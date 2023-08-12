Группа «Ария» выступила на рок-фестивале в Новосибирске — как это было

Вечером 11 августа в Новосибирске прошло выступление группы «Ария». Концерт музыкантов состоялся на аэродроме Мочище после 22:00. Там проводится рок-фестиваль «Ветер Сибири» (18+).
Музыкальная группа исполнила на сцене несколько известных песен, в том числе «Осколок льда» и «Колизей». НГС вместе с новосибирцами посмотрел выступление артистов. Публикуем видео с концерта группы.
Рок-фестиваль проходит в Новосибирске с 11 по 13 августа, на площадке события выступят более 30 музыкальных коллективов. НГС вел онлайн-трансляцию первого дня рок-фестиваля.