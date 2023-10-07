Растет, толстеет и наглеет: новосибирцы показали, кто вырос из их котят — 30 фото до и после

Котята растут очень быстро: вот буквально месяц назад вы брали в руки крохотный писклявый комочек, а теперь он сталкивает вас с кровати и ест за троих. Чтобы отвлечься от негатива, мы попросили наших читателей показать их котиков — как быстро они выросли из маленьких комочков. Нам прислали сотни умилительных фотографий — мы не можем опубликовать их все и выбрали 30 самых-самых (все фото можно увидеть в комментариях к этому посту — а заодно подпишитель на наш Telegram-канал).
— Дайсон, можно просто Дася. Сейчас 7 месяцев, подарили на день рождения. Dyson не подарили, поэтому есть кот Дайсон, а «Дайсона» так и нет, — рассказала читательница НГС.
Внизу на фото котик Вискас, и 30 октября ему будет 7 лет.
— Наша кошка родила котят, роды были очень сложные, выжили только двое. Один здоровый котенок и Вискас, который родился и не дышал — его реанимировали врачи. У него еще была сплющена грудная клетка и ветеринары давали прогноз, что максимум 3–4 месяца проживет. Здорового котика мы подарили родственникам, а Вискаса оставили себе. Каждый день делали ему массажики, и со временем грудная клетка начала выравниваться. В итоге вымахал вот такой котяра весом 7 килограмм, — объяснила читательница НГС Юлия.
Котика ниже на фото зовут просто — Малой. Сейчас ему 3,5 года.
— Муж увидел объявление в интернете, что раздают котят и было принято решение поехать на следующий день его забрать. Был в коробочке в подъезде, недельки две всего от рождения. Это был как раз разгар коронавируса, апрель 2020 года, — вспоминает Оксана. — Вообще это второй кот дома, младший. Взяли, так сказать, чтобы первому скучно не было. Старшему 4 года.
Симбе очень повезло — его нашли в луже.
— Он был вместе с сестричкой. Какое-то время они жили в кочегарке, потом их забрали на передержку и выложили объявление об их пристрое, — отметила читательница НГС. — Сестру забрали сразу, а котика взяли мы. Сейчас ему исполнился 1 год
— Кота зовут Марвин, ему 10 лет. Так получилось, что он — плод любви сфинкса и бобтейла, поэтому он такой инопланетянин, с кудрявыми усами, залысинами и обломанным хвостом, — объяснила читательница НГС Ирина. — Узнала, что у знакомой разродилась кошка, пришла посмотреть на котят и влюбились в это чудо с огромными ушами. Он был самый пушистый из всех, и самый спокойный, даже депрессивный, сидел в углу один. Именно за его такой характер я назвала его Марвин, в честь депрессивного робота из «Автостопом по галактике». С возрастом, конечно, энергии стало больше, и теперь его иной раз не остановить, несмотря на его вес.
Недавно журналисты НГС побывали на выставке кошек — вот 20 фото, которые доказывают, что у людей с этими пушистиками много общего.