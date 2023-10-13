freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 96.99
eur 103.03
СрочноПеревозчики хотят повысить тарифы на транспорт
Все новости
Все новости

Анатолий Локоть ответил, верит ли он в мистику пятницы 13-е

У мэра есть свои личные традиции

1 567

Сегодня, как раз пятница 13-е

Поделиться

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил, верит ли он в мистику в пятницу 13-е. Этот вопрос ему задал НГС на еженедельной встрече с журналистами.

— Нет, я не верю в приметы, я не суеверный человек. Традиции есть личные, но ни пятницы, ни 13-ого числа это не касается, — ответил градоначальник.

Читатели НГС показали фотографии своих черных котов в пятницу 13-го октября. Посмотрите на фотографии настоящих охотников, игривых и спящих питомцев. Среди них есть красивый мейнкун Люцифер.

В конце сентября мэр отвечал на вопрос о том, как он относится к творчеству группы Rammstein.

Мэр НовосибирскаАнатолий ЛокотьСуеверияПятница 13-е
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter