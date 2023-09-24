freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 1/10
usd 96.04
eur 102.25
Тема дняПодростки устроили стрельбу по мусорным бакам
Все новости
Все новости

Первое осеннее суперлуние увидят новосибирцы в небе над городом — когда ждать явления

Спутник подойдет на расстояние в 359,9 тысячи километров

120

Лучше всего наблюдать за спутником Земли за городом

Поделиться

Первое осеннее суперлуние могут увидеть новосибирцы в небе над городом в ночь с 29 на 30 сентября. Так называют момент сближения спутника с Землей, который совпадает с полнолунием.

— Суперлуние — это не астрономический термин, его когда-то предложили астрологи, но в обиходе он существует. Невооруженным взглядом сложно заметить, что Луна стала больше. Только на фотографиях можно понять, где спутник далеко от Земли, а где близко, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Луна может удалиться от Земли на расстояние в 406 100 км. Но 29 сентября спутник приблизится к нашей планете на расстояние 359,9 тысячи км.

Наиболее впечатляющий вид можно поймать во время восхода и заката Луны, так как, проходя над горизонтом, спутник Земли кажется больше, чем когда находится высоко в небе. Тогда на поверхности можно разглядеть кратеры и горы.

— У горизонта Луна будет желтого или насыщенного оранжевого цвета из-за влияния красной части спектра солнечных лучей. Также атмосфера может давать дымку, когда Луна над горизонтом. Но, поднимаясь в небо, спутник окрасится в белый цвет, — добавил Олег Кашин.

Лучше всего наблюдать суперлуние за городом, вдали от искусственного освещения. При этом для наблюдений важны и хорошие погодные условия.

Ранее новосибирцы могли наблюдать в небе над городом пик метеорного потока Персеиды. Его можно было рассмотреть невооруженным глазом.

По теме

СуперлуниеКосмосНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter