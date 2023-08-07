Горшок жив! Тест для истинных фанатов «Короля и Шута»

Измученные дорогой, мы выбились из сил и в доме лесника поняли, что сегодня исполняется 50 лет со дня рождения Михаила Горшенева. Лидера группы «Король и Шут», которая в свое время вывела российский рок и панк из подполья и прочего андеграунда. До своего сорокалетия Михаил не дожил считаные дни, но мы и не заметили, как с тех пор пролетело еще 10 лет. Подозреваем, поклонники творчества Горшка еще здесь. Так что включайте свое любимые песни и попробуйте пройти наш тест — он отличит настоящих фанатов от простых слушателей.