DJ Smash выступит на открытии нового ЛДС в Новосибирске — сколько заплатят за концерт

В Новосибирске состоится выступление музыканта Андрея Ширмана, который больше известен под псевдонимом DJ Smash. За услуги по организации и проведению события готовы заплатить несколько миллионов рублей.
Соответствующие сведения о договоре появились на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает ГАУ Новосибирской области «Сибирь-Арена».
— Услуга по организации и проведению выступления Андрея Ширмана (DJ Smash) в рамках проведения Всероссийского дня физкультурника, — сообщается в извещении.
Цена договора составляет пять миллионов рублей, его заключили 8 августа этого года. На сайте «Сибирь-Арены» уточняется, что концерт DJ Smash пройдет вечером 13 августа на церемонии открытия нового ЛДС.
Накануне в Новосибирске прошел первый день рок-фестиваля «Ветер Сибири». На аэродроме Мочище выступили группа «Ария» и Найк Борзов. НГС вел онлайн-трансляцию события.