Анатолий Локоть ответил, верит ли он в мистику пятницы 13-е

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил, верит ли он в мистику в пятницу 13-е. Этот вопрос ему задал НГС на еженедельной встрече с журналистами.
— Нет, я не верю в приметы, я не суеверный человек. Традиции есть личные, но ни пятницы, ни 13-ого числа это не касается, — ответил градоначальник.
Читатели НГС показали фотографии своих черных котов в пятницу 13-го октября. Посмотрите на фотографии настоящих охотников, игривых и спящих питомцев. Среди них есть красивый мейнкун Люцифер.
В конце сентября мэр отвечал на вопрос о том, как он относится к творчеству группы Rammstein.