«Можно вообще не вернуться на берег»: обзор развлечений для жаркого дня — некоторые потребуют особенной осторожности

Виндсерфинг

Попробовать устоять на доске с парусом можно во время занятия виндсерфингом. По словам основательницы парусной школы Wind's house Милы Поляковой, в прошлом виндсерфинг был олимпийским видом спорта. Сейчас по нему проводятся различные профессиональные чемпионаты, а прийти на пробный урок на выходных могут все.

— Оборудование можно подобрать для разных возрастов, есть паруса большие и совсем маленькие, для пятилеток. Главное, чтобы был легкий ветерок. Если его нет — занятие будет грустное. С сильным же ветром на воду выходят только профессионалы. Оптимально, чтобы скорость была от двух метров в секунду, — рассказала Мила Полякова.