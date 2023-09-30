Девам — сюрпризы, Ракам — проблемы с финансами: чего ждать в октябре всем знакам Зодиака

Первый месяц осени позади. Люди постепенно входят в рабочий ритм и параллельно строят планы на новогодние праздники (да-да, 2024-й уже скоро). Если вы запутались и устали, пытаетесь привести в баланс работу и личную жизнь, а потому ждете совета от вселенной, то читайте в гороскопе новосибирского астролога Анастасии Першиной, на что стоит обратить внимание в октябре.
Овны
Есть опасность совершения глупых ошибок, поэтому следует быть предельно осторожными. Но если что-то пошло не так, не следует нервничать. Неудачи воспринимаем спокойно. Если действовать по намеченному плану, то можно добиться больших успехов в карьере. Особенно успешны будут те Овны, которые умеют работать в команде.
Телец
Благоприятное время для начала новых дел и воплощения идей в реальность. Позаботьтесь о своем здоровье, это прибавит вам работоспособности. Источником вдохновения будет семья. Возможны крупные денежные поступления.
Близнецы
Наступит долгожданная стабильность. Следует обратить внимание на режим дня, упорядочить его. Желательно чаще находиться на свежем воздухе, это придаст сил и энергии. В работе будут отличные успехи, внимание коллег и начальства.
Рак
Могут возникнуть проблемы с финансами, но если вам кто-то предложит помощь, не следует отказываться, это даст возможность сбалансировать сложившуюся ситуацию. Всё, что вы начнете, будет успешным. Смотрите в будущее оптимистично. В личной жизни вероятны романтические сюрпризы.
Лев
Очень много идей и планов, смело положитесь на свою интуицию, она приведет к положительному результату. Источником вдохновения послужит семья и близкие люди. В отношениях может возникнуть недопонимание, но все решаемо. Можно исследовать новое направление в работе, пойти на курсы повышения квалификации, освоить какой-то навык.
Дева
Займитесь своей жизнью, не взваливайте на себя обязанности других людей. Постарайтесь хорошо отдохнуть: посетить мероприятие, праздники, это придаст сил. Поменьше стресса, не переутомляйте себя умственными нагрузками. В конце месяца ожидаются приятные сюрпризы.
Весы
Не расстраиваемся по пустякам. Если не хватает позитивных эмоций, сделайте праздник в семейном кругу, это поднимет вам настроение. Могут быть сюрпризы в виде незапланированных поездок и приятных знакомств. Следует обратить внимание на состояние здоровья, вы много заботились о других, пришло время позаботиться о себе. Нужно быть внимательными при принятии решений. В работе можно добиться успехов.
Скорпион
Постарайтесь внимательно относиться к финансовым вопросам, не соглашайтесь, если вы не уверены в результате. Если возникают ссоры в семье, постарайтесь не принимать поспешных решений. Отличное время для начала нового дела, поиска работы, открытия бизнеса.
Стрелец
Соблюдайте баланс между отдыхом и работой. Захочется новых впечатлений и, если возможностей не представится, то не следует действовать под влиянием эмоций, получите приключения на свою голову. Появятся новые интересные цели, которые быстрее захочется осуществить.
Козерог
Сосредоточьтесь на семейных отношениях, ваша вторая половинка требует внимания. Возможны приятные изменения в семье, пополнение или большой праздник. Если давно мечтали сменить работу, то настал подходящий период. Самое время заняться вопросом о дополнительной прибыли.
Водолей
Вас ждут приятные встречи, которые могут перерасти в отношения. Это отличный шанс, если вы одиноки. Могут дать о себе знать те, с кем долго не общались, друзья и знакомые из прошлого. Это послужит прекрасным поводом для возобновления общения. Если давно собирались заняться собственным бизнесом, то это самое подходящее время.
Рыбы
Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь эмоциям, это может привести к дисгармонии. Можно прислушаться к интуиции — она подскажет, как правильно поступить в спорных ситуациях. С осторожностью отнеситесь к физическим нагрузкам, возможны травмы. Желательно провести месяц спокойно, почитать книги, погулять на природе, посетить театр, кино.
Помните, прогноз — это не предсказание, а рекомендации. Жизнь в ваших руках, и только вы в ответе за ваши действия!
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