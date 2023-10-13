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СрочноЧитатели НГС показали черных котов на пятницу 13-е
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Люцифер и настоящие чертята. Читатели НГС показали своих черных котов в пятницу 13-е

Посмотрите на фотографии питомцев новосибирцев

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Посмотрите, один из котиков держит во рту мышь, а у второго видны клыки

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Читатели НГС показали фотографии своих черных котов в пятницу 13-го октября. Полюбуйтесь на фотографии настоящих охотников, игривых и спящих питомцев. Среди них есть красивый мейнкун Люцифер.

Хозяева черных котиков совсем не верят в суеверие, что животные приносят невезение и не боятся, что их кот перейдет дорогу в доме.

Настоящий шалунишка, то ляжет на стол, то спрячется под зонтиком

Настоящий шалунишка, то ляжет на стол, то спрячется под зонтиком

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Одни питомцы любят спать в привычных местах, а другие отдыхать на предметах, которые совсем не предназначены для этого

Одни питомцы любят спать в привычных местах, а другие отдыхать на предметах, которые совсем не предназначены для этого

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Котика слева по кличке Чиж подобрали на улице. Также обратите внимание на коготочки питомца справа

Котика слева по кличке Чиж подобрали на улице. Также обратите внимание на коготочки питомца справа

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Слева мейнкун Люцифер, а справа — серьезный котик

Слева мейнкун Люцифер, а справа — серьезный котик

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Иногда котики бывают злыми, а иногда очень стеснительными

Иногда котики бывают злыми, а иногда очень стеснительными

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Недавно читатели НГС показали, как быстро выросли их котики, питомцы превратились из маленьких комочков в больших шикарных животных. Посмотрите в материале на фотографии до и после.

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КотКошкаЧерный котЖивотныеПятница 13-е
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