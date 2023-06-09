Пивной фестиваль и треки Rammstein: чем заняться в Новосибирске в выходные — впереди три дня

Длинные июньские выходные в Новосибирске начнутся 10 июня и закончатся в понедельник,
10 июня
SibCraftFest (18+) начнется 10 июня. Основные дни — 10 и 11 июня. Гостей ждут живая музыка, фуд-корт, пивные конкурсы, чемпионат по бирпонгу, а также около 200 сортов пива, собранных со всех уголков нашей страны. В последний день, 12 июня, пройдет второй мини-саммит крафтовых баров России. Фестиваль проходит в Технопарке в Академгородке, билеты — от 1500 рублей.
Бирпонг — игра на выпивание, в которой участники двух команд бросают мяч для настольного тенниса через стол в кружки с пивом. Если попал, то нужно выпить алкоголь. Те, кто выбивают все стаканы раньше, выигрывают.
Автор хита «Безумно можно быть первым» приедет в Новосибирск 10 июня — Homie (16+) выступит в лофт-парке «Подземка». Билеты — от 990 рублей. В этот же день, 10 июня, в «Подземке» выступит питерская группа «Щенки» (18+). Билеты — от 1300 рублей. В Доме культуры железнодорожников 10 июня оркестр Cagmo исполнит лучшие хиты немецкой группы Rammstein (6+).
В театре «Старый дом» на 10 июня запланирована премьера спектакля «Котлован» (18+), основанного на одноименном произведении Андрея Платонова. Поставил его известный режиссер Антон Федоров — новый главный режиссер театра. Билет — от 750 рублей.
В ТРЦ «Аура» в субботу пройдет концерт кавер-группы «Южный парк» (18+). Он начнется в 20:00 и закончится в 21:00 в амфитеатре перед входом в торгово-развлекательный центр. В случае непогоды концерты будут проводиться на 4-м этаже, между рестораном TomYumBar и магазином «Читай-город».
Также 10 июня в «Бродячей собаке» будет стендап-концерт «The best» (18+). Выступление новосибирских комиков начнется в 18:00. Билеты — от 500 рублей.
В «Евразии» пройдет пластический спектакль Shine (16+). Организаторы обещают завораживающее шоу, лишенное цензуры на чувства и эмоции. Билеты — от 1000 рублей.
В субботу можно посетить Башню на Маркса (6+) и послушать экскурсию. Во время прогулки вам расскажут об истории башни, можно будет пройтись по всем этажам и зайти на крышу. Начало в 13:00. Билет стоит 300 рублей.
Вечером в Нарымском сквере пройдет мастер-класс по созданию музыки Street Studio (0+). Участие бесплатное. Начало в 18:00. Другой мастер-класс пройдет в центре «Сибирь-Хоккайдо». Там научат каллиграфии. Начало в 13:00, продолжительность — 60–90 минут. Записываться нужно заранее. Стоимость — 500 рублей.
На Михайловской набережной арт-пространство «Фактура» проведет фотопикник. Как обещают организаторы будет несколько фотозон, а после можно будет поесть и пообщаться. Начало в 13:00. Участие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.
В пространстве ЦК19 в 16:00 будет авторская экскурсия Михаила Казаковцева по выставке «Сумасшедшая архитектура». Художник расскажет о своем творческом пути, технике, создании проекта от замысла к воплощению и ответит на интересующие вопросы.
Открытое пространство «Терминал» объявило ночь кино Тарантино (18+). Во время киноночи покажут три фильма режиссера, также можно будет посетить гейм-зону, угоститься сахарной ватой, сыграть в настольные игры и поучаствовать в розыгрыше кинолитературы. Регистрироваться нужно заранее, но участие бесплатное. Переночевать смогут только 25 человек. Начало в 21:00, и закончится киноночь в 06:00 11 июня.
11 июня
В воскресенье, 11 июня, в Большом Оёше в Колыванском районе пройдет
В «Красном факеле» пройдет спектакль «Король Вруляля» (6+) для детей. Билет стоит от 400 рублей. В театре режиссера Сергея Афанасьева запланирован творческий вечер памяти Владимира Фатеева (16+). Это новосибирский театральный художник, многократный лауреат премии «Парадиз», лауреат премии «Человек года». Начало в 17:00. Билеты — от 800 рублей.
В Нарымском сквере пространство «Крыша» проведет вечеринку электронной музыки. Начало в 17:30. Будут мастер-классы, несколько игровых зон, виниловый сет. Вход свободный.
В культурном центре «Этаж» в воскресенье пройдет третья встреча клуба «Книжный лед». Она будет посвящена сибирским авторам Ольге Харитоновой, Мариэтте Роз, Лии Альман и Анастасии Некрасовой. Начало в 17:00.
12 июня
В понедельник, 12 июня, в Новосибирске будут праздновать День России. На днях мы публиковали программу от Министерства культуры и Министерства региональной политики.
Помимо этого, День России будут праздновать в Новосибирском зоопарке. Запланирована большая праздничная программа при участии Заслуженного артиста НОВАТа Карена Мовсесяна. Начало в 13:00. Вход по стоимости билетов. В этот же день в зоопарке пройдет бесплатная автограф-сессия с трехкратным чемпионом континентальной хоккейной лиги Константином Окуловым и кубком КХЛ. Мероприятие будет проходить с 18:00 до 20:00.
В «Бродячей собаке» запланировано шоу от команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» (16+). Обладатели различных кубков КВН покажут свои лучшие выступления. Начало в 20:00. Билет стоит 800 рублей.
На теплоходе пройдет экскурсия «От Новониколаевска до Новосибирска» (0+). Во время водной прогулки расскажут историю Новосибирска, будет играть легкая музыка. Билет — от 1000 рублей. Начало в 16:00.
В Областном театре кукол в понедельник покажут спектакль «Любимые игрушки» (0+). Представление для детей основано на стихотворениях Агнии Барто. Дети смогут поиграть вместе с артистами и станут активными участниками представления. В «Синей цапле» также пройдет кукольный спектакль «Акулиска — враг редиски» (6+) по мотивам рассказов Борна Рервика. Цена билетов — от 600 рублей, начало в 16:00.
В кинотеатре «Победа» пройдет творческая встреча с народным артистом России Александром Зацепиным и показ фильма «Красная палатка» (0+). Для посещения нужно оформить бесплатный билет. Начало в 18:00.
В музыкальном театре в понедельник покажут мелодраму «Бесприданница» (16+). Начало в 19:00. Спектакль основан на произведении Островского.
В июне в Новосибирске запланировано много фестивалей, концертов и мероприятий. Мы собрали самое интересное в большой афише на месяц.