«Можно вообще не вернуться на берег»: обзор развлечений для жаркого дня — некоторые потребуют особенной осторожности

Вчерашний день, 7 июля, называют Днем Ивана Купалы. Это праздник, который связан с водой: по поверьям именно в этот день можно начинать купаться в открытых водоемах. И если вы желаете быть ближе к воде — эта подборка для вас. НГС составил список водных развлечений, заняться которыми могут люди с разными целями и видами подготовки. Предлагаем вам и потренироваться на волнах и бордах, расслабиться на лодках и в SPA-зоне, и просветиться на экскурсиях по реке. Внимание: некоторые идея могут оказаться экстремальными.
Серфинг на искусственной волне
Когда хочется рассекать волны, но Обь предлагает полное затишье, можно создать их искусственно. В краснообском комплексе FlySurf встать на доску может любой желающий. Это новое развлечение для области. Занятия проводятся как в индивидуальном формате, так и в групповом. Стоимость личного тарифа — 6000 рублей за 15 минут и 11000 рублей за 30. Тренер оплачивается отдельно. Групповой серфинг обойдется дешевле — 2900 рублей за 30 минут. Участники получают задания и по очереди отрабатывают его на волне с инструктором.
Виндсерфинг
Попробовать устоять на доске с парусом можно во время занятия виндсерфингом. По словам основательницы парусной школы Wind's house Милы Поляковой, в прошлом виндсерфинг был олимпийским видом спорта. Сейчас по нему проводятся различные профессиональные чемпионаты, а прийти на пробный урок на выходных могут все.
— Оборудование можно подобрать для разных возрастов, есть паруса большие и совсем маленькие, для пятилеток. Главное, чтобы был легкий ветерок. Если его нет — занятие будет грустное. С сильным же ветром на воду выходят только профессионалы. Оптимально, чтобы скорость была от двух метров в секунду, — рассказала Мила Полякова.
Обучаться можно индивидуально и группой. Личный тариф стоит 2800 рублей в час, групповой — 1800.
Теплоход
Посетить экскурсии на теплоходе предлагает «Речфлот». Среди вариантов прогулок — историческая «Шесть мостов Новосибирска», сопровождаемая звуками скрипки «Романтика на Оби» и вечерняя «Огни Новосибирска». Также теплоход можно арендовать для проведения праздничных мероприятий. На групповые экскурсии теплоход отправляется с Речного вокзала, продолжительность большинства — от 1 до 2,5 часов. Стоимость билетов для взрослых — от 350 рублей, для детей — от 250.
Сапсерфинг
В прошлом году мы уже рассказывали об этом виде спорта, родиной которого являются Гавайские острова. По словам Евгения Попова, основателя сап-движения в Новосибирске, раньше в городе было около 5 прокатов, в которых доски лежали без дела. Сейчас пунктов стало больше — попробовать сплав на доске с веслом могут как и действующие сапсерферы, так и начинающие.
— Я бы не советовал неопытному человеку выходить одному на воду и отплывать далеко от берега. Перед прогулкой на сапе всегда учитываем прогноз погоды. Против ветра можно вообще не вернуться на берег, будут спасать спасатели, — рассказывает Евгений.
Организует прогулки по Оби команда SUP-Novosibirsk. Двухчасовой сплав стоит 2000 рублей, также можно приобрести абонемент на месяц за 10 000 рублей и на три месяца за 21 000 рублей.
Аквапарк
Водные аттракционы, SPA-зона, бани и сауны — это малая часть развлечений, которыми можно заняться в комлексе «Аквамир». Среди горок — «Семейная», закручивающая «Торнадо», экстремальная «Водная петля» и другие. В «Аквамире» есть тарифы на целый день, 6 часов и 4 часа. Для взрослых цены начинаются от 2800 рублей, для детей — от 500. Также в комплексе работают кафе и магазины, есть специальные зоны для детей.
Вейкбординг
Еще один водный вид спорта, для которого идеальная погода — либо штиль, либо ветер до 4 метров в секунду. Прокатиться «на гребне волны» не так сложно: нужны вы, доска и... лодка. По словам представителя кайт-школы «Ветру-Да!», научиться можно за 15 минут. Главное — освоить технику.
— Самое сложное — понять принцип выхода из воды. Особенно, когда под ногами вода, а тебе инструктор говорит: «Вставай». Но учатся даже дети 11 лет. Иногда начинают заниматься и семилетки, но достаточно крепкие, не 20 кг веса, — рассказали в кайт-школе.
На выбор есть разные виды катания: поминутное и абонементы, доходящие до 250 минут. Цены начинаются от 1000 рублей.
Лодка/катамаран/яхта
В Новосибирске можно устроить свидание на парусной яхте, взять в аренду катер или покататься на лодке. Нам на глаза попался сервис «Сибморе». На воде можно не только отдохнуть в выходные, но и отпраздновать день рождения или сделать предложение девушке. Цена аренды зависит от вида транспорта. Например, аренда катера может дойти до 8400 рублей за час, а стоимость прогулки на парусной яхте начинается от 2000 рублей в час.
Для тех, кому хочется покупаться без водных активностей, ранее мы также составляли подборку открытых бассейнов в Новосибирске.