Первое осеннее суперлуние увидят новосибирцы в небе над городом — когда ждать явления

Лучше всего наблюдать суперлуние за городом, вдали от искусственного освещения. При этом для наблюдений важны и хорошие погодные условия.



Ранее новосибирцы могли наблюдать в небе над городом пик метеорного потока Персеиды. Его можно было рассмотреть невооруженным глазом.