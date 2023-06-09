Пивной фестиваль и треки Rammstein: чем заняться в Новосибирске в выходные — впереди три дня

Автор хита «Безумно можно быть первым» приедет в Новосибирск 10 июня — Homie (16+) выступит в лофт-парке «Подземка». Билеты — от 990 рублей. В этот же день, 10 июня, в «Подземке» выступит питерская группа «Щенки» (18+). Билеты — от 1300 рублей. В Доме культуры железнодорожников 10 июня оркестр Cagmo исполнит лучшие хиты немецкой группы Rammstein (6+).

В театре «Старый дом» на 10 июня запланирована премьера спектакля «Котлован» (18+), основанного на одноименном произведении Андрея Платонова. Поставил его известный режиссер Антон Федоров — новый главный режиссер театра. Билет — от 750 рублей.

