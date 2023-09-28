Дети начнут «ходить по потолку»: чего ждать от первого осеннего полнолуния — объясняет астролог

29 сентября пройдет полнолуние. Новосибирский астролог Марина Шумкина рассказала, для чего подходит этот период и на какие вещи стоит обратить особое внимание.
Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога Asprofy: астрология для жизни и бизнеса.
По словам астролога, полнолуние пройдет на оси партнерства и отношений, потому что Луна будет в знаке Овна, в Солнце — Весов.
— Почему мы так остро ощущаем полнолуние? Солнце (самооценка, самосознание) и Луна (душа, эмоции) находятся в это время друг напротив друга. С одной стороны, это вызывает внутренний «раздрай» — хочется того, что запрещено, или, что невозможно сразу достичь, — объяснила Марина Шумкина.
В это полнолуние можно просканировать то, как выстраиваются отношения в паре и баланс «брать — отдавать».
Главные советы: быть осторожным на дороге, не выяснять отношения и отложить сложные переговоры, на несколько дней убрать из рациона энергетики, кофе и алкоголь. По словам астролога, энергии будет достаточно и без этого.
Также Марина Шумкина объяснила, что нужно делать, чтобы легче перенести полнолуние. Для этого можно жечь свечи и смотреть на огонь, заниматься спортом в своем ритме, направить энергию на работу и начало новых дел.
— Отдельный лайфхак для мам — наберитесь терпения. Дети могут «ходить по потолку» и плохо засыпать. Мои лайфхаки — распылять эфирное масло лаванды, обеспечить приглушённый свет после 20:00, почитать спокойные книги и сделать лёгкий массаж стоп перед сном, — объяснила астролог.
Специалист добавила, что все то же самое подойдет взрослым.
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