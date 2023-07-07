«Всегда легко относилась к таким вещам»: журналистка НГС набила тату с автографом солиста The Hatters

Журналистка НГС Алена Золотухина набила татуировку с автографом солиста The Hatters Юрия Музыченко. Накануне группа выступала в новосибирской «Подземке».
— В прошлом году я пришла на концерт The Hatters, увидела, как Юра Музыченко играет партию на скрипке из песни «Снаружи изнутри», и влюбилась. На выступление «шляпников» шла впервые, абсолютно не зная, кто они и какую музыку исполняют. С того момента их песни постоянно в моем плейлисте — есть в них что-то, что сильно меня цепляет, особенно нравятся цыганские мотивы, когда можно от души пуститься в пляс, — говорит Алена Золотухина.
— Пообщаться с Юрой стало маленькой мечтой — вчера она исполнилась. Попала на meet&greet, сделала селфи, попросила расписаться на руке. Подруги пошутили — ну всё, делай тату. Я подумала — почему нет? Всегда легко относилась к таким вещам. Классный день, классные эмоции — пусть останется воспоминание, — считает Алена.
The Hatters («Шляпники») — российская группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. В основной состав группы входят Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Анна Музыченко. Коллектив позиционирует себя музыкально-театральным проектом, а свой жанр называет «русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах».
Новосибирцы регулярно набивают необычные татуировки. Несколько лет назад НГС поговорил с 11 сибиряками, у которых есть огромные тату. Они рассказали о том, с чего начиналась их любовь к росписи и правда ли, что татуировки могут смущать и оскорблять других горожан.