициозность, широта взглядов и самопиар помогут Стрельцам еще ярче заявлять о себе. Не исключено, что благодаря этому вы получите выгодное предложение, от которого сложно отказаться, — говорит Ольга Якубовская. — Прислушивайтесь к советам старых коллег, сослуживцев и всех тех, с кем вы ранее были связаны общей трудовой деятельностью. Они могут принести вам полезный бонус в кошелек.
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11
Козерог
Козерогам декабрь обещает принести достаточно много общения. Могут кипеть различные чаты, обсуждения вопросов с родственниками и соседями. Активность в коммуникативной сфере будет скорее приятная, хотя и немного утомительная.
— С 13 декабря Козерогам непривычно сложнее может даваться вербальное выражение мыслей. Да, виноват в этом всё тот же Меркурий, который решил развернуться на этот раз в ретроградное движение именно в вашем знаке, — говорит Ольга Якубовская.
Как представителю знака, старающегося всегда держать данное вами слово, лучше фиксировать все обещания на бумаге или в личной переписке, чтобы не доказывать потом, кто виноват в недопонимании и что делать.
Последние дни декабря обещают быть более радостными и праздничными, чем атмосфера последних месяцев. Возможно даже сложится путешествие и мини-отпуск.
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12
Водолей
Водолеи в декабре получат долгожданную возможность выдохнуть с облегчением, потому что события последних месяцев могли изрядно вас утомить и даже потрепать.
— Смело и без угрызений совести ныряйте под уютное одеяло с любимой книгой, на которую в последнее время никак не хватало времени, — говорит Ольга Якубовская. — Если вам больше по душе вырваться на свободу и сменить картинку — для этого декабрь тоже дает вам зеленый свет. Порефлексировать в тихом месте с минимальным количеством людей сейчас как раз то, что нужно вам для восстановления внутреннего ресурса. Даже арендованный домик в лесу способен зарядить вашу батарейку за достаточно короткий промежуток времени.
Астролог советует Водолеям беречь энергию и по возможности отдохнуть от работы. Ну или хотя бы уйти на удаленку. В самом конце декабря составьте список планов, целей и задач на будущее, а Новый год по возможности встречайте в спокойной умиротворенной обстановке.
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13
Рыбы
Рыбам декабрь сулит суетливость. Чем больше вы сейчас посеете в профессиональном плане, тем больше плодов получите.
— Есть все шансы стать более узнаваемым, повысить свои статусность, репутацию и успешность, — говорит Ольга Якубовская. — Не стесняйтесь заниматься самопиаром, демонстрировать свои наработанные кейсы, презентуйте себя с лучшей стороны, и всё это сполна окупится в скором времени. Эмоциональное напряжение от сложного графика жизни и работы выплескивайте в задушевные беседы, переписки и короткие поездки.
Ретроградный Меркурий, который всем в разной степени подпортит планы, Рыбам внезапно вернет друзей или единомышленников, связь с которыми была утрачена.
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