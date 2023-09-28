Дети начнут «ходить по потолку»: чего ждать от первого осеннего полнолуния — объясняет астролог

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога Asprofy: астрология для жизни и бизнеса.



По словам астролога, полнолуние пройдет на оси партнерства и отношений, потому что Луна будет в знаке Овна, в Солнце — Весов.



— Почему мы так остро ощущаем полнолуние? Солнце (самооценка, самосознание) и Луна (душа, эмоции) находятся в это время друг напротив друга. С одной стороны, это вызывает внутренний «раздрай» — хочется того, что запрещено, или, что невозможно сразу достичь, — объяснила Марина Шумкина.

