Люцифер и настоящие чертята. Читатели НГС показали своих черных котов в пятницу 13-е

Читатели НГС показали фотографии своих черных котов в пятницу 13-го октября. Полюбуйтесь на фотографии настоящих охотников, игривых и спящих питомцев. Среди них есть красивый мейнкун Люцифер.
Хозяева черных котиков совсем не верят в суеверие, что животные приносят невезение и не боятся, что их кот перейдет дорогу в доме.
Недавно читатели НГС показали, как быстро выросли их котики, питомцы превратились из маленьких комочков в больших шикарных животных. Посмотрите в материале на фотографии до и после.