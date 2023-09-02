«Интеллигентнейшие люди»: корреспондент НГС сходила на нудистский пляж — и нашла друзей

Я давно слышала о том, что в нашем городе есть настоящий нудистский пляж, но особо не интересовалась. Хотя было любопытно: что там происходит? Какие люди туда ходят, что они делают и как проводят на пляже время? К тому же, мне всегда было приятно ощущение от ночного купания голышом — это раскрепощает и дает телу свободу. Я почему-то думала, что пляж расположен очень далеко от всех городских коммуникаций, что он максимально отгорожен от цивилизации, но я очень сильно ошибалась.



Как-то теплым летним днем приятель предложил прокатиться на мотоцикле на Обское море, я согласилась. Загорать мы поехали не на официальный пляж, а подальше, к палаточному лагерю, где много деревьев и мало людей. Там-то я и заметила странность: часть людей были в купальниках, но тут же загорали и плавали на сапах абсолютно голые люди.