«Интеллигентнейшие люди»: корреспондент НГС сходила на нудистский пляж — и нашла друзей

У большинства людей нудистский пляж ассоциируется с развратом и пошлостью. Например, многие новосибирцы слышали, что где-то в городе есть такой пляж, но ходить на него считают постыдным. Или же хотят сходить, но не решаются. Корреспондент НГС решилась сходить на табуированное для многих место, познакомилась с постоянными его обитателями и попыталась разобраться, почему людей туда тянет. Повествование далее — от первого лица.
Я давно слышала о том, что в нашем городе есть настоящий нудистский пляж, но особо не интересовалась. Хотя было любопытно: что там происходит? Какие люди туда ходят, что они делают и как проводят на пляже время? К тому же, мне всегда было приятно ощущение от ночного купания голышом — это раскрепощает и дает телу свободу. Я почему-то думала, что пляж расположен очень далеко от всех городских коммуникаций, что он максимально отгорожен от цивилизации, но я очень сильно ошибалась.
Как-то теплым летним днем приятель предложил прокатиться на мотоцикле на Обское море, я согласилась. Загорать мы поехали не на официальный пляж, а подальше, к палаточному лагерю, где много деревьев и мало людей. Там-то я и заметила странность: часть людей были в купальниках, но тут же загорали и плавали на сапах абсолютно голые люди.
На мой вопрос знакомый усмехнулся: ты чего, мол, не в теме — тут граница с нудистским пляжем. А на границе, как известно, все условности размыты и четких рамок нет. Я удивилась и долго смотрела в направлении этого пляжа. Нас от него отделяла лишь конструкция вроде деревянных ворот на песке. Я долго не решалась пойти туда и пообщаться с людьми, и наконец настроилась.
Перейдя условную границу, я поняла, что нужно соответствовать обитателям пляжа — на людей в одежде здесь не то чтобы смотрят косыми взглядами, но своим в этой среде точно не станешь. Самое сложное — начать снимать одежду и находиться так первые минут 5. Едва я это проделала, ко мне подошли местные старожилы: компания мужчин и женщин, которые общаются уже много лет, встречаются регулярно на пляже и даже празднуют вместе семейные праздники. Они рассказали коротко о себе и пригласили присоединиться к их компании. Вариантов у меня было не много, и я сочла, что сидеть голой в компании — куда лучше, чем в полном одиночестве и растерянности.
Это были люди за 40. Они пригласили меня за свой импровизированный стол — покрывальце, постеленное на песке, с пирожками, колбасой и сыром, овощами и фруктами. Кто-то выпивал коньяк, другие — пиво, кто-то пил водку. Некоторые ограничивались чаем. Но все участники застолья вели себя цивилизованно.
Раньше я думала, что сюда ходят чуть ли не извращенцы и фрики. Оказалось, завсегдатаи пляжа — интеллигентнейшие люди, физики и математики, известные в городе риелторы и инженеры, писатели. Регулярно туда приходят два друга — академики на пенсии. Этих седовласых мужчин тут все знают и уважают. Некоторые пожилые пенсионеры приходят парами. Я наблюдала, как обнаженный пожилой мужчина плавал на лодке, а на берегу его ждала верная, но не менее обнаженная спутница.
Мои новые знакомые рассказали, что ходят на пляж по 8–10 лет, и уже стали друг для друга родными. Иногда они приезжают сюда с ночевкой, иногда уезжают в город, но всегда чувствуют себя на пляже свободными, далекими от условностей. Расслабляются и отдыхают от рутины, повседневных забот и работы.
В процессе общения становится понятно: они действительно давние друзья, с общими, часто только им понятными шутками и подколами. Из присутствующих никто не обсуждал политику, сексуальную ориентацию и религию — все были рады друг другу и поддерживали разговоры на любые другие темы.
Мне понравилось, как на пляже выстроена манеру общения с людьми. Если ты кому-то понравился, человек подойдет к тебе и скажет об этом прямо либо всячески станет намекать. Но если тебе не хочется с человеком как-либо взаимодействовать, можно сказать об этом честно, и он не обидится — тебя просто оставят в покое. При общении никто не поднимает пошлых тем, не уединяется и не предлагает уединиться — все разговаривают на отвлеченные дружеские темы.
Правда, в какой-то момент к нам подошли так называемые организаторы — тоже постоянные обитатели пляжа. Они каждое лето остаются там жить в палатках по нескольку недель. Мужчина, представившийся Геннадием, пригласил меня на «Гавайскую вечеринку» в загородный коттедж с баней.
Мы обменялись контактами, после чего мне прислали пригласительное сообщение, в котором было указано, что туда приглашали «самых красивых девушек и сексуальных парней». В приглашении было указано, что вход для дам на эту вечеринку бесплатный, а для мужчин и пар — по 2500 рублей. Из услуг обещали «большие приват-комнаты для флирта с удобными кроватями», уютный зал для знакомств, теплый бассейн, парилку с веником и «два этажа удовольствий». С собой просили принести напитки, фрукты и закуски.
— Мальчики как всегда приносят, а главное — не забывают пользоваться контрацептивами. Секс на пати только по взаимному согласию двух сторон, — подчёркивают в приглашении.
В этом же меня заверила группа организаторов. Мои знакомцы-ученые, впрочем, настороженно отнеслись к тому, что меня туда пригласили: они считают, что на таких мероприятиях гостей ждут только пошлость и разврат. И я охотно им верю.
Когда начало смеркаться, я собралась домой. Мои новые приятели и приятельницы без комплексов разделились: кто-то остался на берегу ночевать, а кто-то поспешил вместе со мной на электричку. Всю дорогу мы мило беседовали, и от знакомства с этими людьми у меня остались только положительные впечатления.
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