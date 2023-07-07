«Всегда легко относилась к таким вещам»: журналистка НГС набила тату с автографом солиста The Hatters

Журналистка НГС Алена Золотухина набила татуировку с автографом солиста The Hatters Юрия Музыченко. Накануне группа выступала в новосибирской «Подземке».

— В прошлом году я пришла на концерт The Hatters, увидела, как Юра Музыченко играет партию на скрипке из песни «Снаружи изнутри», и влюбилась. На выступление «шляпников» шла впервые, абсолютно не зная, кто они и какую музыку исполняют. С того момента их песни постоянно в моем плейлисте — есть в них что-то, что сильно меня цепляет, особенно нравятся цыганские мотивы, когда можно от души пуститься в пляс, — говорит Алена Золотухина.