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Группа «Ария» выступила на рок-фестивале в Новосибирске — как это было

Концерт музыкантов прошел на аэродроме Мочище

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Музыкальная группа исполнила песни «Осколок льда» и «Колизей»

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Вечером 11 августа в Новосибирске прошло выступление группы «Ария». Концерт музыкантов состоялся на аэродроме Мочище после 22:00. Там проводится рок-фестиваль «Ветер Сибири» (18+).

Музыкальная группа исполнила на сцене несколько известных песен, в том числе «Осколок льда» и «Колизей». НГС вместе с новосибирцами посмотрел выступление артистов. Публикуем видео с концерта группы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Рок-фестиваль проходит в Новосибирске с 11 по 13 августа

Видео: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Сотни новосибирцев смотрели выступление группы

Сотни новосибирцев смотрели выступление группы

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Рок-фестиваль проходит в Новосибирске с 11 по 13 августа, на площадке события выступят более 30 музыкальных коллективов. НГС вел онлайн-трансляцию первого дня рок-фестиваля.

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Ветер СибириАрияМузыантыАэродром Мочище
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