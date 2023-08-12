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DJ Smash выступит на открытии нового ЛДС в Новосибирске — сколько заплатят за концерт

Открытие «Сибирь-Арены» состоится 13 августа

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В Новосибирске состоится выступление музыканта Андрея Ширмана, который больше известен под псевдонимом DJ Smash. За услуги по организации и проведению события готовы заплатить несколько миллионов рублей.

Соответствующие сведения о договоре появились на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает ГАУ Новосибирской области «Сибирь-Арена».

— Услуга по организации и проведению выступления Андрея Ширмана (DJ Smash) в рамках проведения Всероссийского дня физкультурника, — сообщается в извещении.

Цена договора составляет пять миллионов рублей, его заключили 8 августа этого года. На сайте «Сибирь-Арены» уточняется, что концерт DJ Smash пройдет вечером 13 августа на церемонии открытия нового ЛДС.

Накануне в Новосибирске прошел первый день рок-фестиваля «Ветер Сибири». На аэродроме Мочище выступили группа «Ария» и Найк Борзов. НГС вел онлайн-трансляцию события.

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