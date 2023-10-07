Растет, толстеет и наглеет: новосибирцы показали, кто вырос из их котят — 30 фото до и после

Внизу на фото котик Вискас, и 30 октября ему будет 7 лет.

— Наша кошка родила котят, роды были очень сложные, выжили только двое. Один здоровый котенок и Вискас, который родился и не дышал — его реанимировали врачи. У него еще была сплющена грудная клетка и ветеринары давали прогноз, что максимум 3–4 месяца проживет. Здорового котика мы подарили родственникам, а Вискаса оставили себе. Каждый день делали ему массажики, и со временем грудная клетка начала выравниваться. В итоге вымахал вот такой котяра весом 7 килограмм, — объяснила читательница НГС Юлия.

