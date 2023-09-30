Девам — сюрпризы, Ракам — проблемы с финансами: чего ждать в октябре всем знакам Зодиака

Близнецы

Наступит долгожданная стабильность. Следует обратить внимание на режим дня, упорядочить его. Желательно чаще находиться на свежем воздухе, это придаст сил и энергии. В работе будут отличные успехи, внимание коллег и начальства.



Рак

Могут возникнуть проблемы с финансами, но если вам кто-то предложит помощь, не следует отказываться, это даст возможность сбалансировать сложившуюся ситуацию. Всё, что вы начнете, будет успешным. Смотрите в будущее оптимистично. В личной жизни вероятны романтические сюрпризы.

