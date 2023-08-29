«События на уровне государств и финансовые потрясения»: каких сюрпризов ждать от ретроградного Урана

Сегодня, 29 августа, начался период ретроградного Урана. По мнению астрологов, в такое время возможны изменения, которые затронут сферу политики и высоких технологий. Также эти несколько месяцев подойдут для того, чтобы начать что-то новое. Подробности читайте в авторской колонке новосибирского астролога Марины Шумкиной.
Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога Asprofy: астрология для жизни и бизнеса.
Развороты Урана
С 26 августа 2023 года начался поворот Урана в ретро-движение, которое продлится до 31 января 2024 года. Напомню, что ретро-движение не означает, что планета «развернулась» — «разворот» нам видится таким с Земли.
Чтобы понять, как на нас повлияет астрологический тренд, важно уяснить два момента. Первый: Уран — высшая планета, и в астрологии она отвечает за мировые события на уровне государств, народов, континентов. Второй — астрология основана на символизме: чтобы разобраться в тренде, нужно понимать, за что отвечает та или иная планета. Уран — это интернет и высокие технологии, общественная жизнь и политика, космос и авиация, прорывные идеи и изобретения. И, главное, Уран — это планета резких перемен. Планета, которая любит не эволюционное развитие (планомерное, постепенное), а революционное — резкое, внезапное, до обнуления.
Ретроградность дает эффект возврата к «старым» темам по-новому. Поэтому на уровне глобальных трендов в прогнозе:
- новые технологии в развитии искусственного интеллекта и нейросетей, основанные на доработке ошибок;
- попытки решения политических вопросов через возврат к источникам возникновения проблем;
- эксперименты в авиации и космонавтике, основанные на прежних «пробах и ошибках»;
- поскольку Уран «ретроградит» в знаке Тельца (отвечает за деньги), в этот период большая вероятность потрясений на финансовых рынках.
Что касается жизни каждого из нас, есть основные рекомендации. В этот период не стоит рисковать финансами и вложениями в недвижимость (исключение — вы относитесь к агрессивным инвесторам и для вас это игра).
Посмотрите внимательно, в каких сферах жизни начинаются изменения. Именно здесь, возможно, есть точка ближайшего развития. Важно сделать «разбор полетов», провести мозговой штурм (помним, что ретро-Уран богат на новые идеи насчет «старых» вопросов). Нужно увидеть слабые звенья там, где у вас резкие изменения, и исправить их — переделать или усилить. Хорошо добавить новое, эксперименты в свою жизнь: новая стрижка, новый маршрут, новое меню, новое хобби. А главное — новый подход к деньгам, финансовой стратегии (Уран будет в денежном знаке Тельца). Чтобы был резонанс с энергиями ретро-Урана по собственному желанию.
Рекомендации других астрологов не планировать перемены в жизни, если есть ретро-планеты, я не поддерживаю. Ретро-движение у разных планет включается постоянно, и это не означает, что нужно «сидеть в землянке» и всего бояться. У нас есть свобода выбора, и, даже совершив ошибку, не стоит посыпать голову пеплом. Теперь это ваш опыт. Ретроградный Уран в знаке Тельца предлагает нам покинуть привычную зону комфорта и открыться возможности посмотреть по-новому на решение старых проблем.
22 августа начался период ретроградного Меркурия. Он продлится до середины сентября. Марина Шумкина объяснила, к чему стоит быть особенно внимательными в это время.