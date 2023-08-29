«События на уровне государств и финансовые потрясения»: каких сюрпризов ждать от ретроградного Урана

Чтобы понять, как на нас повлияет астрологический тренд, важно уяснить два момента. Первый: Уран — высшая планета, и в астрологии она отвечает за мировые события на уровне государств, народов, континентов. Второй — астрология основана на символизме: чтобы разобраться в тренде, нужно понимать, за что отвечает та или иная планета. Уран — это интернет и высокие технологии, общественная жизнь и политика, космос и авиация, прорывные идеи и изобретения. И, главное, Уран — это планета резких перемен. Планета, которая любит не эволюционное развитие (планомерное, постепенное), а революционное — резкое, внезапное, до обнуления.

