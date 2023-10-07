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Растет, толстеет и наглеет: новосибирцы показали, кто вырос из их котят — 30 фото до и после

В этой публикации ударная доза умиления — будьте осторожны

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Котята быстро растут! Смотрим на огромную подборку фото и умиляемся

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Котята растут очень быстро: вот буквально месяц назад вы брали в руки крохотный писклявый комочек, а теперь он сталкивает вас с кровати и ест за троих. Чтобы отвлечься от негатива, мы попросили наших читателей показать их котиков — как быстро они выросли из маленьких комочков. Нам прислали сотни умилительных фотографий — мы не можем опубликовать их все и выбрали 30 самых-самых (все фото можно увидеть в комментариях к этому посту — а заодно подпишитель на наш Telegram-канал).

— Дайсон, можно просто Дася. Сейчас 7 месяцев, подарили на день рождения. Dyson не подарили, поэтому есть кот Дайсон, а «Дайсона» так и нет, — рассказала читательница НГС.

Дайсон еще растет

Дайсон еще растет

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Этого красавца зовут Мираж. На первом фото 2 месяца, на втором — 2 года

Этого красавца зовут Мираж. На первом фото 2 месяца, на втором — 2 года

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У кого-то пушистая кость

У кого-то пушистая кость

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Симбе уже 3 года

Симбе уже 3 года

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Своих хозяев Мася радует уже 7 лет

Своих хозяев Мася радует уже 7 лет

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Научился отлично отдыхать

Научился отлично отдыхать

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Кот Каспер в 3 недели и в 3 года

Кот Каспер в 3 недели и в 3 года

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Из трогательного малыша в трогательную булочку

Из трогательного малыша в трогательную булочку

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Внизу на фото котик Вискас, и 30 октября ему будет 7 лет.

— Наша кошка родила котят, роды были очень сложные, выжили только двое. Один здоровый котенок и Вискас, который родился и не дышал — его реанимировали врачи. У него еще была сплющена грудная клетка и ветеринары давали прогноз, что максимум 3–4 месяца проживет. Здорового котика мы подарили родственникам, а Вискаса оставили себе. Каждый день делали ему массажики, и со временем грудная клетка начала выравниваться. В итоге вымахал вот такой котяра весом 7 килограмм, — объяснила читательница НГС Юлия.

Вискас сейчас весит 7 килограмм!

Вискас сейчас весит 7 килограмм!

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Басенька, или Басис Великолепная. Скоро ей 7 лет

Басенька, или Басис Великолепная. Скоро ей 7 лет

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Тяга к высоте осталась

Тяга к высоте осталась

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Кошке нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова 4 года. Ее зовут Бася

Кошке нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова 4 года. Ее зовут Бася

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Котика ниже на фото зовут просто — Малой. Сейчас ему 3,5 года.

— Муж увидел объявление в интернете, что раздают котят и было принято решение поехать на следующий день его забрать. Был в коробочке в подъезде, недельки две всего от рождения. Это был как раз разгар коронавируса, апрель 2020 года, — вспоминает Оксана. — Вообще это второй кот дома, младший. Взяли, так сказать, чтобы первому скучно не было. Старшему 4 года.

Малой быстро вырос

Малой быстро вырос

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Разница между фото — 3,5 года

Разница между фото — 3,5 года

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Котика зовут Марсель, он метис британца. Взяли его по объявлению, которое его хозяева нашли на НГС ровно два года назад

Котика зовут Марсель, он метис британца. Взяли его по объявлению, которое его хозяева нашли на НГС ровно два года назад

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Комочек стал грациозным котом

Комочек стал грациозным котом

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Симбе очень повезло — его нашли в луже.

— Он был вместе с сестричкой. Какое-то время они жили в кочегарке, потом их забрали на передержку и выложили объявление об их пристрое, — отметила читательница НГС. — Сестру забрали сразу, а котика взяли мы. Сейчас ему исполнился 1 год

Этого котика спасли из лужи

Этого котика спасли из лужи

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Породу видно сразу

Породу видно сразу

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Котику Ричи уже 14 лет

Котику Ричи уже 14 лет

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Кот Пиксель — белая ангора. Первое фото сделали, когда только принесли его, в 1,5–2 месяца — сейчас ему 2 года

Кот Пиксель — белая ангора. Первое фото сделали, когда только принесли его, в 1,5–2 месяца — сейчас ему 2 года

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— Кота зовут Марвин, ему 10 лет. Так получилось, что он — плод любви сфинкса и бобтейла, поэтому он такой инопланетянин, с кудрявыми усами, залысинами и обломанным хвостом, — объяснила читательница НГС Ирина. — Узнала, что у знакомой разродилась кошка, пришла посмотреть на котят и влюбились в это чудо с огромными ушами. Он был самый пушистый из всех, и самый спокойный, даже депрессивный, сидел в углу один. Именно за его такой характер я назвала его Марвин, в честь депрессивного робота из «Автостопом по галактике». С возрастом, конечно, энергии стало больше, и теперь его иной раз не остановить, несмотря на его вес.

Котик Марвин. Разница между фото — 10 лет

Котик Марвин. Разница между фото — 10 лет

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Вот таким большим стал котик Челси

Вот таким большим стал котик Челси

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Окрас со временем изменился — проявились полосочки

Окрас со временем изменился — проявились полосочки

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Персику уже 2,5 года

Персику уже 2,5 года

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Этот кот явно доволен своей жизнью

Этот кот явно доволен своей жизнью

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Руди, она же Туся, она же Рыжая. Ей 3 года

Руди, она же Туся, она же Рыжая. Ей 3 года

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Годы прошли, а тяга к красоте осталась

Годы прошли, а тяга к красоте осталась

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Николас быстро возмужал

Николас быстро возмужал

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Масеньке сейчас уже 7 лет

Масеньке сейчас уже 7 лет

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Между этими фото Тигруши 10 лет разницы

Между этими фото Тигруши 10 лет разницы

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Недавно журналисты НГС побывали на выставке кошек — вот 20 фото, которые доказывают, что у людей с этими пушистиками много общего.

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